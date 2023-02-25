Культура 25 февраля 2023, 14:06 Балабанову исполнилось бы 64. Его жестокие и реалистичные фильмы до сих пор будоражат Исполнилось 64 года со дня рождения режиссера Балабанова РИА «Новости»

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Сегодня известному кинорежиссеру Алексею Балабанову исполнилось бы всего 64 года, однако его уже 10 лет как нет в живых — причиной ранней смерти стала острая сердечная недостаточность. Созданные режиссером картины не теряют популярности. «360» вспомнил самые популярные из них.

«Брат» (1997) и «Брат-2» (2000)

Фильмы Балабанова прославились как рупор эпохи девяностых. В большинстве его картин действие происходит именно в это время, а героями почти всегда выступали аутсайдеры, которые не могут найти свое место в современном им мире, загнаны в угол и зачастую жестоки. Яркий пример — дилогия «Брат» и «Брат-2». Это криминальные драмы, в которых Балабанов решил затронуть актуальную для того времени тему бандитизма и органично вплести в сюжет музыку.

Большую роль в создании настроения фильма «Брат» играют песни популярной группы «Наутилус Помпилиус», то полные обреченности, то пронизанные надеждой. Сюжет довольно прост: после армии парень из небольшого городка Данила Багров (Сергей Бодров — младший) едет попытать счастья в Петербург, где живет его брат Виктор, а там выясняет, что брат стал бандитом и наемным убийцей. Виктор не раз просит Данилу помочь ему в своей «работе», и тот соглашается. Весь фильм он спасает брата и борется за справедливость — изюминка героя в том, что он и плохой, и хороший парень одновременно, — а в итоге Виктор предает его, хоть и жалеет об этом потом. Данила понимает, что жизнь в большом городе не для него, и уезжает.

Вынужденная экономия при съемках фильма в итоге стала одним из секретов его успеха. Бодров весь фильм ходил в растянутом свитере из секонд-хенда, в кадр попадали обшарпанные дома и грязные улицы, и зрители, которые в то время наблюдали эту картину каждый день, чувствовали себя ближе к героям и атмосфере картины.

«Брат» вошел в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“», режиссер и исполнивший главную роль актер получили гран-при фестиваля «Кинотавр». Фильм тепло встретили даже на Западе.

Три года спустя вышло продолжение с быстро ставшим популярным саундтреком Би-2 «Полковнику никто не пишет». В фильме появляются все те же Данила Багров и его брат Виктор, но в остальном сюжеты двух картин не перекликаются. Теперь Багров «наказывает негодяев» уже в чужой стране — США. Картина тоже получила высокую оценку и награды, ее называли «фильмом-мечтой о торжестве справедливости».

Мода на отечественные криминальные драмы практическа ушла в прошлое, но обоими фильмами и их непобедимым героем восхищается и современная молодежь. В глазах людей то, что Сергей Бодров — младший трагически погиб на съемках в 2002 году при сходе ледника в Кармадонском ущелье, только добавило его герою ореола мужественности.

В 2017 году россияне по итогам голосования назвали героя «Брата» главным супергероем страны.

«Груз-200» (2007)

Пожалуй, один из самых жестоких фильмов Балабанова запомнился многим жуткой фразой: «Жених приехал», которую произносит один из героев, капитан Журов, бросая рядом с изнасилованной им девушкой Анжеликой тело ее любимого. Весь фильм пронизан ужасом, насилием и местами кажется даже гротескным.

Действие происходит в 1984 году, когда, по мнению режиссера, фактически подошел конец советской эпохе и в обществе «зрели новые, непонятные настроения». Он стремился показать, «насколько беспредельным было это время». По словам Агнии Кузнецовой, сыгравшей Анжелику, над которой жестоко надругались, после выхода фильма режиссер признался ей, что она «сыграла Россию». Кроме того, Балабанов утверждал, что картина основана на реальных событиях. Атмосферу создают песни 1970-1980 годов.

«Война» (2002)

Балабанов снял фильм о Второй чеченской войне в свойственной ему натуралистической манере. Главный герой, которого сыграл Алексей Чадов, был солдатом, побывал в плену, а потом вернулся, чтобы освободить английскую девушку Маргарет и русского капитана Медведева. И разумеется, отомстил.

Ленту снимали в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Москве, Петербурге, Тобольске и Лондоне. Для того чтобы фильм получился реалистичным, Балабанов путешествовал, беседовал с бывшими пленными, смотрел записанные боевиками кассеты со зверствами чеченцев. СМИ того времени писали, что «Война» собирала полные залы в кинотеатрах. Тогда еще свежо было воспоминание об успехе двух картин «Брат», и от режиссера ждали чего-то потрясающего, бьющего не в бровь, а в глаз. Впрочем, он не разочаровал.

Как и другие фильмы Балабанова, «Война» взяла множество наград, среди которых главный приз «Кинотавра», главный приз кинофестиваля в Ялте, а Алексей Чадов удостоился приза в номинации «Лучший актер» на Международном Монреальском кинофестивале.

«Жмурки» (2005)

В криминально-комедийном боевике сыграли хорошо известные российскому зрителю Никита Михалков, Дмитрий Дюжев и Алексей Панин. Картина на излюбленную балабановскую тему — бандитизм 1990-х — рассказывает историю накопления богатства двумя мелкими бандитами из Нижнего Новгорода Серегой и Саймоном. Еще один центральный персонаж — криминальный авторитет Сергей Михайлович (его сыграл Михалков). Это первый фильм, который Балабанов снимал на основе чужого сценария — его написал Стас Мохначев.

Мнения о картине разделились: кто-то утверждал, что в нем слишком много крови и нет идеи, кто-то отмечал, что фильм продолжает лучшие традиции Алексея Балабанова. Так или иначе Дюжев и Михалков получили премии канала «MTV Россия» за лучшую комедийную роль, а всю троицу героев признали лучшей экранной командой.

«Мне не больно» (2006)

Печальная мелодрама несколько выбивается из общей канвы творчества режиссера, и некоторые отмечали, что ждали от картины большего. При этом, например, кинокритик Лидия Маслова отметила новаторство в создании образа главной героини Таты, которую сыграла Рената Литвинова, как «положительной роковой женщины» и добавила, что при слабом сценарии фильм удалось вытянуть благодаря режиссерской воле и актерской харизме.

На первый взгляд это обычная история любви: трое друзей предлагают хозяйке роскошного дома дизайнерские услуги, один из них становится ее возлюбленным, и в паре все хорошо, но она скрывает страшную тайну, которая повлияет на их будущее. Критики отметили, что картину спасло «смещение угла зрения» с банальной истории любви — видимо, на драматичность жизненных поворотов.

Рената Литвинова выиграла премию фестиваля «Кинотавр» за лучшую женскую роль, а Балабанова номинировали на национальную кинонаграду «Золотой орел» как лучшего режиссера.

К его картинам, жестоким, реалистичным и неоднозначным можно относиться по-разному, но одно очевидно: они оставляют яркое впечатление и след в душе. Возможно, это и было целью.