Культура 28 июля 2023, 15:49 День крещения Руси. Веха, создавшая государство Историк Тарасова: Крещение имело цивилизационное значение для истории России Викимедиа

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День крещения Руси князем Владимиром стал поворотным моментом в истории России. Разобщенные племена славян обрели единые государство, веру и правителя. За границей россиян начали воспринимать как равных, что дало им возможность не только приобщиться к мировой культуре, но и внести туда свой большой вклад. Подробнее об этом празднике — в материале «360».

День крещения Руси

Ежегодно 28 июля отмечают День крещения Руси. Эта историческая веха — один из самых главных поворотных моментов русской истории, который помог объединить славян Киевской Руси и укрепить авторитет страны за рубежом.

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Впервые это официально отметили в 1888 году, торжества проходили в Киеве. В советское время празднования не было, хотя само историческое событие никто не отменял.

Однако в 1988 году тысячелетие со Дня крещения Руси совпало с политическим настроениями в государстве, поэтому в СССР прошли крупные торжественные мероприятия.

Современная Россия празднует День крещения Руси с 2010 года. Накануне памятного дня в православных храмах проводят всенощное бдение. В полдень звучит особый колокольный звон, в некоторых церквях проходят крестные ходы. Также организуют светские мероприятия: концерты, ярмарки, фестивали.

Владимир-креститель

Хотя точная дата Крещения Руси неизвестна, принято считать, что оно произошло летом 988 года. Сам праздник назначен на 28 июля — День памяти великого князя Владимира Святославича, сделавшего христианство официальной религией своей страны.

До поры Владимир был обычным язычником. Имел гарем на три сотни жен, жестоко расправлялся с врагами и не чурался человеческих жертвоприношений, в том числе убивал христиан, даром что его родная бабушка — княгиня Ольга — была крещеной.

Протрет князя Владимира из книг 1672 и 1619 годов / Викимедиа

Князь понимал, что разобщенные славянские племена губительно могут сплотить единое государство: один князь — один бог. Владимир решил перенять зарубежный опыт и отправил послов «в немцы, болгары и греки». Больше всего русичей впечатлила служба «по закону греческому», потому выбор пал на православие.

Разумеется, есть и другие версии, правда неподтвержденные. По одной из них, Владимир лично проводил философские диспуты с проповедниками ислама, иудаизма, западного и восточного христианства. Другая рассказывает о внезапной слепоте Владимира, которая прошла после крещения.

Миниатюра из Радзивилловской летописи «Крещение князя Владимира», конец XV века / Викимедиа

Как бы то ни было, Владимир покрестился сам и приказал своим подданным явиться на берег Днепра для крещения. Едва ли все было мирно: трезвомыслящие историки склонны полагать, что князь действовал «огнем и мечем». Но любители легенд говорят о народных ликованиях при переходе к новой вере.

Сергей Иванов, «Христианство и язычество», 1912 год / Викимедиа

Крещение Руси — решающее событие для истории России

Историк РЭУ имени Георгия Плеханова Илона Тарасова напомнила в разговоре с «360», что одной из основных предпосылок принятия христианства можно считать политическую волю князя Владимира: вывести Русь на новый уровень культурного и политического развития.

Принятие христианства позволило Древнерусскому государству встать в один ряд с другими христианскими странами. Это открыло новые возможности в политике, поскольку и Владимир, и его государство перестали считаться варварскими. Илона Тарасова

Историк отметила, что христианство способствовало объединению государства. Существовавшее до того язычество несло разобщенность, ведь на разных территориях предпочтение отдавали разным богам. Оно же не давало соседям воспринимать Русь как равного партнера для переговоров.

«Язычество было крайне невыгодно и для развития внутренней политики. А новая вера ставила власть князя на совершенно новый уровень. Кроме того, Владимир не просто принял христианство — он еще женился на сестре императора византийского, то есть породнился с одной из самых привилегированных династий того времени», — уточнила Тарасова.

Она подчеркнула, что Крещение имело цивилизационное значение для истории России. Это сформировало менталитет русского человека, культуру страны, сделало россиян частью европейской цивилизации.

Троице-Сергиева лавра / Викимедиа

Крещение Руси: суть праздника и память потомков

Благодарные потомки не забыли крестителя Руси. Один из прекрасных памятников Владимиру стоит над Днепром в Киеве. Бронзовую скульптуру князя, который держит в правой руке большой крест, создал Петр Клодт — тот самый, что подарил Аничкову мосту четверку знаменитых коней.

Памятник открыли в 1853 году. Скульптурное оформление постамента украшено горельефом «Крещение Руси» и барельефами с гербом Киева и звездой ордена Святого Владимира. Общая высота монумента — более 20 метров.

Памятник Владимиру Великому в Киеве / Викимедиа

Бывший украинский президент Виктор Ющенко учредил отдельный «День крещения Киевской Руси — Украины». Директор Института археологии НАН Петр Толочко назвал это попыткой вбросить в прошлое современную национально-государственную номенклатуру. Сейчас праздник заменил День украинской государственности.

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Есть памятник князю Владимиру и в Москве. Поначалу с согласия городской думы монумент весом около 300 тонн хотели установить на Воробьевых горах.

Но из-за технических проблем и недовольства жителей российской столицы памятник перенесли на Боровицкую площадь, к стенам Кремля. Его открытие состоялось 4 ноября 2016 года.