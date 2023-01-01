Культура 01 января 2023, 17:49 🎞 Старые фильмы о главном. Что посмотреть на новогодних каникулах «360» составил небанальный список фильмов, которые стоит посмотреть на каникулах freepik

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Небанальная подборка старых отечественных и зарубежных фильмов от «360» поможет вам приятно провести зимние каникулы и получить удовольствие от нестареющих киноисторий. Смотрите, мечтайте и верьте в добро!

«Фанфан-тюльпан», Франция, 1952 год

Фильм, в котором есть все: интрига, любовь и невероятные приключения. Чтобы избежать женитьбы, бойкий красавец записывается в армию французского короля Людовика XV. Тем более что цыганка нагадала ему, что скоро он будет мужем дочери самого монарха.

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На пути к своему счастью Фанфан в исполнении Жерара Филипа отчаянно фехтует на земле, крышах и мостах, не забывая флиртовать с очаровательной Джиной Лоллобриджидой, которой роль цыганки Аделины принесла мировую известность.

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Кстати, трюки актер исполнял без дублеров, не говоря уже о компьютерных спецэффектах, которых тогда попросту не было. Фильм можно найти в черно-белом и цветном вариантах — без разницы. В любом случае это одна из лучших историй о любви.

Кадр из к/ф «Фанфан-Тюльпан», в главной роли — Жерар Филип / YouTube

«Римские каникулы», США, 1953 год

Классический рассказ о том, что лицам королевской крови подчас недоступны простые человеческие радости. Юная принцесса Анна в исполнении великой Одри Хепберн во время визита в Рим обречена следовать светскому протоколу официальных мероприятий.

Невероятно скучное расписание буквально вынуждает девушку решиться на побег из дворца. Принцесса меняет прическу и гуляет, очарованная Вечным городом. Разумеется, скоро она встречает мужчину мечты, которого сыграл звезда Голливуда Грегори Пек.

Фильм получил три «Оскара» и десятки лет уверенно держится в списке лучших лент мирового кинематографа. Это неудивительно: наивная и трогательная история продолжает нравиться зрителям и в новом веке, ведь речь идет о любви.

Кадр из к/ф «Римские каникулы», в главных ролях — Одри Хепберн и Грегори Пек / YouTube

«Мы с вами где-то встречались», СССР, 1954 год

Смешной и немного наивный фильм, в котором блистательный Аркадий Райкин сыграл свою первую большую роль в кино. История строится на череде нелепых случайностей и недопониманий, которые приводят к комическим последствиям.

Известный эстрадный артист Геннадий Максимов вместе с женой отправляется из Москвы на отдых в Симферополь. Однако в последний момент супруга вынуждена отказаться от путешествия: ей нужно заменить внезапно заболевшую коллегу.

Артист едет на юг один, отстает от поезда и попадает во всевозможные приключения, так что полноценного отдыха не получается. Зато зрители смогут вдоволь посмеяться, оценить талант мастера перевоплощений и ощутить дух ушедшей эпохи.

Кадр из к/ф «Мы с вами где-то встречались», в главной роли — Аркадий Райкин / YouTube

«Привидения замка Шпессард», ФРГ, 1960 год

Вторая часть кинотрилогии о приключениях разбойников-призраков, самой смешной из всех. Любители старого кино оценят удивительные хорошие спецэффекты и прекрасный дубляж — в фильме много песен, все они полностью переведены на русский язык.

Фабула проста: в далеком прошлом горожане поймали банду воров и заживо замуровали в стене харчевни. Века прошли, домик разрушили, а жертвы средневекового жестокого обращения получили свободу, став привидениями, и поселились в замке Шпессарт. Новоявленные жильцы помогают его молодой хозяйке Шарлотте Зандау как в обычных делах, так и в любви.

В фильме много юмора, а подчас и вполне острой сатиры на немецкое общество, которое старательно делает вид, что забыло о нацизме.

Кадр из к/ф «Привидения замка Шпессард», в главной роли Лизелотта Пульвер / YouTube

«Король-олень», СССР, 1969 год

Нарочито театральная киносказка стала вольной интерпретацией пьесы итальянского драматурга Карло Гоцци. Она пронизана тонким юмором и музыкой Микаэла Таривердиева. Лучшие советские актеры разыграли сюжет «они поменялись телами», причем задолго до того, как это стало голливудским мейнстримом.

Как и положено сказочной истории, не обошлось без волшебства. С его помощью коварный первый министр Тарталья оказывается на месте доброго, но наивного короля Дерамо, а тот, в свою очередь, — в шкуре царедворца.

Разумеется, дело в любви: Тарталья без ума от Анджелы, дочери второго министра Панталоне. Однако девушка отказывает первому министру, потому что любит Дерамо. Кстати, вокальные партии возлюбленной короля исполнила Алла Пугачева.

Кадр из к/ф «Король-олень», в главных ролях — Сергей Юрский, Юрий Яковлев и Валентина Малявина / YouTube

«Зорро», Франция, Италия, 1975 год

Еще один боевик со звоном клинков, щелканьем хлыста и нежной любовью главного героя к справедливости и прекрасной Ортенсии. В черном плаще и маске мститель Зорро бьется за счастье простых людей, соблюдая свой главный принцип: не проливать чужую кровь.

Днем герой сбрасывает маску и работает губернатором одной из южноамериканских провинций. Причем лицо чиновника, старательно косящего под дурачка, принадлежит самому Алену Делону, так что благосклонность дам шла по умолчанию.

Наверное, все мальчишки мечтали так же мастерски бить хлыстом, оставляя букву «Z» вместо автографа. В картине хватает и скачек, и батальных сцен, есть даже эпизод схватки на колокольне, которую только ленивый режиссер блокбастеров не заимствовал впоследствии.

Кадр из к/ф «Зорро», в главной роли Ален Делон / YouTube

«Миллион в брачной корзине», СССР, 1985 год

Плутовская комедия с блистательным актерским составом, где главными звездами стали Александр Ширвиндт и Софико Чиаурели. Зрители увидят историю безработного из Неаполя, который вынужден изворачиваться, чтобы прокормить семью

Главный герой, Леонидо Папагатто, ловко таскает с чужих банкетов съестное и выпивку для перепродажи. Чтобы получить благотворительную помощь от богачей, он задумывает очередную аферу, но она вдруг превращается в настоящий детектив с убийством.

Несмотря на итальянские страсти и скандалы, «сеньор из общества», как называет себя Папагатто, умудряется распутать странный клубок загадок, найти убийцу и спасти невиновного от оговора. Да еще неплохо подзаработать на этом.

Кадр из к/ф «Миллион в брачной корзине», в главной роли — Александр Ширвиндт / YouTube

«Не ходите, девки, замуж», СССР, 1985 год

Забавная история о председателе колхоза «Верный путь» Иване Малькове, которому приходится работать свахой, лишь бы удержать девушек от бегства из села Большие Угороды. Все там хорошо, а вот с мужчинами напряженка.

Чтобы помочь девчатам, обаятельный и смешной Вячеслав Невинный, сыгравший заботливого Малькова, пытается зазвать в Большие Угороды Валерия Леонтьева. А между делом показывает себя крепким хозяйственником и смешно пикируется с председателем соседнего колхоза.

Наконец Мальков предлагает девушкам самим ковать свое счастье: создать хор и «засветиться» на телевидении — благо скоро ярмарка, которую будут снимать журналисты. Расчет простой: на таких красавиц, да еще голосистых, «жених пойдет косяком».

Кадр из к/ф «Не ходите, девки, замуж», в главной роли Вячеслав Невинный / YouTube

«Матильда», США, 1996 год

Нет, это история не о балерине Императорских театров Кшесинской, а о маленькой американке, которой не повезло с родней. Предоставленная самой себе, девочка учится и познает мир, пока мама играет в бинго, брат смотрит телевизор, а отец мухлюет с перепродажей старых машин.

После долгих уговоров Матильду все же записывают в школу. Там царит жестокая директриса мисс Транчбулл, в прошлом успешная толкательница ядра. Ее боятся все дети и даже взрослые. Но, несмотря на трудности, новая ученица легко заводит друзей.

При немудреном сюжете фильм получился добрым и смешным. Последнее, впрочем, неудивительно, ведь его снял обворожительный Дэнни Де Вито, он же сыграл роль папаши-жулика. Кстати, его киношной супругой стала Реа Перлман — настоящая жена актера.

Кадр из к/ф «Матильда», в главных ролях — Мара Уилсон и Дэнни Де Вито / YouTube