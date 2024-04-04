Культура 04 апреля 2024, 17:32 Фейк: музей-заповедник «Херсонес Таврический» пытались разрушить Данные о разрушении музея «Херсонес Таврический» оказались недостоверными Unsplash

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В Сети стали распространяться сообщения о том, что знаменитый музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе якобы намеренно разрушают. «360» проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы некоторых украинских Telegram-каналов заявили, что службы, занимающиеся реставрацией, якобы портят памятники. В публикациях также сообщалось, что в музее-заповеднике будто бы появляются «пропагандистские инсталляции», а на территории объекта ЮНЕСКО ведется незаконная застройка.

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Правда

Российские ученые и строители с трепетом и вниманием относятся к культурному наследию и делают все возможное, чтобы сохранить его.

После ноябрьского «шторма века» к спасению археологического объекта подключились в том чиле специалисты Минобороны. Они скрупулезно и бережно восстановили насыпи вокруг берега и защитное сооружение, сообщило «Независимое телевидение Севастополя». Без этих конструкций любой сильный шторм мог безвозвратно уничтожить уникальные памятники древности.

Военные также внесли большой вклад в возведение историко-археологического парка «Херсонес Таврический». В рамках второго этапа планируется построить на территории культурного объекта 10 зданий, которые будут выполнять важные функции, в том числе и исследовательские, указало издание «Вести Севастополь».

Строители возведут молодежные центры, музеи Крыма и христианства, амфитеатр, ремесленные и гончарные мастерские, а также Музей Античности и Византии, который будет включать в себя не только выставочные пространства, но и научные лаборатории.

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Директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова подтвердила, что новый музей значительно увеличит пространство для экспозиции. Сейчас посвященная византийской эпохе выставка занимает примерно 400 квадратных метров, а Античная экспозиция — около 300 «квадратов». Для такого значительного музея-заповедника это очень мало, призналась Морозова.

Она рассказала телеканалу «Первый севастопольский», что площадь строящегося музейного объекта будет превышать 22,5 тысячи квадратных метров, в нем будет 31 зал. Все памятники останутся достоянием Российской Федерации, ознакомиться с ними смогут все желающие.

Российские строители также воссоздадут Херсонесский мужской монастырь, основанный еще в 1850 году. Несмотря на строгий режим монахов, доступ на территорию музея-заповедника оставят открытым для всех севастопольцев и гостей города, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Инженеры и строители восстановят не только здания. Русло древней реки Героон, обнаруженное при раскопках, уже привели в порядок. Специалисты облагородят набережную и заселят водоем живностью и растениями, чтобы река стала украшением заповедника, отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Информация о том, что россияне якобы разрушают музей-заповедник «Херсонес Таврический, оказалась фейком. Российские строители восстанавливают культурные объекты и возводят новые музейные и научные пространства.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.