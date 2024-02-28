Эксклюзив 28 февраля 2024, 20:07 Александр Македонский по прозвищу Шалун. Как делается новая история Писатель Беседин: в сериале об Александр Македонском сделали лишь один акцент Скриншот трейлера Alexander: The Making of a God

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Американская компания Netflix выпустила сериал о царе Александром Македонском. Историю презентовали как документальную, но что получилось по итогу? Великого полководца изобразили гомосексуалистом, и все внимание зрителей старались фокусировать только на этом. Своей оценкой провального проекта с «360» поделился писатель и публицист Платон Беседин.

Далее — его прямая речь.

Netflix, штампующий сериалы один за другим (так часто, что кажется, будто кругом один только Netflix), взялся за весьма заманчивый и более чем предсказуемый вариант — слепил историю об Александре Македонском.

До этого, пожалуй, самой известной экранизацией жизни великого завоевателя была лента Оливера Стоуна с Колином Фаррелом в главной роли. Но то был художественный фильм, а вот Netflix переиграл ситуацию и снял как бы документальный фильм, разбавленный драматическими вставками.

Изначально это, на самом деле, довольно-таки любопытный ход — как бы выстрел в двух жирных зайцев. Однако проблема с сериалом «Александр: становление бога» (или «Александр: появление бога») в том, что он по итогу отражает русскую пословицу: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.

Например, стратегический талант Александра в новой работе Netflix не отражен совершенно — люди бьются, точно в английском пабе, стенка на стенку. А драматические вставки скорее бы подошли какой-нибудь дешевой мелодраме с мистическим уклоном. Все эти кровавые знамения — это вам в «Сумерки», господа.

Однако вот с чем действительно заморочились создатели сериала, так это с гомосексуальностью Александра Македонского. Данный аспект подан в сериале и так, и эдак — заход то с одного голубого ракурса, то с другого.

Скриншот трейлера Alexander: The Making of a God

А, зрители, вы не поняли, что Александр Македонский был геем? О как! Сейчас мы вам еще раз подробно объясним и напомним. Кушайте, не обляпайтесь. Вообще, был геем Македонский или нет, доподлинно неизвестно, хотя, скорее, был. Но тут ведь фокус — и в Netflix это прекрасно понимали — в другом.

Это ведь нарочитая манера, специально выстроенная стратегия — подчеркивать гомосексуальность того или иного знаменитого человека. А вы знаете, что Артур Рембо был геем? И Уайльд? И Байрон? И так далее, и так далее.

Причем не всегда доносится, чем реально занимался и прославился тот или иной человек, кроме того, что был геем. Таким нехитрым, но довольно эффективным способом выстраивается убийственная цепочка, в которой талантливый человек автоматически равно гей.

Скриншот трейлера Alexander: The Making of a God

Это один из краеугольных камней в фундаменте запрещенной в России ЛГБТ*-пропаганды. Это то, что когда-то сделало гомосексуальность модной и привлекательной.

И если раньше это делалось хоть и навязчиво, но все равно несколько осторожно и завуалированно, то сейчас реализуется напрямую, без каких-либо экивоков. При этом отбрасывается, как мы видим по тому же сериалу «Александр: становление бога», любая другая составляющая.

В итоге документальный (!) сериал об одном из величайших полководцев всех времен и народов превращается в нечто среднее между высокопарным байопиком и пропагандой нетрадиционных отношений. Смотрится это насколько глупо, настолько и тоскливо.

Однако именно таков дух времени и таково воспитание в соответствии с этим духом времени. Я бы даже сказал, почти инкубаторное выращивание людей, которые не знают ни истории, ни культуры, но зато буквально зациклены на вопросах идентичности.

С той разницей, что в конечном счете никакой особой идентичности новому обществу не предлагается, — наоборот, планируется стандартизировать и отформатировать всех по единому образцу.

Скриншот трейлера Alexander: The Making of a God

Бафомет, как известно, по одной из версии, андрогин — и именно таких андрогинов воспитывает или реально, чисто физиологически, плодит современная социокультурная матрица. В том числе и при помощи вот таких сомнительных, но весьма показательных с точки зрения банальности зла сериалов.

*ЛГБТ-движение — признано в России экстремистским и запрещено.