Культура 31 декабря 2023, 15:30 Не только оливье. Каким был новогодний стол во времена СССР Global Look Press

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Большой стране — большой новогодний стол! Советские гастрономические традиции, которые, несомненно, плотно вошли в жизнь даже людей, вовсе не заставших времена СССР, отразились на наших привычках встречать Новый год. Роллы или суши — это, конечно, хорошо, но куда деться в новогодние праздники от оливье? Как собрать традиции советских республик на одном столе — в материале «360».

Всеобщность праздника часто сопровождалась в СССР широтой интерпретаций рецептов. Одно и то же блюдо могло различаться у каждой хозяйки — в зависимости от наличия ингредиентов, ну и, конечно, в зависимости от региона.

Закуски

Именно закуски и салаты до сих пор часто составляют львиную долю новогоднего рациона. Всевозможные бутерброды, знаменитое заливное, нарезки — достать что-то, что можно было красиво нарезать на тарелке, было зачастую трудно — да и все, до чего в условиях ограниченного ассортимента мог дойти творческий советский человек, сейчас можно найти гораздо проще.

РИА «Новости»

Холодные закуски

Приветом из Прибалтики можно назвать консервы с «рижским золотом» — шпротами. Их, конечно, не мудрствуя лукаво, можно положить на ломтики бородинского хлеба и радоваться жизни. Но можно и немного изловчиться.

Если отварить вкрутую несколько яиц, почистить их, аккуратно разрезать пополам, в отдельную миску переложить вареные желтки, размять прямо вместе со шпротами и майонезом, а потом аккуратно разложить смесь в половинки яиц, получится порционная закуска. Остатки вкусной шпротной смеси можно намазать на бутерброды.

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Заполучить баночку икры с Дальнего Востока где-то с 60-х годов стало тяжело. Стоимость красной икры «из-под полы» могла достигать 40 советских рублей за килограмм.

Еще достать икры могли знакомые, работавшие в рыбных регионах. Но если удавалось, то на новогодние праздники можно было полакомиться бутербродами или блинами с икрой.

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Горячие закуски

Белорусская кухня с ее нежной любовью к картофелю — отличный источник рецептов горячих закусок. Например, под Новый год можно приготовить комы с фаршем из грибов.

Для этого картофель надо мелко натереть, отжать лишний сок, добавить яйца и соль и сформировать круглые комочки. Сухие грибы на любой вкус необходимо отварить, остудить, мелко нарезать и зажарить вместе с измельченным луком.

Эту начинку нужно поместить в комы, обвалять их в муке и панировочных сухариках, обжарить. Потом сложить в форму для запекания, залить сметаной и довести в духовке.

РИА «Новости»

Салаты — база Нового года

Разумеется, любой разговор о новогоднем столе в советском стиле без салатов будет неполным. Наверное, любовь к майонезным изыскам — сама по себе интересная советская гастрономическая традиция.

Привнес майонез в рацион жителей СССР легендарный Анастас Микоян, на протяжении десятилетий занимавший министерские и наркомовские посты в области торговли и снабжения.

Victor Lisitsyn / Global Look Press

Оливье

Как много в этом звуке… Многие советские блюда, в том числе салат «Оливье», который во многих странах известен под названием «Русский салат», на деле часто оказывались вариациями на тему дорогостоящих и во многом «буржуазных» блюд прошлого.

В современном оливье консервированный горошек и соленые огурцы играют роль каперсов, а ветчина или вареная курица выступают вместо рябчиков и раковых шеек. Да и сам салат в дореволюционное время был слоеным, а не смешивался.

Andrey Arkusha / Global Look Press

Селедка под шубой

Этот салат всегда был слоеным. Но не верьте захватывающим интернет-рассказам о загадочном трактирщике, который придумал в годы революции салат из дешевых продуктов и назвал его «Шовинизму и Упадку Бой и Анафема».

На деле селедка под шубой появилась на столах советских людей примерно в 60-70-е годы и полюбилась за относительную для своего времени дешевизну (сельди в бочках было довольно много, достать ее было легче), эффектную подачу и калорийность.

Global Look Press

Винегрет

Пожалуй, один из самых легких и простых, но от этого не менее любимых новогодних салатов — в классическом виде он готовится только из овощей, хотя имеет разновидности и с мясом, и с рыбой и даже с грибами.

История у этого салата самая давняя — упоминания о блюде с похожим названием встречаются в конце XVIII века, название отсылает к уксусу как важному ингредиенту заправки. Но с течением времени изысканный салат из филе отварной рыбы с каперсами, анчоусами, оливками, мелкими огурцами и свеклой превратился в простую и дешевую, даже диетическую, смесь свеклы, моркови, квашеной капусты, консервированного горошка, соленых огурчиков и зеленого или репчатого лука.

Nick Collins / Unsplash

Горячие блюда

Вот уж где можно ощутить географический размах! В Азербайджане, например, новогоднее застолье не обходилось без люля-кебаба из баранины.

Из среднеазиатской кухни можно порадовать себя и близких душистым пловом. Украинская кухня славится варениками с начинкой на любой вкус — от сытной картошки, грибов, сыра, рыбы или сала до сладкого творога или вишни.

Универсальный советский вариант горячего блюда — запеченная до золотистой корочки курица, или кусок телятины или говядины, ну или всевозможные котлеты. На гарнир часто делали картофельное пюре, не жалея сливочного масла — для нежности.

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Десерты

Сладости можно (а многие считали, да и считают, что нужно!) делать дома. К Новому году можно было сварить банку сгущенки, сделать песочного теста и с помощью специальных формочек приготовить знаменитое печенье в виде орешков.

В домашних условиях могли делать целые торты — с кремом на основе масла или сметаны, с не самыми ровными, но зато самыми нежными коржами. Но опять-таки, разные регионы предпочитали разные вкусности. Особенно своими сладостями гордятся на Востоке — грузинские булочки шу, армянская кята, азербайджанские шакер-бура. И куда в Новый год без сочных абхазских мандаринов!

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Пахлава

Домашняя пахлава в ее азербайджанской версии (с начинкой из грецкого ореха) — лакомство для многих недешевое, так как требует большого количества ингредиентов: много сливочного масла, много орехов, много муки, очень много сахара, сметаны, кардамона и много-много работы.

Однако приготовленная в большом количестве слоеная сладость, запеченная в духовке и украшенная цельными орешками, будет радовать не только вкусом, но и долгим сроком хранения.

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Напитки

Пить — хоть в советское время, хоть в наше — надо всегда с умом и с осторожностью, помня о здоровом чувстве меры. И все-таки Новый год редко обходился как минимум без него — без шампанского.

Появилось оно впервые в 1937 году. Советское общество нуждалось в своих признаках хорошей жизни, поэтому примерно с середины 20-х годов в СССР бились над рецептом шампанского, которое смог бы себе позволить трудящийся.

В итоге шампанист Антон Фролов-Багреев путем долгого изучения зарубежных наработок и экспериментов над технологиями сократил срок приготовления игристого вина до месяца. За «Акратофор системы Фролова-Багреева» он получил Сталинскую премию.

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Вместо послесловия

Мы до сих пор скучаем по коммунистическому прошлому, в том числе по гастрономическим изыскам. Некоторые люди даже испытывают чувство под названием «анемоя» — ностальгия по временам, в которых никогда не жил.

В чем секрет? В воспоминаниях о молодости (а для кого-то — о детстве), в любви к традициям. Ну и, конечно, в том, что блюда были и остаются безумно вкусными.