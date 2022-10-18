Фейк: стихи Гафта, посвященные конфликту русских с украинцами | 360°

Культура 18 октября 2022, 18:27 Фейк: стихи Гафта, посвященные конфликту русских с украинцами РИА «Новости»

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В соцсетях распространяется стихотворение 2015 года, которое приписывают народному артисту РСФСР Валентину Гафту. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В одной из групп во «ВКонтакте» появился пост со стихотворением о конфликте русских с украинцами, которое приписывают актеру, поэту и писателю Валентину Гафту, умершему в 2020 году.

Правда

Народный артист дважды в том же 2015 году опровергал, что это он написал распространяемое в Сети стихотворение.

«Под моей фамилией печатают мерзопакостные стихи. Не хочется оправдываться, но надоело. Какой-то мерзавец или мерзавка пишет гадости про нашу страну, про людей. Обыватель это читает и не хочет сильно вникать и разбираться. Ему нужно поострее. Поэтому через „Комсомолку“ хочу обратиться ко всем: не читайте эту мерзость, которую мне приписывают. К Валентину Гафту она не имеет отношения», — заявил тогда в интервью «Комсомольской правде».

На самом деле, автор стихов — Алексей Чернаков. Он подтверждал это на своих страницах в соцсетях.

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