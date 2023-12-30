Культура 30 декабря 2023, 15:17 Григорий Распутин. Мифы и правда о самом загадочном герое русской истории Историк Багдасарян: Распутин пользовался своим влиянием на царскую семью Global Look Press

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Отечественная история богата на героев, которые за давностью лет и уникальностью судеб успели превратиться из живых когда-то людей в образы, маски, персонажей поп-культуры, пропаганды или фольклора. Григорий Распутин — пожалуй, одна из ярчайших таких фигур. Демоническое воплощение порока? Обладатель сверхспособностей? Втянутый в политику авантюрист? Кем на самом деле был Распутин, нам, вероятнее всего, не узнать никогда. О пяти самых известных легендах, связанных с этим именем, — в материале «360».

1 Безумный монах Именно этот образ Распутина больше всего любят использовать в кино — под таким названием даже сняли фильм с потусторонним Кристофером Ли в роли старца. Однако здесь кроется первая же неточность: сана Григорий Распутин никогда не имел. Зато он много странствовал: еще в 1890-е годы Распутин побывал на горе Афон, в Иерусалиме, затем поехал в Киев, Казань. К 1903-му приехал в Петербург. Григорий Распутин, епископ Гермоген (Долганев) и иеромонах Илиодор (Труфанов) / Викимедиа Во время странствий Распутин заводил знакомства с представителями духовенства. Например, был знаком с ректором духовной академии — отцом Сергием, а при помощи инспектора Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Феофана Распутин сблизился с епископом Гермогеном. Странствующий старец (которому, вообще-то, было только около 40 лет) быстро получил статус «божьего человека». Его считали если не святым, то во всяком случае великим подвижником. Кто создал ему такую славу и вывез из Сибири, я не знаю. Князь Николай Жевахов заместитель обер-прокурора Святейшего синода до 1917 года Чем значительнее становилась роль Распутина в столице, тем больше это вызывало раздражения у Церкви: репутация у «божьего человека» была сомнительная, Церкви как системе он не принадлежал. Уже через восемь лет между Распутиным и представителями духовенства разразилась полноценная вражда. Викимедиа Иеромонах Илидор, который позже ушел в мир под именем Сергея Труфанова, после убийства Распутина (17 [30] декабря 1916 года) опубликовал записки «Святой черт». В них он рассказывал, как в 1911-м епископ Гермоген лично бил Распутина крестом по голове из-за обвинений в непристойном поведении. Гермоген, схватив «старца» кистью левой руки за череп, правою начал бить его крестом по голове, и страшным голосом, прямо-таки потрясающим, начал кричать: «Дьявол! Именем Божьим запрещаю тебе прикасаться к женскому полу. Запрещаю тебе входить в царский дом, иметь дело с царицей. Разбойник — ты! Как мать в колыбели вынашивает своего ребенка, так и Святая Церковь своими молитвами, благословениями, подвигами вынянчила великую святыню народную — самодержавие царей. А теперь ты, гад, губишь, разбиваешь наши священные сосуды — носителей самодержавной власти. Доколе же ты, окаянный, будешь это делать? А? Говори! Побойся Бога, побойся этого животворящаго креста!..» из книги Сергея Труфанова «Святой черт»

2 Невоздержанность Вот уж о чем точно ходили и ходят легенды, так о шумных загулах «божьего человека» по петербургским злачным местам. Против Григория Распутина минимум дважды пытались возбудить дело о так называемом хлыстовстве — участии в секте, которая верила в возможность вселения Бога-Отца, Бога-Сына или Святого Духа в земного человека, а также проводила в нежилых помещениях «радения» — обряды по усмирению грешной человеческой плоти с помощью истязаний (отсюда название — «хлыстовство»). Правда, по свидетельствам, заканчивались такие обряды оргиями. Радения / Викимедиа Первый раз Распутина обвинили в 1907 году: в его родной Тобольской губернии некто донес, что «божий человек» на самом деле еретик хлыстовского толка и собирает секту последователей. Но в расследовании сразу появились логические дыры: «место преступления» не совпадало с обычными местами радений «хлыстов», суть ереси никто не установил, допросы и беседы с самим Распутиным ничего не дали. Тем не менее в 1911-м обвинения выдвинули повторно, расцветив их пикантными подробностями: старец-де был замечен парившимся в бане с женщинами, насильно целовал служившую в просфорне женщину, да и людей исцелял до того, что они умирали. На этот раз скандал удалось замять только отъездом Распутина из Петербурга: сначала в его родное село Покровское, затем — в паломничество в Иерусалим. Викимедиа «Хлыстовская идея радений и оргиастических практик сочетала в себе святотатственную святость. Не исключено, что это поведение Распутина имело хлыстовское происхождение», — рассказал «360» историк и политолог, доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ имени М. В. Ломоносова Вардан Багдасарян. Он отметил, что в тот период в России было много сект, толков. Среди прочего, это отражало кризисное состояние империи: Церковь теряла влияние, появлялись другие альтернативные формы. Царь Николай II с семьей, 1909 год / Mary Evans Picture Library / Global Look Press

3 Способности целителя Мода на «божьих людей», возможных святых, блаженных, иностранных медиумов и целителей в России начала века поддерживалась главным, так сказать, инфлюенсером — императрицей Александрой Федоровной. Причина простая: у императорской четы одна за другой рождались дочери. О рождении наследника престола молили блаженных почти по всей России. Царь Николай II с женой Александрой и дочерьми Ольгой, Татьяной и Марией / Museum of London / Global Look Press Когда же у Николая II и Александры Федоровны появился сын, он, как известно, унаследовал по материнской линии генетическое заболевание, несворачиваемость крови. Гемофилия угрожала Алексею тяжелейшими последствиями при малейшем ранении. Особенно мучительны были кровоизлияния в суставы рук и ног — тогда мальчик оказывался обездвижен и испытывал сильные боли. Обезболивающие имели чаще всего наркотическую природу, ребенку их не давали. Император Николай II и цесаревич Алексей на позициях русских войск, 1916 год / Викимедиа Главным остается вопрос: обладал ли Григорий Распутин некими способностями, которые позволяли ему заговаривать или замаливать кровотечение? Сразу несколько свидетелей вспоминали различные эпизоды, когда «старец» помогал наследнику российского престола. Например, вот свидетельство генерал-майора Александра Спиридовича, который сопровождал Николая II во всех поездках времен Первой мировой. Николай Александрович взял наследника в одну из таких командировок, но у мальчика началось сильное кровотечение носом. К поезду срочно вызвали Распутина. Его привели к больному. Распутин подошел к кровати. Пристально уставился на больного и медленно перекрестил его. Затем сказал родителям, что серьезного ничего нет. Им нечего беспокоиться. И, как будто усталый, он вышел из комнаты. Кровотечение прекратилось. Больной мало-помалу оправился. Александр Спиридович генерал-майор, начальник императорской дворцовой охраны По его же мнению, каждый такой эпизод усиливал веру императрицы в молитвы «старца». Даже если наследнику престола становилось легче по совпадению, Александра Федоровна была абсолютно уверена в святости Распутина. «Обладал ли он влиянием, возможностями? Во всяком случае, у императрицы сложилось впечатление, что он может останавливать кровь и успокаивать болезнь. Верил ли в это Николай Второй — трудно сказать. Говорят, что он высказывался об этом, говоря, что лучше десяток или сотня Распутиных, чем одна истерика у императрицы. Правда это или нет, но фактор материнской любви к наследнику стали важным условием», — заявил «360» историк Вардан Багдасарян. Николай II, цесаревич Алексей, Татьяна Николаевна и Никита Александрович Романов (третий сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны) / National Media Museum / PERD0 / Global Look Press

4 Влияние на политику императорского дома В какой-то момент присутствие Григория Распутина в политической жизни России показалось настолько ярким, что «старцу» стали приписывать способности «решать вопросы» любого характера. По воспоминаниям, императрица могла просить Распутина «посмотреть» на претендента на ту или иную государственную должность и прочесть его душу. Вардан Багдасарян добавил, что во время Первой мировой Распутин мог явиться в Генштаб и потребовать показать ему карты боевых действий. Между тем сами военные считали, что «друг» царской семьи мог быть связан с врагом. Антимонархическая листовка / Викимедиа «Рассказывают, что ему готовили ложные карты, боясь, что через него информация уйдет к противнику», — подчеркнул историк. В армейских кругах также шли упорные слухи, будто именно Распутин убедил императрицу надавить на царя — стать верховным главнокомандующим самому, сместив любимого солдатами Николая Николаевича — младшего (первый русский верховный главнокомандующий великий князь). Сама возможность приближения к царскому двору такого персонажа, как Распутин, сигнализировала о кризисе монархии, сказал Багдасарян. «Распутин пользовался своим влиянием, предсказывал, что его падение или отстранение станет падением монархии, что, впрочем, подтвердилось. Он пользовался положением для лоббирования, назначения устраивающих его фигур на высшие госпосты», — пояснил историк. Записка Распутина к министру внутренних дел Алексею Хвостову: «Милой дорогой красивую посылаю дамочку бедная спаси ее нуждаетца поговори сней. Григорий» / Викимедиа

5 Неубиваемый Бил ли имидж, если выражаться на современный лад, Распутина по репутации императорского дома? Безусловно. Учитывая разгульное поведение «старца», неудивительно, что слухи вокруг его фигуры стали затрагивать членов царской семьи. Домыслы эти с удовольствием подогревал и сам Григорий Ефимович, который мог публично хвастаться, что простую крестьянскую рубаху ему вышивала «Сашка» — то есть императрица Александра Федоровна. Григорий Распутин, императрица Александра Федоровна, ее дети и их гувернантка / Викимедиа Заговор против Распутина был вопросом времени. Его влияние в определенный момент стало раздражать практически все политические силы в неспокойной России — от монархистов до либералов и обратно. Убить Распутина удалось группе заговорщиков, состоявшей из князя Феликса Юсупова (монархиста и черносотенца, открыто, с трибуны Думы, обвинявшего в неудачах Первой мировой как раз Распутина), Владимира Пуришкевича, великого князя Дмитрия Павловича, поручика Сергея Сухотина, врача Станислава Лазоверта, а также, возможно, агента британской разведки Ми-6 Освальда Рейнера. Викимедиа Хотя Распутина убили сравнительно недавно по историческим меркам — 30 декабря исполняется 107 лет со дня гибели «старца», — абсолютно достоверных свидетельств о том, как именно во дворце Юсуповых состоялось преступление, попросту нет. Участники заговора откровенно путались в показаниях, выдавая все более и более фантастические подробности. Так, Феликс Юсупов изначально заявлял, что на Распутина никак не повлияла доза цианида, способная «убить слона». Затем он выжил, несмотря на несколько пулевых ранений, напал на самого Юсупова, и только ледяная вода Малой Невки, куда выбросили «старца» заговорщики, навеки упокоила Григория Распутина. Князь Феликс Юсупов с женой Ириной / Викимедиа Однако позже близкий друг Юсупова Виктор Мануэль Контрерас, известный мексиканский скульптор, хранитель документов и многих вещей князя, рассказал, что доктор Лазоверт, вероятно, вовсе не травил Распутина, а подсыпал в еду и напитки безвредное вещество, страшась брать на себя грех убийства. По крайней мере, об этом говорится в письме врача. Как бы то ни было, если и воспринимать Григория Распутина как образ (а что нам остается делать в 2023 году?), то стоит относиться к этому лихому, неординарному человеку как к образу кризиса, в который самозабвенно бросилась большая страна.