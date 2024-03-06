Культура 06 марта 2024, 15:29 (обновлено: 06 марта 2024, 16:37) Юные таланты выступили в Красногорске на гала-концерте нацпроекта «Родники. Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети»

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Гала-концерт национального проекта «Родники. Дети» прошел в Красногорске 5 марта. Начинающих исполнителей со всей страны собрал певец, народный артист России Олег Газманов, ставший председателем жюри конкурса.

Ведущими мероприятия выступили Родион Газманов и Мария Рыбакова. Зрителей ждали специальные номера и неожиданные дуэты.

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Для многих юных талантов гала-концерт стал первым опытом выступлений на большой сцене. Участники пели исключительно вживую.

«Мы получили прекрасные новые песни и прекрасно поющих детей. Растет новая смена, новое поколение. Самое главное, они хорошо чувствуют музыку и стихи», — отметил Олег Газманов.

Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети»

«Как мне кажется, детская песня должна быть о том, что волнует ребенка. Важно, чтобы он пел о том, что чувствует и пережил», — обратила внимание член жюри конкурса певица Зара.

Перед концертом начинающие артисты прошли серьезную подготовку — их ждали многочисленные репетиции, проработка сценических образов, детализация костюмов.

Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети»

Попасть на сцену проекта мечтали многие: продюсеры отсмотрели более 800 заявок из 56 регионов страны, включая Крым, ЛНР и ДНР. Большую часть, 466 работ, прислали в номинации «Исполнитель». В категории «Автор детской песни» поступило 212 заявок. В сумме дети прислали на конкурс 588 песен, в том числе собственного сочинения.

Из 30 номинантов 15 боролись за победу на гала-концерте. Из них выбрали семь победителей, включая лидера народного онлайн-голосования. Ребята получили специальные призы и ценные подарки от партнеров проекта.

Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети»

«Конкурс — не сама цель. Наша задача — выявить ребят, их потенциал и дать им возможность развить творчество. Попасть на большую сцену сегодня может не каждый, и проект — это в первую очередь для того, чтобы талант каждого, и ребенка, и взрослого, был увиден», — рассказала генеральный продюсер проекта «Родники», президент фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова.

Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети» Пресс-служба проекта «Родники.Дети»

Проект патриотической песни «Родники» стартовал в 2023 году, но тогда участвовать в нем могли только взрослые. Однако в заявках было так много детских работ, что организаторы решились на продолжение. Идею поддержали фонд «Равенство возможностей» и Президентский фонд культурных инициатив.

«Это даже конкурс, а скорее концерт. Пока ты выступаешь здесь, тебе аплодируют, ты привыкаешь к залу и к вниманию. Меня приняли и отпустили с теплом», — поделилась эмоциями участница Галина Ковалева.

После гала-концерта ребят провожали овациями. Дети прощались друг с другом, но не со сценой, ведь цель проекта — дать шанс всем юным артистам показать свои таланты и начать большой творческий путь.