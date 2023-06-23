Эксклюзив 23 июня 2023, 14:34 На Украине книг не читать. Карликовый режим испугался русского Слова Писатель Беседин: страсть Украины бороться с культурой поражает Freepik

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии. Рада приняла его еще год назад, но сам Зеленский называл эту инициативу противоречащей конституции, в которой прописан запрет на ограничения по языковым признакам. Как карликовый режим испугался по-настоящему великого и неизъяснимого — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Помню, Эдуард Лимонов задал вопрос мне:

— А твои книги запрещены на Украине?

И я отвечал:

— Да, но не все.

А потом запретили все. Хуже того, решили сжечь их немного. Ну, чтобы дым до небес. Жгли во Львове, ногами топали, плакатами русофобскими потрясали.

И хорошо. Ведь если книги твои не запрещены киевским режимом, то вроде как зря ты их написал. Не старался. И да, речь о киевском режиме, а не об Украине.

Теперь Зеленский пошел дальше: пдписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоуссии на Украину. Честно сказать, я думал, что он сделал это раньше. Но нет, вот только сейчас его нервные ручонки добрались.

Это, конечно, на первый взгляд, плюс украинским издателям. Теперь они могут захватить книжный рынок. Другой вопрос: как чувствует себя сегодня украинский издатель? Хорошо ли? Какую литературу он вынужден выпускать? И какую литературу его выпускать заставляют?

Тут мне вспоминается показательная история, произошедшая с великим романом «Благоволительницы» Джонатана Литтела. Украинское издательство перевело книгу на мову, собралось ее публиковать, но с одним дополенением — некий историк написал предисловие к книге, в коем разъяснил, что бандеровцы не имели никакого отношения к убийству евреев. Литтел издание такой книги, ясное дело, остановил.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Вероятно, после запрета ввоза книг из России и Белоруссии на Украину хлынет еще больше книг из Польши. Не уверен, что все украинцы прекрасно владеют польским — скорее, они будут перечитывать то, что уже есть на полках дома, а также скачивать книги из интернета. Потому что есть привычка читать определенную литературу. Пока есть.

Вообще, страсть украинского Рейха бороться с культурным наследием поразительна. То Булгакова осквернят, то за Цоя истерику устроят. И в этом присутствует, конечно, определенная карликовость режима, страх перед чем-то по-настоящему великим и неизъяснимым. Так бывает, когда берешь курс на опошление, усреднение, рабство. Да, только так бывает. Тогда доходит и до того, что книги начинают сжигать: 451 градус по Фаренгейту — это температура горения книг, как мы помним из антиутопий.

И все же, полагаю, нам не стоит спокойно относиться к тому, что наше Слово (в самом широком смысле) не распространяется на Украине. Именно такая политика киевского режима спровоцировала то, что миллионы русских людей оказались зомбифицированы суррогатной ложью.

К чему это привело — мы видим. Бороться за наше Слово на Украине — вот задача. И в книгах, и в фильмах, и в других источниках знаний.

Еще такая идея: хорошо бы сделать электронную библиотеку русской литературы, актуальной именно для современной Украины. Чтобы просвещались, чтобы знали, чтобы освобождались мысленно и ментально.

Ведь хорошая идея, правда? Стоит попробовать.