Культура 09 января 2023, 23:57 «Чебурашка против „Аватара“». Теперь обойдемся без западного кино? В Госдуме рассказали о «подводных камнях» принудительного лицензирования западного кино РИА «Новости»

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Заместитель председателя комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что, по его информации, депутаты работают над законопроектом о принудительном лицензировании западной кинопродукции. Это позволит кинотеатрам перестать изобретать всяческие «полулегальные» способы показов. О перспективах и о том, как российской отрасли выбраться из кризиса, «360» поговорил с законодателями и киноделами.

Кинопродукт в нагрузку

В конце 2022 года представители киноотрасли и чиновники подводили неутешительные итоги. В Минкульте тогда подсчитали: совокупный сбор кинотеатров сократился на 44% по отношению к 2021-му, а из 2136 кинотеатров закрылись 277.

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Почти все остальные многозальные кинотеатры, которые так или иначе остались на плаву, были вынуждены либо сократить количество залов, либо сдавать их в аренду. Некоторые стали выкручиваться иначе: кто-то стал показывать западные новинки разными полулегальными способами.

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Популярным стал способ демонстрации некоего составного «кинопродукта». По аналогии с продажей во времена дефицита редких и востребованных товаров в «наборах», владельцы кинотеатров стали зазывать зрителей на «бесплатное предсеансовое обслуживание». Сначала зрителям предлагали зарубежную новинку — как бы бесплатно, а потом — после небольшого антракта — отечественный фильм, за который зритель официально и платил деньги.

Кинокритик Григорьев тогда резко осуждал такие показы, называя эту практику «свинством». Он положительно оценивал другую идею — в качестве альтернативы для поддержки отрасли транслировать в кинотеатрах популярные западные сериалы.

Принудительное лицензирование вместо серых схем

Но придется ли теперь искать такие изворотливые способы поддержки отрасли, если примут новый закон о принудительном лицензировании? И почему нельзя использовать схему «параллельно импорта» по аналогии с товарами? Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев ответил «360» на эти вопросы.

Во-первых, отметил депутат, в отличие от обычных товаров, которые перепродаются из страны в страну, кинопродукция реализуется обычно самим правообладателем, «здесь очень мало посредников на рынке».

Таким образом, если где-то возникает нелегальный прокат, сразу же появляются и судебные иски. «Но если мы примем соответствующий закон о принудительном лицензировании — его еще предстоит обсуждать детально, — то вы помните, что по новой нашей Конституции наши суды имеют приоритет. Наши прокатчики тогда могут быть спокойны».

Конечно, отметил Матвейчев, кинотеатры и сейчас «показывают все,что хотят», однако все это — серые схемы. Новый закон введет прокат западных фильмов в легальную плоскость.

«Однако, у этой инициативы есть и „подводные камни“. Наши мультики, например, идут на западный рынок. Соответственно, там могут начать „пиратствовать“ и лишат наши анимационные студии дохода. Поэтому еще предстоит обсуждать эту инициативу», — подытожил Матвейчев.

Дворец фестивалей в Канне. Франция. 2017 год. / РИА «Новости»

«"Чебурашка" против "Аватара" — ситуация, которая сложилась сегодня в российском кинопрокате, сама звучит как название фантастического кино. Чтобы побить 3,5-миллиардный рекорд, который „Аватар“ удерживает уже 13 лет, „Чебурашке“ нужно собрать еще 500 миллионов рублей, и многие считают, что это вполне реально. Конечно, это будет символический момент для индустрии кинопроката — но не ее спасение: ведь новогодние премьеры пройдут, и кинотеатры снова начнут говорить о выживании», — написал в своем Telegram-канале заместитель главы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин.

Он тоже отметил, что обсуждаемая законодательная инициатива в первую очередь позволит кинотеатрам отказаться от практики «предсеансного обслуживания» и других серых методов. Антон Горелкин также указал на необходимость доработки предыдущих версий законопроекта с учетом рисков для российских онлайн-кинотеатров.

Кинокритик Дмитрий Бортников в комментарии «360» высказал мнение, что принятие закона ставит много вопросов касательно рисков судебных разбирательств после того, как западные кинокомпании вернутся на российский рынок. А ведь такой вариант исключать нельзя.

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Чтобы «Аватар» не задавил "Чебурашку"

Но не утратим ли мы из-за нового закона «созидающий эффект» кризиса, вернув на рынок главных конкурентов официально, даже пусть и в виде «принудительно лицензированных» картин? Другими словами: не задавит ли «Аватар» "Чебурашку"?

Чтобы этого не произошло, рассказал Дмитрий Бортников, нужно увеличивать количество проектов, которые выпускает российский кинематограф. Хорошо, если будет более охвачена семейная аудитория, если будут создавать больше приключенческого кино, снимать экранизации.

Актерский состав фильма «Чебурашка» на премьере в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». / РИА «Новости»

«Нужно еще больше поддерживать кинотеатры, поддерживать тех людей, которые создают фильмы. И главное — больше создавать зрительского кино, чтобы россияне с большим удовольствием ходили смотреть отечественные ленты. Эта проблема все еще остается. После каких-то удач вроде «Чебурашки» выходит еще несколько фильмов качеством ниже — и зритель снова отворачивается от нашего кино», — констатировал Дмитрий Бортников.

Что касается контента, то конкурировать с «Автаром» вообще не стоит, добавил он. Идеальный вариант — создавать свое, как это получилось с «Сердцем Пармы». «Это произведение большого писателя, качественный фильм, который дает почву для дискуссии — было ли все именно так или иначе», — объяснил кинокритик.

Другой удачный пример, на который указал эксперт, — «Последний богатырь». Это и кассовый фильм, и возможность для зрителя по-новому взглянуть на отечественный кинематограф. Еще один важный момент, по словам кинокритика, который никак нельзя забывать — реклама. Зрители иногда просто не знают о том или ином проекте.