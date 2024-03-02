Эксклюзив 02 марта 2024, 00:53 «Искусство не терпит трафаретов». Искусствовед рассказала, в чем был главный талант художники Ильи Репина Искусствовед Новохатько: «Новый Иерусалим» открыл Репина с неожиданной стороны Телеканал «360»

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В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» в честь 180-летия художника. В ней собрали сотни работ из 20 музеев России. Представлен не только сам Илья Репин, но и его ученики. Куратор экспозиции Ксения Новохатько рассказала «360» о концепции выставки и о том, чем Репин поразил даже опытных искусствоведов и музейных работников.

Новохатько объяснила, что организаторы выставки захотели показать Репина с новой стороны. Тогда родилась идея посмотреть на него не только как на творца, но и как на наставника. Погрузившись эту тему, искусствоведы открыли для себя много нового.

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«Даже музейные работники удивились, узнав, сколько художников прошли через Репина», — призналась Новохатько.

По ее словам, на выставке в «Новом Иерусалиме» представлены работы около 30 художников — но это только самые узнаваемые ученики Репина. По оценкам куратора экспозиции, общее их число может приближаться к 1000. Но при этом в русском искусстве не существует «репинской школы». И это в первую очередь говорит о том, как художник подходил к обучению студентов.

Репин был не учителем, а наставником. Он категорически не хотел, чтобы его студенты ему подражали, он это жестко пресекал. <…> Он учил их раскрываться. В этом был его самый главный талант. Он помогал, но не перебивал. Никогда не вмешивался в саму работу. Никогда не правил работу студента. Ксения Новохатько

Организаторы выставки попытались показать Репина таким, каким он был в воспоминаниях студентов — живым, ироничным, свободным и любящим жизнь человеком. А структура композиции соответствует его основным заветам как педагога.

Идите своим собственным путем. Искусство не терпит трафаретов. Это был главный завет мастера. Ксения Новохатько

В одном из залов выставки встретились два интересных экспоната — портреты Софьи Драгомировой, которые написали сам Репин и его не мене знаменитый ученик Валентин Серов. Причем писали художники одновременно, в одном и том же месте, но с разных ракурсов. Удалось ли ученику превзойти учителя? На этот вопрос смогут ответить для себя посетители музея «Новый Иерусалим».