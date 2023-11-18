Эксклюзив 18 ноября 2023, 17:08 «Фильм выйдет». Создатели «Брата 3» объяснили, почему картина не получила прокатное удостоверение Продюсер Пастернак: купившим билеты на премьеру «Брат 3» вернут деньги Скриншот с видео

Читать 360tv в

Премьера фильма «Брат 3», запланированная на 18 ноября в московском кинотеатре «Октябрь», не состоялась. Дистрибьютор кинокартины, продюсер Владислав Пастернак объяснил «360», что Минкультуры России не отказало в выдаче прокатного удостоверения, а просто не успело его выдать.

«Нам не то чтобы отказали, его просто не успели выдать. Это, к сожалению, довольно распространенная ситуация. К российскому кино требования достаточно высокие. Не успели документы все вовремя подготовить», — пояснил собеседник «360».

Реклама

Пастернак добавил, что картина очень долго была в работе. Назначили премьеру, но работу над фильмом продолжали. Как только ее закончили — подали бумаги.

«Министерство картину рассмотрело, нашло определенные недочеты и попросило эти недочеты устранить. Мы просто рассчитывали, что это будет рассмотрено и принято до премьеры, но не получилось. Поэтому сейчас решат, в какие сроки эти изменения внести», — поделился дистрибьютор.

Худший вариант развития событий

Московская премьера не состоялась, но деньги зрителям, купившим билеты, вернут в течение 30 дней. Все завит от банка, по словам Пастернака, некоторым россиянам средства уже поступили на карты.

Премьера должна также пройти в Тамбове и в Петербурге 20 и 22 ноября. В четверг, 23 ноября, — старт проката. Но это пока только план. Если удастся получить «прокатку» в понедельник, то состоится премьера в Тамбове. Пока продажи билетов приостановили.

«В худшем случае, [если] прокат не начнется 23 ноября, последовательно отменятся все премьеры, не состоится релиз. Но в дальнейшем правки внесут, выдадут прокатное удостоверение. Сроки пока не могу назвать, фильм выйдет, когда будут оформлены все бумаги», — обрисовал ситуацию режиссер.

Он пояснил, что ситуация рабочая, но в силу своей публичности вызывает такой резонанс. Он отметил, что картина уже кажется многим противоречивой, хотя сам фильм довольно безобиден и нет причин для хейта.

Pxhere

«Техническая неурядица с документами привела к дополнительному резонансу. И в адрес создателей картины, и в адрес Минкульта начались несправедливые обвинения. Но речь не идет о цензуре. Это совершенно рядовая волокита», — подчеркнул спикер.

Пастернак также сказал, что на его практике это первый раз, когда фильм не успел получить прокатное удостоверение.

До Нового года посмотрим?

Продюсер признался, что не может пока точно ответить на вопрос, выйдет ли фильм до Нового года.

« „Брат 3“ не является массовой картиной по определению. Это фильм авторский, артхаусный, с довольно сложным киноязыком. Можно было бы ожидать, что <…> зрители, которые не захотят смотреть попсу, решат посмотреть что-то андеграундное. Это было бы здорово! Но не думаю, что многие кинотеатры на это пойдут», — признался Пастернак.

Он добавил, что очень хотел бы, чтоб картина стартовала 23 ноября. Сама ситуация с отменой московской премьеры не пойдет на пользу фильму на фоне обрушившегося на него хейта.

«Печальная история, но связана с бумажной формальностью, мелкими помарками», — заключил Пастернак.

Ранее актер Виктор Сухоруков, сыгравший одну из главных ролей в культовых фильмах «Брат» и «Брат 2», заявил, что продолжение получилось пошлым и циничным. Он подчеркнул, что не собирается смотреть новую картину.