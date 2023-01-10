Эксклюзив 10 января 2023, 17:23 Блок на памятники, или Культурная диверсия Писатель Беседин: ситуация с памятником Блоку вызывает досаду, переходящую в отвращение Соцсети

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В Санкт-Петербурге торжественно, при участии губернатора Александра Беглова, открыли памятник поэту Александру Блоку. По информации СМИ, местные власти потратили на создание монумента более трех миллионов рублей, а на установку — свыше миллиона. Однако внешний вид «падающей» статуи показался жителям города, мягко говоря, непривлекательным. Писатель Платон Беседин в эксклюзивной колонке для «360» объяснил, чем можно считать подобное «творчество» — глупостью или диверсией.

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Далее — прямая речь.

Отрадно, когда спорят не о боях, не о мерзости очередного артиста, не о политике (впрочем, все политика), а о памятниках. Тем более когда происходит это в культурной столице России. В Санкт-Петербурге случился небольшой, но все же скандал: общественности (какое едкое слово) не понравился недавно установленный памятник Александру Блоку. Одному из лучших русских поэтов.

По мнению некоторых, скульптура вышла так себе. Ее тут же окрестили «дементором» — был такой персонаж в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Самое время вспомнить, кстати, после рождественских праздников-то. Есть и другие забавные мемы — вроде Пизанской башни и Майкла Джексона.

Да, о вкусах не спорят, но выглядит новый Блок действительно несколько странно. Во-первых, наклон памятника. К чему и почему? Вероятно, это отсылка к трагической судьбе поэта. Но не был же он всю жизнь сломлен судьбою. Да и вообще считался человеком возвышенным, ярким — ему бы не к земле наклоняться, а в небо смотреть.

Тут появляется «во-вторых». Что у поэта с лицом? Точнее, у скульптуры. Кто взирает на петербуржцев так сомнительно и страшно, а они сторонятся его?

Так что это с памятником Блоку — частный случай или тенденция? Фокус в том, что в последнее время (хотя период этот можно обозначить и иначе) в России регулярно случаются скандалы (или скандальчики) с памятниками. Не на ровном месте, надо заметить. Можно в принципе составить, как принято сейчас говорить, топ самых неудачных памятников.

На ум сразу приходит легендарная «Аленка» из Нововоронежа, которая при должном подходе наверняка могла бы стать отличной декорацией для хорроров. Или, если уж мы заговорили о поэтах, вспоминается и памятник Сергею Есенину работы Потоцкого, установленный в Москве. В народе монумент этот получил название «человек-краб» — и правда, смотрится устрашающе, жутко, будто Нео из «Матрицы» все-таки психанул и встал на сторону зла. А есть еще памятники Примакову в Москве, Гагарину… Список можно продолжать долго.

Отчего так? Вопросы тут надо задавать не только скульпторам, но и тем, кто оплачивает подобное «творчество». В случае первых на лицо и нехватка профессионализма, и желание эпатировать (или, проще говоря, выпендриться). Да, мы существуем в матрице, где казаться важнее, чем быть, и шок — обязательная составляющая успеха. Но дайте немножечко подлинных смыслов!

Подчас все это перерастает в диверсию — культурную прежде всего. Тогда оказывается, что такими страхами культурные объекты входят в народное сознание. Порой делается это намеренно, дабы искривить первоначальные смыслы, дать ложные посылы, извратив саму сущность происходящего. Так бывает. И, к сожалению, нередко.

За этим стоит в том числе то, как подходят к культурному и историческому наследию в целом. Зачастую история не только подтасовывается, но и теряется в бессмысленных спорах, искажаясь и принимая совсем уж вредоносные формы. То же самое происходит не только с памятниками, но и, например, с кино (чаще всего), когда под вывеской того или иного события, персонажа транслируется совсем иная «правда».

Диверсия состоялась, барыши посчитаны. Но спрашивается, как дальше жить?

И если над ужасом «Аленки» из Нововоронежа можно посмеяться, то вот ситуации с Есениным, Блоком, кинолентами, к примеру «Чернобыль», «Матильда», «Цой» и десятками других, вызывают досаду, переходящую в отвращение. Что это — глупость или диверсия? Вероятно, и то, и другое. Причем густо замешанное на незнании культуры и истории своей страны.