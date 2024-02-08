Культура 08 февраля 2024, 19:10 Шутка вышла из-под контроля. Как автор стихотворения «Я плохая — ты хороший» пытается вернуть свое имя Автор стихотворения «Я плохая — ты хороший» пытается вернуть свое имя Муза поэзии Эвтерпа, римская мозаика, II век / Викимедиа

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В TikTok завирусилось стихотворение «Я плохая — ты хороший», которое пользователи приписали русской поэтессе Серебряного века Анне Ахматовой. Теперь настоящему автору приходится отстаивать свое имя и право на текст.

Как появился мем «Я плохая — ты хороший»

Некая девушка поделилась в TikTok своим исполнением стихотворения «Я плохая — ты хороший». Неожиданно ролик о сложных взаимоотношениях мужчины и женщины понравился зрителям, и многие захотели продемонстрировать свое прочтение этого произведения.

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Старались как простые пользователи, так и профессионалы.

Почти так же быстро появились пародии. Некоторые шутники сами с подвыванием читали стих, кто-то накладывал на аудиодорожку смешной, по их мнению, видеоряд. Другие просто кривлялись, открывая рот в такт звучащим словам.

Параллельно с этим безумием кто-то запустил слух, что автор стихотворения — Анна Ахматова.

Это утверждение наверняка вызвало бы приступ истерического смеха или черный запой у тех, кто знаком с творчеством Анны Андреевны. Однако такие люди в TikTok не ходят, поэтому из соцсети псевдоахматовские стихи просочились дальше по интернету. Между тем у этого текста есть настоящий автор.

Что говорит настоящий автор стиха «Я плохая — ты хороший»

Стихотворение, которое потрясло тиктокеров, написала тезка Ахматовой — Анна Ошарина, выпускница СПбГУ. Она финалист многих российских поэтических фестивалей и обладатель Гран-при фестиваля мелодекламации «Петербургский ангел» 2017 года, а также автор двух сборников стихов.

«Я плохая — ты хороший» впервые появилось на сайте «Стихи.ру» в 2010 году. Позже, в 2019-м, на YouTube опубликовали отрывок из поэтического интерактивного спектакля Ошариной «Импровизация» — там в ее исполнении как раз звучит стихотворение, которое приписали звезде Серебряного века.

Когда началась свистопляска с «Я плохая — ты хороший», Анна попыталась внести ясность и писала на площадки, где появлялись «стихи Ахматовой». Но все попытки отстоять свой текст обернулись провалом: Ошарину просто игнорировали. Потом и вовсе обвинили в плагиате: дескать, форсит чужим творением.

Разумеется, никаких доказательств обвинители не предъявили. Впрочем, публике это и не нужно.

За Ошарину попытались вступиться друзья, кое-где ее авторство удалось восстановить. Однако поисковики по-прежнему первым делом выдают «стихотворение Ахматовой».

Телеканал «360»

Ахматова от безграмотности

Почему тиктокеры вцепились именно в Ахматову? Все просто: безграмотная публика никогда ее не читала.

Зато зумеры наверняка слышали фамилию, если не на уроке литературы в школе, то в титрах клипов Полины Гагариной и Лолиты, которые со товарищи записали альбом «Я — голос ваш» на стихи Анны Андреевны в 2021 году.

Едва ли этот трибьют можно назвать удачным с точки зрения знакомства с поэзией Ахматовой. За эстрадной музыкой, пестрым видеорядом напрочь теряются особенности стиля, рифмы и ритма, богатство языка.

Кстати, малообразованность некоторых граждан и стихи Ахматовой уже сплетались в одной истории, случившейся более полувека назад.

Поэт Василий Журавлев в 1965 году принес в журнал «Октябрь» свою поэтическую подборку. Там было и стихотворение «Перед весной бывают дни такие…».

Перед весной бывают дни такие:

Под плотным снегом отдыхает луг,

Шумят деревья весело-сухие,

И теплый ветер нежен и упруг.

И легкости своей дивится тело,

И дома своего не узнаешь,

А песню ту, что прежде надоела,

Как новую, с волнением поешь.

Все бы ничего, но это стихи Анны Ахматовой 1915 года. Правда моментально выплыла наружу в разгромном фельетоне «Литературной газеты».

Никто не поверил Журавлеву, уверявшему, что он якобы перепутал свой черновик с лежащим рядом переписанным от руки чужим стихотворением. Этот случай стал сюжетом песни Владимира Высоцкого.

Писатель Михаил Ардов вспоминал, как ему рассказывали подоплеку происшествия с Журавлевым. В Литинституте он тайно за копейки скупал у студентов стихи, а потом публиковал под своим именем.

Вот кто-то из молодых поэтов и отомстил — продал ахматовское произведение малограмотному и жадному педагогу.