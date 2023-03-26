Эксклюзив 26 марта 2023, 14:57 «Дон Корлеоне тоже не хороший парень». Режиссер «Короля и Шута» ответил вдове Горшка, раскритиковавшей сериал Режиссер Мосафир: сериал «Король и Шут» не очернил, а мифологизировал образ Горшка Кинопоиск

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Вдова Михаила Горшенева Ольга заявила в соцсетях, что сериал «Король и Шут» порочит память ее мужа. Она отметила, что сериальный образ не соответствует реальному — слабости вокалиста будто нарочно гиперболизировали, «неверно расставили акценты». Режиссер проекта Рустам Мосафир в беседе с «360» напомнил, что снимал не документальное кино.

«Это художественное произведение. Я не занимаюсь документалистикой, не снимаю публицистику или научно-популярные фильмы — это художественное кино, драма, художественные образы. Это не Горшок, это образ», — подчеркнул он.

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Мосафир отметил, что «чисто по-человечески» жену Михаила Горшенева можно понять — у родственников тех, кто когда-либо жил, «всегда будут комментарии» в подобных ситуациях. Но к кино это не относится.

«По-моему, это очень странно. Возможно, такое говорят люди, которые не очень понимают в кино», — рассудил режиссер.

Он вспомнил, что в известных фильмах и сериалах много «плохих парней», но зрителям они нравятся.

«Дон Корлеоне из „Крестного отца“ тоже не хороший парень, но мы же любим этих героев. Сериал „Во все тяжкие“, „Игра престолов“, „Клан Сопрано“ — построены на антигероях, но мы любим их и понимаем, что это живые люди, как и все мы», — отметил Рустам Мосафир.

Режиссер считает, что сериал «перезапустил» группу «Король и Шут», вызвал новую волну ее успеха — у нее появились новые слушатели, а «старые» открыли любимую музыку заново. А образ Горшка сериал «не очернил, а мифологизировал».

«Кто хочет узнать, каким на самом деле был Михаил Горшенев, может провести исследование: посмотреть интервью с ним, почитать статьи… Это не цель искусства. И стоит посмотреть сериал до конца. чтобы делать какие-то выводы», — резюмировал собеседник «360».