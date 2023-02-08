Культура 08 февраля 2023, 21:19 Актер по случайности. Легендарному «Штирлицу» Вячеславу Тихонову исполнилось бы 95 Исполнилось 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова YouTube

Читать 360tv в

Восьмого февраля исполнилось 95 лет со дня рождения актера Вячеслава Тихонова. Он смог подарить зрителям множество миров, в которых главным было добро, честность и справедливость. Актер и сам был именно таким, стараясь передать людям то, чему когда-то и его самого научил кинематограф — правду жизни.

Токарь по металлу

Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде тогда еще Московской губернии. Отец был механиком на ткацкой фабрике, а мать воспитателем в детском саду, дед возил длинные грузовые составы по Нижегородской ветке, бабушка занималась домом.

Реклама

Тихонов вспоминал, что любимыми школьными предметами у него были математика, физика и история. Но «домашним» мальчиком он не был, и последствия одной шалости остались с актером на всю жизнь: наколку «Слава» на руке приходилось замазывать на всех спектаклях и съемках.

Да только кто же тогда думал о таких неприятностях? Главным событием маленького городка и самой большой страстью Тихонова была новая картина кинотеатре «Вулкан». Там показывали великие советские картины «Чапаев», «Александр Невский».

Маленький Вячеслав Тихонов c родителями / Pikabu

«Тогда не было телевиденья и единственным окошком в мир прекрасного был кинематограф. Мы, мальчишки, с упоением смотрели эти картины по нескольку раз, настолько они нас притягивали. Там не было заигрывания с нами, там была правда жизни», — рассказывал Тихонов в беседе с Сергеем Капковым.

Во время Великой Отечественной войны школу отдали под военный госпиталь и 13-летний Тихонов пошел в ремесленное училище, где ребят учили на токарей по металлу, а после они оправлялись работать на завод. И через некоторое время ослеп.

«Мама привела меня к врачу, он осмотрел мои глаза и сказал: „О-о-о, ваш сын слишком честно выполнял свою работу. Он запорошил глаза металлической стружкой“. Этот врач вернул мне зрение с помощью тоненького, острого предмета — видимо, намагниченного. Он очень аккуратно вытаскивал из глаз каждую пылинку, каждую соринку», — вспоминал актер.

Вячеслав Тихонов — токарь / Pikabu

Желание быть актером

Когда немцы были отброшены от Москвы, не все ребята вернулись в школу. В 1945 году выпускников было всего четверо — Тихонов и три девочки. Вместе они отправились в Москву поступать и будущий актер в тайне от всех подал документы во ВГИК.

«Я не участвовал ни в какой самодеятельности, никогда не выступал на сцене. Было только огромное желание. Не приняли. Но когда набрали курс, там оказалось очень мало ребят — одни девочки! И было решено взять меня на испытательный семестр», — признавался Тихонов.

Он отработал аванс педагогов: в конце семестра у будущего актера стояла законная «четверка» по мастерству, а спустя пять лет Тихонов с отличием окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Вечеслав Тихонов в роли Владимира Осьмухина, х/ф «Молодая гвардия», 1948 год / Викимедиа

Первые шаги в кино

Дебют Тихонова в кино случился еще в студенческие годы: это была роль Володи Осьмухина в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» 1948 года. Актер вспоминал, что на съемках жил в домике своего героя, общался с его сестрой и мамой.

Хотя фильм был очень популярен и молодые актеры стали нарасхват, именно Тихонова режиссеры не баловали интересными ролями — им нужен был просто красивый юноша, талант раскрывать было не нужно. Актер не терял надежды и наконец получил роль Медведя.

Разумеется, не простого, а заколдованного, из сказки «Обыкновенное чудо». Именно Тихонов стал первым Медведем, влюбленным в принцессу, когда эту пьесу поставили в Театре-студии киноактера в 1956 году. После эту роль играли Олег Видов и Александр Абдулов.

После этой работы Тихонов сыграл Матвея Морозова в картине Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове» и получил любовь зрителей всей страны. А ведь сначала тоже не утвердили на роль, решив, что актер слишком красив для тракториста.

Штирлиц, который потряс мир

Новый, невероятно оглушительный успех был принесли Тихонову фильмы «Доживем до понедельника» и эпопее в эпопее «Война и мир». А дальше случилась главная роль жизни: режиссер Татьяна Лиознова пригласила актера в 12-серийный художественный фильм «Семнадцать мгновений весны».

Работа длилась без малого три года, но эффект превзошел все ожидания. Жизнь в городах СССР буквально замирала, когда на экранах телевизоров появлялся разведчик Исаев-Штирлиц. Даже сводки МВД подтверждали: во время показа очередной серии почти не происходит преступлений.

Роль принесла актеру невиданную популярность. Но Тихонов оказался абсолютно чужд звездной болезни и на очередное «Ой, Штирлиц!» вежливо отвечал: «Нет, вы меня с кем-то перепутали».

Следующая роль в фильме «Белый Бим Черное ухо» заставил рыдать и детей и взрослых. Кстати, за всю кинокарьеру у Тихонова была лишь одна отрицательная роль в фильме «Две жизни». Он сыграл князя Нащекина, ярого врага революции.

Вечеслав Тихонов, х/ф «Белый Бим Черное ухо», 1980 год / YouTube

Великий актер ушел

Новое время — перестройка, развал СССР и новая Россия — не вызывало у Тихонова восторга. Он отказывался вписываться в такую реальность: не желал обсуждать с журналистами бывшую жену, сына от первого брака, коллег, не приходил на ток-шоу.

Ролей почти не было, а те, что были… Продюсеры и режиссеры предлагали великому актеру играть проворовавшихся шулеров, разнузданных депутатов, спившихся генералов. Но Тихонов наотрез отказывался.

Когда в мае 2009 года выпустили раскрашенную версию фильма «Семнадцать мгновений весны» актер резко отрицательно оценил эту поделку, сказав, что ни к нему, ни ко всей творческой группе это не имеет почти никакого отношения.

Тихонов снялся во второстепенной, но яркой роли в фильмах «Утомленные солнцем», «Берлинский экспресс» и в телесериале «Зал ожидания». Отдельно стоит выделить работу «Сочинение ко Дню Победы» и в «Бесах» по роману Достоевского.

Последней его работой стала появлением роль Бога в фильме Эльдара «Андерсен. Жизнь без любви».

Тихонов, ранее уже перенесший инфаркт миокарда, был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в ноябре 2009 года. После операции на сосудах состояние резко ухудшилось, отказали почки — и 4 декабря 2009 года артиста не стало.