Культура 29 января 2023, 15:56 «Авада Кедавра» для онлайн-кинотеатров. «Гарри Поттер» может стать первым признаком смерти фильмов по подписке в России Радиоведущий Григорьев: за фильмами о Гарри Поттере зрители пойдут на пиратские сайты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские зрители уже через несколько дней останутся без «Гарри Поттера». Серия фильмов о волшебном мальчике станет недоступна в онлайн-кинотеатрах России с 1 февраля. Это связано с тем, что заканчивается срок лицензионных прав на эти ленты, а продлевать его Warner Bros. не захотел. И это только начало. Скоро у зрителя не останется выбора, кроме как идти на пиратские ресурсы, считает радиоведущий и кинокритик Роман Григорьев. Чтобы не остаться без подписчиков, онлайн-кинотеатрам нужно срочно искать интересные решения, заявил он в интервью для «360».

Кинопоиск

За «Гарри Поттером» пойдут остальные

Кинокартины зарубежного производства, особенно известных производителей — Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Picture, постепенно пропадают из большинства отечественных онлайн-кинотеатров. Весной прошлого года западные правообладатели заявили о прекращении лицензирования контента для зрителей из России.

Реклама

В конце лета 2022-го фанаты кино уже ощутили на себе первую волну последствий этого решения. Из «Кинопоиска» исчезли такие популярные ленты, как «Интерстеллар», «Властелин колец», проекты Би-Би-Си — «Мерлин» и «Доктор Кто».

Любителей кино спасут «пираты»

Постепенно зрители начнут обращаться к пиратским ресурсам и старым добрым торрент-трекерам, считает кинокритик Роман Григорьев. Другого выбора у них просто не останется. И тогда онлайн-кинотеатрам придется нелегко.

«Что поделаешь, все это будет оставаться на торрент-трекерах, потому что кино-то смотреть хочется. В принципе для зрителя никакой разницы нет: что зайти на сайт „Кинопоиска“, Ivi или PREMIER, что посмотреть все это дело онлайн где-то на другом ресурсе. Пиратские сайты и их дедушка торрент-трекер — они были всегда, еще до появления официальных онлайн-кинотеатров, которым, конечно, не просто конкурировать в условиях такой жесткой борьбы с пиратским рынком видеоконтента. Сайтов-зеркал с незаконными копиями становится все больше», — сказал журналист.

РИА «Новости»

«Параллельный видеопрокат»

Григорьев предположил, что некоторые сервисы могут пойти по такому же незаконному пути, предоставляя пиратский контент на своих сайтах, когда в их прокате останется лишь отечественное кино и ленты дружественных нам стран. Именно так делают сегодня некоторые офлайн-кинотеатры, показывая «Аватара» без лицензии.

«В общем, постепенно титульные фильмы уйдут. Я думаю, что сейчас эти „Кинопоиски“ всякие и KION отчаянно думают, чем заполнять свои сервера, чтобы люди приходили и смотрели. Возможно, какое-то интересное решение будет найдено, но не удивлюсь, если кто-то из них тоже решит идти по программе „параллельного видеопроката“», — пошутил кинокритик.

freepik

Кинотеатры превращаются в подпольные видеосалоны

Прецеденты с показом в офлайн-кинотеатрах фильмов без лицензий ничем хорошим закончиться не могут, и такое категорически нельзя разрешать, считает собеседник «360». Все может быстро перейти грани разумного.

«Мы в принципе неким образом возвращаемся в тот прекрасный постперестроечный момент, когда появились первые подпольные видеосалоны — это то, во что сейчас превращаются некоторые не очень разумные кинотеатры в попытке хоть как-то выжить. Понимаете, преступление нельзя легализовывать, оно за собой влечет еще большие прецеденты правового беззакония. Дальше мы уходим вообще за правовое поле, где начинается беспредел. Люди скажут: „О, а что так можно было? Да? Ну хорошо, тогда мы и все остальное будем показывать тоже, нарушая все законы“. И вся судебная система просто утонет в исках», — сказал Григорьев.

У обычных кинотеатров, по мнению журналиста, нет достойного варианта выжить. Им остается только смириться.

Я считаю, что, если мы все в такой ситуации оказались, значит, надо с достоинством тонуть и закрывать какие-то кинотеатры и все, вариантов других нет, они все равно не выживут.