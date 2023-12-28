Эксклюзив 28 декабря 2023, 12:52 Иван Васильевич, беги! Как запретить поганить советскую киноклассику Писатель Беседин призвал Госдуму ввести запрет на ремейки советской киноклассики Юрий Яковлев в роли управдома на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая (рекадрированный) / РИА «Новости»

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В последние годы российские режиссеры массово взялись за пересъем советской киноклассики: появились ремейки «Кавказской пленницы», «Джентльменов удачи». «Служебного романа» (с Владимиром Зеленским в главной роли). Почти все они провалились в прокате. Почему нужно прекратить переделывать шедевры, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Да и этим тоже. Вы переснимали советское кино. В очередной раз.

Честно сказать, этот наглый, беспардонный пересъем откровенно достал. На этот раз взялись переснимать классическую комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Не знаю, кстати, что отвратительнее: переснимать эту ленту или называть бездарное убожество «Братом-3»?

В общем, я сперва не поверил даже. Пересняли «Ивана Васильевича»? Вы серьезно? Это как?

Впрочем, человеческий мозг устроен хитро: он защищается себя от вредоносных воздействий. Поэтому я не смотрел того, что великие российские кинематографисты переснимали раньше. Так, листал, по долгу службы. А они постарались! Дурная голова, как известно…

Пересняли «Кавказскую пленницу». И это было запредельное днище, на фоне которого ленты Александра «Воттаквот» Невского кажутся шедеврами от Клинта Иствуда. Сделали ремейк «Джентльменов удачи». Полезли липкими ручонками к «Служебному роману» (да, Зеленский нагадил нам и там).

Начиналось все, кажется, с «Иронии судьбы», сделанной, видимо, лишь для того, чтобы Безруков рекламировал японское авто и компанию мобильной связи.

Леонид Куравлев в роли вора-домушника Жоржа Милославского на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая (1973 год) / РИА «Новости»

Удивительно, но чем больше ремейков снимали, тем становилось хуже. Тогда для чего снимали? Да потому что денег заработать хотели.

Да, это именно что наглая, беспардонная, отвратительная в своей пошлости и мещанстве попытка заработать на киношедеврах прошлого.

Вообще, уважаемые депутаты, вопрос к вам: можно ли принять действительно полезный закон и запретить поганить советскую киноклассику? Иначе они после «Ивана Васильевича» еще за что-нибудь возьмутся. «А не замахнуться ли нам на Вильяма, знаете ли, нашего, Шекспира? И замахнемся!..» У, зла не хватает!

С «Иваном Васильевичем» же вообще все вопиет о том, что прекращать это безумие надо, откладывать на полку и показывать исключительно в клубе «Мутабор» на частной вечеринке Алексея Панина*. Янукович кричит создателям фильма: «Остановитесь!»

Новый эпос называется «Иван Васильевич меняет все». Шурика там играет Демис Карибидис, царя — Тимур Батрутдинов. Там вообще много ребят из «Камеди». В продюсерах значится Тина Канделаки.

Сейчас премьеру этого идиотизма отложили. Причина в том, что Петра I в этом шедевре играет Филипп Киркоров, а он нынче в опале. В общем, всех, кого надо, собрали. Насти Ивлеевой только не хватает.

Я, кстати, посмотрел минутный трейлер этого безумия — так вот, «голая» вечеринка еще ничего по сравнению с такой киноглупостью. Да, я утрирую, но беда в том, что лишь отчасти. Так что, радуясь тому, что перенесли премьеру, мы вопрошаем: «А нельзя ли вообще фильм отменить?»

На самом деле, говоря о новом законе, я почти не шутил. Ведь что такое комедии Гайдая? Сейчас максимально серьезно. Это наше культурного наследие, часть нашего культурного кода, часть нашей истории.

Так что будет, например, если бездарные дизайнеры и «мастера» граффити решат обновить Эрмитаж или Кремль? Вероятно, против них возбудят дело — за вандализм. Так вот, пересъем таких фильмов, как «Иван Васильевич меняет профессию», — тоже вандализм от тех, кто в своей непомерной алчности покушается практически на святое.

В общем, пока что, люди, просто игнорируйте этот шедевр. Если очень хочется посмотреть, то посмотрите в социальных сетях. Создатели ведь чего хотели? Заработать.

Не дать им это сделать — значит, во-первых, восстановить справедливость, а во-вторых — пресечь подобные попытки в будущем. А то ведь, и правда, придется идти на поклон в Думу.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.