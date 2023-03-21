Культура 21 марта 2023, 19:48 Новые голоса. Как в России поддерживают патриотическую поэзию Поэт Гаммер: в современной российской поэзии, словно метеоры, появились новые имена Поэтесса Анна Ревякина выступает на поэтическом вечере ZOV, посвященном спецоперации на Украине, в концертном зале «Академия» в Москве / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поэты празднуют профессиональный праздник — Всемирный день поэзии. Многие из них сегодня стали настоящими воинами слова, защищающими российские ценности от усиливающегося «западного ветра». Как им в этом помогает государство — в материале «360».

Поэты, опаленные войной

Проект донецкого поэта Анны Ревякиной — антология поэзии «Великий Блокпост», где она собрала лучшие стихотворные произведения, принадлежащие перу авторов Донбасса и написанные ими за те самые восемь лет — с 2014 по 2022 год.

Реклама

В этих строках запечатлена героическая борьба людей за право выбирать свою судьбу. В сборник вошли как произведения современных поэтов «первого ряда», так и стихотворения «самородков», окопные строки поэтов-воинов. К сожалению, не все авторы антологии дожили до ее выхода в печать.

Telegram

Проекту помогла появиться на свет финансовая поддержка государства: по результатам второго конкурса 2022 года Президентский фонд культурных инициатив выделил свыше 13 миллионов рублей на издание сборника и выпуск 20 видеороликов, а также создание музыкальных клипов на песни современных исполнителей Романа Воронина и Алексея Поддубного (Джанго).

Вчера официальный Telegram-канал проекта опубликовал первый видеоролик из серии «Поэзофронт», где актер Владимир Машков читает стихотворение «Фашизма нет».

«Это крик о том, как целая страна может потерять волю под убаюкивающие сказки звездно-полосатых политиков. О том, как легко оказалось убивать мирных, упиваясь собственной силой. О том, как удобно жить с закрытыми глазами и не замечать возрождающегося нацизма. О том, как хорошо не слышать криков боли и отчаяния от терзаемого войной Донбасса. О том, как слова „у нас фашизма нет“ звучат на фоне эсэсовских маршей», — говорится в описании к видео.

По задумке Ревякиной, всего выйдет 20 таких роликов, где известные артисты и деятели культуры будут читать стихи из антологии донбасской поэзии «Великий Блокпост».

Голос новой поэзии

Поэты, пишущие о судьбоносных для страны и мира событиях, происходящих в Донбассе и на освобожденных территориях, получат еще одну возможность быть услышанными. Тысячи радиослушателей по всей России проникнутся голосами «поэтов новой формации», как их охарактеризовали организаторы проекта «Своими словами».

Поэт Александр Гаммер подтвердил в беседе с «360» тенденцию появления новых имен в современной поэзии.

«В последний год стали заметны огромные изменения в поле патриотической поэзии. Словно метеоры, появились новые имена, которых не слышно было еще год назад или, если и пробивались их голоса, то мгновенно заглушались. Стоит назвать такие имена, как Анна Ревякина, Константин Фролов-Крымский, Роман Сорокин, Лариса Ратич, Брук Ветер, Петр Казаков и многие, многие другие», — рассказал он.

В рамках инициативы «Своими словами» планируется «создание цикла из 100 радиопрограмм, посвященных творчеству и личным историям поэтов, поднимающих проблематику событий в Донбассе и на освобождаемых территориях», говорится в описании проекта на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Для молодых

Всероссийский фестиваль молодой поэзии «Филатов фест» помогает юным талантам обрести сцену, слушателя и читателя, а также поддерживает их материально. Главный приз конкурса — миллион рублей. Лауреатов девятого сезона планируют объявить 29 мая 2023 года в Центральном доме актера.

Проект организовала команда под руководством российского поэта, заслуженного деятеля искусств Влада Маленко. По итогам конкурса грантовых заявок в прошлом году фестиваль получил от Президентского фонда культурных инициатив почти 10 миллионов рублей.

Влад Маленко / РИА «Новости»

В разговоре с «360» Маленко обратил особое внимание на то, что развитие поэтических проектов — дело непростое, которое нельзя воспринимать прямолинейно и «лобово».

«Сейчас скорее нужны шаги не вперед, а шаги вбок — это очень важно, нужно вкладываться не в провода, свет, не в камеры, не в софиты, а в отдельных представителей, работающих с художественным словом, которые тянут лямку по-настоящему ради современной русской литературы», — объяснил он.

Президентский фонд культурных инициатив

Фонд начал работу по поручению Владимира Путина в 2021 году. На нынешний, второй грантовый конкурс команды со всей России подали 10 тысяч заявок на сумму более 38 миллиардов рублей. Общий фонд второго грантового конкурса составляет четыре миллиарда рублей.

Распределение заявок, поданных на второй грантовый конкурс в 2023 году, по тематическим направлениям. По данным пресс-службы Президентского фонда культурных инициатив

Заявки на конкурс принимали по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей. Российские первооткрыватели, изобретатели, ученые, просветители. Лучшие креативные достижения страны. Люди, меняющие мир к лучшему», «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей», «Молодые лидеры. Выявление и поддержка молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий», «Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность», «Великое русское слово. Литературные, театральные и иные проекты, основывающиеся на русской литературе и драматургии», «Я горжусь. Проекты, направленные на освещение ярких и славных страниц отечественной истории, культуры и современности», «История страны / Вехи. Проекты, посвященные выдающимся деятелям и событиям в жизни общества и страны», «Многонациональный народ. Этнокультурное многообразие России — ее конкурентное глобальное преимущество, ее сила и самобытность (193 народа, 270 языков и диалектов)», «Мы вместе. Проекты, направленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство».