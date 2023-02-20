Эксклюзив 20 февраля 2023, 01:58 Д’Артаньян станет темнокожим в новых «Трех мушкетерах». Попытка Запада навязать свои ценности к хорошему не приведет Киновед Шпагин: Запад через кино навязывает ценности меньшинства, а не большинства Скриншот трейлера «Три мушкетера» / YouTube-канал «Кинокомпания Парадиз»

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В Великобритании сняли новую экранизацию произведения Александра Дюма «Три мушкетера». В роли Д’Артаньяна зрители увидят темнокожего актера Малачи Пуллара-Латчмена. Некоторые пользователи соцсетей еще до выхода ленты раскритиковали выбор исполнителя главной роли. По их мнению, ситуация с темнокожими актерами в фильмах на Западе выглядит абсурдно. Сейчас наблюдается навязывание ценностей меньшинства, а не большинства, отметил в беседе с «360» киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин.

Новая версия «Трех мушкетеров»

В основе британского боевика лежит знакомая всем история новобранца, прибывшего в Париж, чтобы встать на защиту короля Франции. Вызов гвардейцам в новой ленте бросит темнокожий Д’Артаньян.

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Режиссером картины стал Билл Томас. Он же написал и сценарий вместе с Рэем Богдановичем, Дином Лайнсом и Иэном Томасом.

Картина появится в российском прокате уже весной. Премьера назначена на 16 марта. Некоторые кинолюбители успели посмотреть русскоязычный трейлер «Трех мушкетеров» на YouTube. И не всем из них пришлось по нраву новое прочтение знаменитого произведения.

Многие пользователи решили, что Запад довел до абсурда ситуацию с темнокожими актерами в кино.

Навязывание ценностей

Все это делается уже не просто в нарочито политкорректных целях, а для навязывания определенных идей, в числе которых и ценности ЛГБТ, отметил в беседе с «360» киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин.

Когда пропагандируется то, что неоднозначно — начинается владение дьявола, скажем так. Потому что здесь навязываются те ценности, которые являются в первую очередь ценностями меньшинства, а не большинства. Но когда меньшинство начинает править большинством, то это примерно тоже самое, когда народ начинает править интеллигенцией. Александр Шпагин Киновед, кинокритик, журналист

Собеседник «360» отметил, что при таком раскладе происходит перекосй. В этом случае мы видим насильственное предоставление прав, свобод и всего прочего, в том числе и через через экран, до чего общество должно прийти или не прийти самостоятельно.

Попытка насильственно загнать свободу, счастье, любую утопию, мы знаем к чему всегда приводит. Она приводит к крови и баракам, если не в обществе, то в душе носителей этой утопии и граждан как таковых. Ничего хорошего, конечно, в этом нет. Александр Шпагин Киновед, кинокритик, журналист

Критик отметил, что новый фильм может быть хорошим, но совершенно не понятно при чем здесь Д’Артаньян. Герой произведения Дюма не был темнокожим и не мог быть таким. Даже если представить, что история происходила в в те годы в Америке, то и в этом случае Д’Артаньян не мог быть темнокожим.

«Если же эта экранизация представляет собой ремейк, происходящий в наши дни, ну тогда ладно. Но это уже не совсем Д’Артаньян», — отметил собеседник «360».

По словам Шпагина, если же действия фильма происходят именно во времена Дюма, то он не может представить себе, чтобы такой образ Д’Артаньяна был принят. Либо авторам картины нужно было бы «невероятным образом» обыграть ситуацию.

Кинокритик пояснил, что если в фильме возникает необычная ситуация, то это не может быть просто так, это должно быть хорошо обыграно. Также у таких историй должна быть очень серьезная мотивировка. Кинокритик отметил, что не знает, будет ли она в фильме.

Сейчас начинается постепенный уход аудитории от американских сериалов, заметил Шпагин. Это происходит из-за того, что зрители устали от обязательных положительных персонажей гомосексуального типа.

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Авторам нужно постараться действовать так, как это делали отечественные режиссеры в 70-е годы, когда был кинематограф аллюзий. Но пока этого на Западе не происходит, «все поджали лапки» и искусству от этого выгоды нет, считает Шпагин. Он назвал это дорогой к однозначности и фальши.

Но искусство умеет выворачиваться, потому что <…> там появляется такая вещь, как талант авторов. И он начинает сам строить обходные пути. Поэтому, может, и эти авторы вывернутся в «Трех мушкетерах», я не знаю, посмотрим. Александр Шпагин Киновед, кинокритик, журналист

Главное — хорошая игра

Киножурналист, кинокритик Роман Григорьев в разговоре с «360» отметил, что Дюма не указывал, что Д’Артаньян был белокожим, а потому можно посмотреть и на темнокожего актера.

«Если хорошо сыграет, то пускай темнокожий сыграет, я не против. Как зрителю мне вообще все равно, мне главное, чтоб хорошо играл», — отметил собеседник «360».

Он призвал реагировать на такие ситуации формально, поскольку «это временное явление». Григорьев предположил, что спустя лет 30 никого не удивит, что три мушкетера будут темнокожими.