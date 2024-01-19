Эксклюзив 19 января 2024, 13:08 Эдгар Аллан По: человек, предсказавший ночь разума Писатель Беседин: Эдгар Аллан По велик умением мистифицировать Global Look Press

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В американском городе Бостон 215 лет назад родился Эдгар Аллан По — писатель, выгрызший свое место под черным солнцем упорной борьбой, безумными мистификациями и парадоксальной верой в человеческий разум. Прожил он недолго — и умер при довольно-таки загадочных обстоятельствах. Не слишком внимательный наблюдатель решит, что в По есть нечто от русского Гоголя — потустороннее, болезненное. Чисто внешне, да и внутренне тоже. Об этом писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Закутанный в черное, страдавший от нищеты и болезней, не переносивший алкоголь, но его употреблявший, Эдгар Аллан навсегда вошел в первый ряд мировой литературы. О таких зачастую говорят — первопроходец. И, действительно, на страницах книг разных эпох разбросана масса отсылок к творчеству По.

Он имеет абсолютно культовый статус не только среди литераторов, но и среди тех, кто создает массовую культуру — например, мультфильмы и фильмы. Без Эдгара Аллана какие «Симпсоны» или «Хеллоуин»?

Хотя при жизни По был скорее известен в Европе, нежели в США. Пожалуй, главным его поклонником можно назвать поэта Бодлера, определенно чувствовавшего ментальное родство с коллегой.

Дом Эдгара Аллана По в Рейвенсвуде (США) / Mary Evans Picture Library / Global Look Press

В России рассказы По издал Достоевский, а Брюсов, в свою очередь, назвал Эдгара Аллана предтечей Федора Михайловича. Много переводил американца Константин Бальмонт. И, конечно, особое место среди почитателей занимает Леонид Андреев. Его подчас называли «русским Эдгаром По».

В общем, влияние американского мистификатора колоссально — и что важнее, несмотря на 200 лет со дня рождения, оно только лишь разрастается.

Чем так велик Эдгар Аллан По? Из хрестоматий известно, что именно он считается родоначальником детектива. Первым в жанре стоит его рассказ «Убийство на улице Морг». И в целом детективные рассказы По до сих пор имеют серьезный вес.

Однако, на мой взгляд, куда интереснее и полнее отражает особую роль Эдгара Аллана в литературе его поэзия. В ней чувствуется то, благодаря чему По и остался в истории, то, из-за чего его называют предшественником космологии. Это его особые миросозерцание и миропознание, особый понятийный аппарат, если угодно, собранный из холодной логики и огненной инфернальности.

Блестяще сказал об Эдгаре По все тот же Леонид Андреев: «Писатель, который открыл нам ночь». Именно так.

Global Look Press

События большинства текстов По происходят либо ночью, либо в темноте. Что это за символ? В первую очередь ночь — это олицетворение сна разума, в котором пребывает человек. Он не желает познавать мир вокруг, он существует с широко закрытыми глазами. Ночь — это покров, ночь — это тайна; однако ночь — это и особое откровение, прозрение.

В этом, кстати, По очень близок с русским поэтом Федором Ивановичем Тютчевым. Вопрос лишь в том, каким путем устремится человек — путем познания или неведения.

Ворон у дома, в котором жил Эдгар Аллан По (Филадельфия, США) / Johannes Schmitt-Tegge / dpa / Global Look Press

Эдгар Аллан По велик своим умением мистифицировать и материализовывать фантастическое, парадоксально сочетающемся в нем с абсолютной верой в человеческий разум. Тот, полагал американец, способен постичь и разгадать любые тайны, потому что у всего есть ответы. Надо лишь попытаться, нащупать нить.

Однако фокус в том, что сам человеческий мозг при этом остается абсолютной тайной — так, вероятно, считал Эдгар По. И, как видим, он оказался прав.

Спектакль по мотивам произведений По / Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

Сейчас, когда на мир наступает искусственный интеллект, полностью меняющий реальность, стирающий границы между подлинным и виртуальным, устраняющий в принципе само понятие настоящего, человека на этой планете оставляет только одно — невозможность расшифровать, понять до конца, что есть человеческое сознание и как его воспроизвести.

То есть главная загадка пока что остается неразрешенной, оставляя бесконечное пространство вариантов: ответов, трактовок, интерпретаций. То самое пространство, из которого и черпал свои прозрения Эдгар Аллан По.