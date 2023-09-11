Эксклюзив 11 сентября 2023, 17:29 Григорий Бакланов — 100 лет искренности Писатель Беседин: Григорий Бакланов — это честность, следование правде Григорий Бакланов (настоящая фамилия — Фридман) / Викимедиа

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Исполнилось ровно 100 лет со дня рождения советского писателя, редактора, сценариста, одного из представителей «лейтенантской прозы» Григория Бакланова. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» отметил, что едва ли эту дату достойным образом вспомнят и тем более масштабно почтят самого Бакланова. Однако слава его, авторитет в свое время были весьма велики.

Далее — прямая речь.

Бакланов родился в Воронеже в интеллигентной еврейской семье (настоящая фамилия — Фридман). Очень рано осиротел, его и старшего брата воспитали родственники.

Григорий поступил в авиационный техникум, а дальше… дальше разразилась война, чудовищная, жизнь уничтожающая.

Григорий Бакланов ушел на нее добровольцем, служил в гаубичном полку и оказался там самым молодым солдатом. Главное — он выжил и, как писал Твардовский, видел пот и кровь войны на своей гимнастерке.

Бакланов принадлежит к той же когорте, плеяде писателей, что и Юрий Бондарев, Константин Воробьев, Виктор Некрасов.

Лучше всего их творчество описывают слова Вадим Кожинова: «Эти стихи написаны не о войне, но войной». Да, так Кожинов высказался о фронтовых поэтах: Самойлове, Межирове, Дегене — но и к прозе Бакланова и Некрасова, Бондарева и Курочкина они более чем применимы.

Бакланов дебютировал в литературе в 1950 году. Работал много, щедро и, как-то принято говорить, плодотворно. Основной материал его прозы — события Великой Отечественной войны; он видел, чувствовал, знал их.

Оттого получалось сверхубедительно — это была настоящая правда войны; правда не только окопная, но и та, что владела людьми, совершившими великий подвиг вопреки всему.

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По сути, Бакланов сделал то же, что и когда-то совершил Лев Толстой в «Севастопольских рассказах». Была явлена истинная картина — и она шла вразрез с официальной идеологией и общепринятыми стандартами. И правду тут надо понимать в исконно русской традиции — как истину и как справедливость.

Бакланов, как и Толстой, явил будничность подвига, показал людей, по воле обстоятельств ставших воинами и героями. Тех, кто принял смерть как жизнь и возвысился над нею. Тех, кто воспитал внутреннего человека.

Эта мощь есть уже в первом военном произведении Бакланова «Южнее главного удара». И с каждым новым текстом его чувство правды, верность ей выкристаллизовывались все сильнее. «Пядь земли» — прочтите это произведение, изумитесь.

При этом Бакланов очень много сделал и для кинематографа — по его сценариям сняли 8 лент. Сразу же, конечно, вспоминается картина Марлена Хуциева «Был месяц май». Блестящая!

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Главное же, что характеризует Григория Бакланова, — это честность, следование правде. Как в жизни, так и в литературе. Редкое качество всегда, а сегодня особенно. И есть особый знак в том, что именно в последнее время, в век постправды и симулякров, Григорий Бакланов оказался подзабыт и вроде бы как не сильно нужен.

Но ведь как раз-таки в эти дни, когда льется кровь, когда сдвигаются тектонические плиты истории, нам нужна правда и нужны те, кто станут говорить о том, как все обстоит на самом деле. Говорить из окопов и от души, говорить без страха. И в этом контексте творчество Григория Бакланова вновь приобретает особую актуальность.