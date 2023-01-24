Культура 24 января 2023, 22:42 День студентов и Татьян. Откуда пошел праздник и почему он так важен Депутат Марченко пожелал студентам выбрать правильный жизненный путь РИА «Новости»

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День студентов — один из самых веселых зимних праздников. Даже сессия и экзамены не помешают молодежи радоваться жизни и беззаботно кататься на коньках и «ватрушках». Тем более, что все это бесплатно. МГУ тоже не остался в стороне от торжества: ВУЗ открывает два новых корпуса научно-технологической долины. В гости ждут президента России Владимира Путина.

Татьянин день

Ежегодно российские студенты 25 января отмечают Татьянин день. Сама святая Татиана Римская никакого отношения к образованию или обучению не имела. Согласно преданию, она жила в III веке в Риме и там же приняла мученическую смерть за веру.

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Однако в 1755 году именно в день памяти святой мученицы императрица Елизавета Петровна уступила просьбам своего фаворита Ивана Шувалова и подписала указ об открытии первого российского классического университета — Московского, нынешнего МГУ.

Святую Татьяну сразу восприняли заступницей и покровительницей студиозусов, а в 1850 году День студента был установлен официально. Его гуляли широко и весело, а полиции было предписано не арестовывать «мучеников науки» и не следить за ними.

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Важно сделать правильный выбор

Депутат Государственной Думы, член комитета ГД по молодежной политике Евгений Марченко в разговоре с «360» подчеркнул, что считает День российского студенчества значимым событием.

Для студентов очень важно иметь свой праздник: в этот день они могут отдохнуть, пообщаться и поднять себе настроение, отметил Марченко. Всем известно, что учеба — это тяжелый труд, а впереди еще ждут экзамены.

Всех наших учащихся студентов поздравляю с их праздником, Днем святой Татьяны. Хочу пожелать ребятам здоровья, успехов в учебе, а главное — правильно выбрать свой жизненный путь, свою профессию! Евгений Марченко Депутат Государственной Думы, член комитета ГД по молодежной политике

Вариантов для веселья достаточно

Председатель общероссийской молодежной организации «Студенты России» Олег Зоря рассказал, что в вузах проводится большая работа для того, чтобы празднично отметить Татьянин день студента. Причем чаще всего все организуют сами студенты.

«Студенческие сообщества организовывают мероприятия, устраивают движения в клубах и тому подобное. Этих ресурсов вполне достаточно для праздника — тем ребятам, которые хотят в этот день отдохнуть (хотя, напомню, что сейчас идет сессия), создаются все условия», — сказал Зоря.

День студента в XXI веке

После революции праздник вернулся в 2005 году как День российского студенчества. Его традиционно отмечают веселыми представлениями самодеятельных театров, концертами, устраивают соревнования, а иногда даже самые настоящие балы.

Московские студенты вузов в этом году 25 января смогут бесплатно покататься на любом из 28 ледовых катков столицы, а прокат коньков будет со скидкой в 50%. Такие же условия действуют и для всех Татьян, писали «Известия».

РИА «Новости»

ВДНХ порадует виновников торжества бесплатными катаниями с горок на «ватрушках», также можно будет посетить выставки, мастер-классы, поучаствовать в танцевальном флешмобе. А в парке Горького обещают квест «Студенческий переполох».

Важно помнить, что для участия в большинстве мероприятий нужно зарегистрироваться на сайтах площадок, которые их проводят. Кроме того, студентам нужно иметь при себе свои студенческие билеты, а Татьянам — паспорта, чтобы удостоверить имя.

РИА «Новости»

Романтикам наверняка придется по душе подарок Центрального детского магазина на Лубянке. Все Татьяны, а также студенты вузов и колледжей смогут с 10:00 до 22:00 бесплатно посетить смотровую площадку, рассказала «Вечерняя Москва».

В ЦДМ также по предъявлению студенческих билетов и паспортов будет открыт свободный вход в «Музей детства». Там можно полюбоваться игрушками, которыми играли мамы, папы, бабушки и дедушки нынешних студентов.

Праздник в МГУ

Не стоит забывать, что Татьянин день не только день российских студентов, но и день рождения Московского государственного университета. В этом году 25 января сюда обещал приехать президент России Владимир Путин, сообщил «Коммерсант».

Здесь, в альма-матер российской науки, состоится торжественное открытие первых двух корпусов научно-технологической долины МГУ. Один из них — «Ломоносов» — флагманский кластер. Он станет стартовой площадкой для резидентов, сообщил ТАСС.

Второй корпус будет междисциплинарным, там будут работать над гуманитарными исследованиями и когнитивными науками, заниматься инновационными спортивными технологиями и искусственным интеллектом.