Эксклюзив 06 июня 2023, 18:06 Александр Пушкин — тот, кто спасает Писатель Беседин: Александр Сергеевич Пушкин — код Небесной России Викимедиа

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Шестое июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вроде бы все о нем давно сказано, но говорить о русском гении можно и нужно. Ведь Пушкин, как-то программное обеспечение: постоянно обновляется, усовершенствуется, соответствует времени. Его творчество, мысли — всегда ответ на современные вызовы, рассказал писатель Платон Беседин в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Когда-то в тюрьме Эдуард Лимонов написал книгу «Священные монстры». Открывалась она эссе о Пушкине: Александр Сергеевич назван там поэтом с календарей.

Возможно, так Лимонов эпатировал публику. Потому что остальные эссе в книге замечательны, а вот это — об Александре Сергеевиче — выпадает, выглядит провокацией.

Пушкин, конечно, вовсе не человек с календарей и не со стен кабинетов. Он живой, он актуальный. Пушкин — это не о прошлом, это о сейчас, о будущем, то есть о вечном. Каждой строчкой он отвечает на современные вызовы.

Сколь точна его отповедь клеветникам России. Как уже тогда чувствует он тех, кто позднее превратится в Смердяковых, хающих и продающих Россию, чувствующих собственную неполноценность.

Пушкин, безусловно, народен: он питается русской энергией, его поэзия черпает мощь из нее.

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Вместе с тем именно Александр Сергеевич ловит главное в европейской культуре, отражает лучи в ее лучших образцах. Он великолепен в этом своем чутье.

Достоевский назвал его «всемирной отзывчивостью». Точно так: Пушкин улавливает главное, получает зерно и пересаживает его на русскую почву. И это поистине филигранная работа!

Пушкину удается это блестяще во многом потому, что он чувствует внутреннюю красоту русского человека. Тот, кто устремляется к бессмертию, описан гением максимально убедительно, полно — это не только герой эпоса, но и ролевая модель поколения. Оттого благодаря Пушкину мы страстно изучаем, впитываем русскую историю.

Открываем наугад книгу, цитируем — изумляемся: неужели это написано два века назад? Да не может быть! О сейчас это, о сейчас!

И что лично меня более всего поражает в творчестве Пушкина — легкость. Мышления, слога. Не легковесность, а именно легкость.

Так, поймите меня сейчас правильно, Святой Дух дышит, где хочет. И столь же легко Пушкин меняет душу народную.

Ведь язык — это душа народа. А в чем, если упростить, конечно, состоит главная заслуга Пушкина? Он стал говорить с читателем тем языком, на котором мы общаемся сейчас. И будем общаться тоже. Не в быту — душами.

В этом контексте Пушкин — безусловно, поэт мистический. Он создает не только поэзию, но и своего рода оберег, код, который программирует русский народ. Есть такой старомодный термин — «богоспасаемый народ».

Так вот, Пушкин создает такую защиту. Всем нам создает.

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Он говорит о том, что одновременно вечно и вместе с тем сиюминутно. Это фиксация на миге, совокупность которых и составляет время, а по факту — вечность.

Пушкин как бы удлиняет это мгновение, помогает взглянуть, насколько оно светло и прекрасно. Чтобы в итоге сохранить русского человека и русский народ.

Потому чтение Пушкина подобно восхождению к спасению. Он с нами, он в нас. Он такой родной. Пушкин — код Небесной России, той, которая навсегда.