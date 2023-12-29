Культура 29 декабря 2023, 13:58 🍿 Между оливье и курантами. Что посмотреть на Новый год — 2024 Что посмотреть на Новый год: лучшие новогодние фильмы и сериалы Телеканал «360»

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По телевидению с 31 декабря будут показывать традиционный набор легендарных советских фильмов — «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит» и другую классику. Что еще посмотреть детям и взрослым дома и на что сходить в кино на каникулах — в материале «360».

Что посмотреть на Новый год — 2024 в кинотеатре

«Манюня: новогодние приключения», 2023 год

История о Манюне из Армении, которую рассказала Наринэ Абгарян, сначала завоевала сердца читателей, а потом и зрителей: по книге поставили несколько спектаклей и сняли умеренно удачный сериал. Теперь пришло время полнометражного фильма.

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Манюня и ее подруги ждут снега на Новый год, однако синоптики обещают потепление. Взрослые решают исправить положение, и две семьи отправляются в домик в горах. Героев ждет немало неожиданных приключений и сюрпризов. А главное — они узнают, существуют ли на самом деле новогодние чудеса.

«Елки-10», 2023 год

Да, вы не ошиблись: несмотря на обещания прекратить штамповать «Елки», на экраны выходит очередная часть — конкурентов-то практически нет. В новом фильме, среди прочих, заявлены Галина Польских, Борис Щербаков, Филипп и Бедрос Киркоровы, Регина Тодоренко и Александр Баширов.

Сюжет расскажет, как люди из разных уголков России — старик из дома престарелых под Санкт-Петербургом, блогерша Лариса из Тюмени, Марина из Альметьевска, геймерша Таня из Нижнего Новгорода — находят счастье под Новый год. Говорят, фильм вновь будет связан с теорией шести рукопожатий.

«Новогодний шеф», 2023 год

Российская комедия с Павлом Прилучным, Зоей Бербер, Владиславом Миллером и другими актерами. Интрига построена на форс-мажоре и волшебстве.

Владелец модного ресторана умудряется рассориться со своими поварами, и те уходят. Но все столики уже забронированы, гости собрались и ждут праздничный ужин

Положение спасает Олеся. Она обладает даром: чувствует, какая еда нужна человеку и готовит ее именно так, как нужно. Кто-то получает мороженое, которое ел 40 лет назад в студенческом кафе, кто-то — трубочки с кремом, как в детстве. При этом волшебнице нужно во что бы то ни стало успеть исполнить желание своего сына.

«Крик. Ночь перед Рождеством», 2023 год

Те, кому не по нраву сказочные истории, могут попытать счастье и посмотреть фантазийный ужастик. Хотя его название эксплуатирует классику, а главный убийца-психопат тоже разгуливает в маске — к счастью, это не продолжение всем знакомой франшизы Уэса Крэйвена «Крик».

Главная героиня однажды спасла свой городок от маньяка, и спустя год она попадает в параллельную вселенную, где события без ее вмешательства развивались совершенно иначе. А значит, и серийный убийца кто-то другой. Чтобы вернуться в свою реальность, девушке предстоит выяснить, кто пытается перебить горожан.

Новинки сериалов зимой 2024 года

Сериал «Манюня»

Параллельно с полнометражной картиной в конце декабря 2023 года стартует и третий сезон сериала «Манюня». Он расскажет о новых веселых приключениях подруг-школьниц Манюни и Наринэ, которые живут в маленьком армянском городке.

«Недетское кино»

Еще одна премьера с 1 января — российский сериал «Недетское кино». Из-за неосторожных школьников портал времени переносит современную Москву богатыря Даньслава, Кощея, Кикимору, Жабу Жабовну, Лешего и другой сказочный народ.

Детям придется постараться, чтобы вернуть пришельцев домой, пока мир не рухнул.

«Тед»

Начало 2024-го порадует фанатов фильма «Третий лишний»: на экраны выходит приквел комедии — сериал «Тед». Зрители узнают о жизни плюшевого медвежонка с тяжелым характером и его дружбе с 16-летним подростком Джоном Беннеттом.

«Как друзья Захара женили»

Многосерийная история «Как друзья Захара женили» расскажет о любви краснодарского парня и красавицы Алены. Свадьба уже назначена, но невеста внезапно решила, что жених ей не подходит.

Вот молодой человек вместе с лучшими друзьями и пытается понять, отчего девушка передумала. А она то же самое выясняет с подругами.

Другие премьеры 2024 года

Также в начале года выйдут: мистический сериал «Санктуарий: история ведьмы», комедия «Братья Сунь», триллер «Криминальное прошлое», фантастика «Эхо», детективы «Мальчик глотает Вселенную» и «Месье Спейд» и историческая драма «Белгравия: следующая глава».

Помимо этого, фанаты зарубежных сериалов ждут новые сезоны «Фарго» и «Мисс Скарлет и Герцог».

Отечественные киноделы продолжат истории «Сны Алисы», «Инспектор Гаврилов» «Успешный», «Сестры», «Кеша должен умереть», «Великая. Золотой век», «Трудные подростки», «Оффлайн», «Успешный» и «Медиатор».

Классические фильмы на Новый год, которые можно пересмотреть

«Приходи на меня посмотреть», 2000 год

Удивительно добрый и трогательный фильм о настоящем новогоднем чуде. Здесь нет «картонных» персонажей или бездарной игры: в кадре — Ирина Купченко, Екатерина Васильева, Олег Янковский и Наталья Щукина.

Они щедрой рукой дарят зрителю уверенность: счастье непременно случится. Даже если в доме вдруг выключат свет.

«Вечное сияние чистого разума», 2004 год

Новый год должен дарить людям надежду на то, что любовь все еще правит миром и способна победить все, даже стертую память. А Джим Кэрри, который сыграл одну из главных ролей, смог победить свое реноме комика и отлично выглядит в серьезной и невероятно романтичной картине.

«Крепкий орешек», 1988 год

Кино для тех, кто хочет поностальгировать о старых добрых временах, когда деревья были большими, а люди — не толерантными, а просто честными и добрыми.

Но с теми, пытается испортить Новый год, у офицера полиции Джона Макклейна разговор короткий: он отправит мерзавца в полет с 32-го этажа небоскреба «Накатоми Плаза».

Что посмотреть на Новый год с детьми

Советские мультфильмы

Детвора наверняка оценит старые новогодние мультики: «Падал прошлогодний снег», «Дед Мороз и серый волк», «Новогодняя сказка», «Когда зажигаются елки», «Снеговик-почтовик», «Дед Мороз и лето», «Новогодняя ночь» и, конечно же, «Щелкунчик».

Их создатели искренне старались подарить маленьким зрителям настоящую сказку. Может быть, в этих картинах и нет современных гаджетов, зато там не забывали напоминать о вечных ценностях: дружбе и любви, храбрости и честности.

«Лабиринт», 1986 год

Прекрасная сказка, которую подарил детям и взрослым создатель «Улицы Сезам» и «Маппет-шоу» — гениальный режиссер и кукольник Джим Хенсон. В картине снялись и не менее замечательные актеры: тогда еще будущая звезда «Реквиема по мечте» Дженнифер Коннелли и сам Дэвид Боуи.

Сара мучается с надоедливым младшим братом, однако, когда его похитил принц гоблинов, отважно отправляется спасать ребенка. Идти придется по невероятному лабиринту, который населяют удивительные существа. Некоторые из них хотят помешать спасительнице, но кое-кто становится ей настоящим другом.

«Чудо на 34-й улице», 1994 год

Это американский ремейк классического фильма 1947 года по книге Роальда Даля (кстати, это он написал историю про Чарли, Вилли Вонку и шоколадную фабрику). В главной роли — Мара Уилсон, которая спустя два года стала звездой еще одной ленты по книге писателя — «Матильды».

Маленькая девочка Сьюзан больше не ждет новогоднего чуда. Мама хотела уберечь дочь от разочарований реальной жизни и рассказала, что Санта-Клауса не существует. Тем временем девочка замечает очень странного человека на праздничном параде, а затем и в детском магазине. Похоже, мама все-таки ошибалась!

«Пингвины мистера Поппера», 2011 год

Если смешать успешного маклера, важную сделку и компанию пингвинов, получится веселая и легкая комедия. Герой Джима Кэрри живет только работой, поэтому предсказуемо стал успешным в сфере недвижимости и полным лузером в делах семейных: жена забрала детей и ушла.

Неожиданный подарок в виде полярных птиц полностью меняет жизнь героя, а заодно его взгляды. Ему удается спасти пингвинов, воссоединиться с семьей и заключить выгодную сделку. Помимо легендарного комика, в фильме снялись Анджела Лэнсбери («Она написала убийство»), Кларк Грегг (Фил Колсон из фильмов Marvel).

Добро всегда побеждает зло

Разумеется, список любимых новогодних фильмов у каждого свой. Кто-то с трудом представляет себе зимние праздники без всех частей «Гарри Поттера» или «Властелина колец», кому-то нужны приключения белобрысого мальчика из фильма «Один дома», есть фанаты «Гремлинов» и «Бесконечной истории».

20th Century Fox / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Тем не менее практически все зрители выбирают картины, в которых добро побеждает зло — стервозную начальницу из «Дьявол носит Prada» или самого Дарта Вейдера. Да и размер героя не важен: иногда победить может даже маленькая девочка.

Волшебное кино дает нам настроение праздника, ожидание чуда и возможность зажечь внутри себя огонек любви и милосердия. Сохранить его до следующего Нового года так сложно, но мы все-таки попытаемся. Правда?