08 февраля 2023, 21:19
Актер по случайности. Легендарному «Штирлицу» Вячеславу Тихонову исполнилось бы 95
Исполнилось 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова
Восьмого февраля исполнилось 95 лет со дня рождения актера Вячеслава Тихонова. Он смог подарить зрителям множество миров, в которых главным было добро, честность и справедливость. Актер и сам был именно таким, стараясь передать людям то, чему когда-то и его самого научил кинематограф — правду жизни.
Токарь по металлу
Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде тогда еще Московской губернии. Отец был механиком на ткацкой фабрике, а мать воспитателем в детском саду, дед возил длинные грузовые составы по Нижегородской ветке, бабушка занималась домом.
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Тихонов вспоминал, что любимыми школьными предметами у него были математика, физика и история. Но «домашним» мальчиком он не был, и последствия одной шалости остались с актером на всю жизнь: наколку «Слава» на руке приходилось замазывать на всех спектаклях и съемках.
Да только кто же тогда думал о таких неприятностях? Главным событием маленького городка и самой большой страстью Тихонова была новая картина кинотеатре «Вулкан». Там показывали великие советские картины «Чапаев», «Александр Невский».
«Тогда не было телевиденья и единственным окошком в мир прекрасного был кинематограф. Мы, мальчишки, с упоением смотрели эти картины по нескольку раз, настолько они нас притягивали. Там не было заигрывания с нами, там была правда жизни», — рассказывал Тихонов в беседе с Сергеем Капковым.
Во время Великой Отечественной войны школу отдали под военный госпиталь и 13-летний Тихонов пошел в ремесленное училище, где ребят учили на токарей по металлу, а после они оправлялись работать на завод. И через некоторое время ослеп.
«Мама привела меня к врачу, он осмотрел мои глаза и сказал: „О-о-о, ваш сын слишком честно выполнял свою работу. Он запорошил глаза металлической стружкой“. Этот врач вернул мне зрение с помощью тоненького, острого предмета — видимо, намагниченного. Он очень аккуратно вытаскивал из глаз каждую пылинку, каждую соринку», — вспоминал актер.
Желание быть актером
Когда немцы были отброшены от Москвы, не все ребята вернулись в школу. В 1945 году выпускников было всего четверо — Тихонов и три девочки. Вместе они отправились в Москву поступать и будущий актер в тайне от всех подал документы во ВГИК.
«Я не участвовал ни в какой самодеятельности, никогда не выступал на сцене. Было только огромное желание. Не приняли. Но когда набрали курс, там оказалось очень мало ребят — одни девочки! И было решено взять меня на испытательный семестр», — признавался Тихонов.
Он отработал аванс педагогов: в конце семестра у будущего актера стояла законная «четверка» по мастерству, а спустя пять лет Тихонов с отличием окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.
Первые шаги в кино
Дебют Тихонова в кино случился еще в студенческие годы: это была роль Володи Осьмухина в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия» 1948 года. Актер вспоминал, что на съемках жил в домике своего героя, общался с его сестрой и мамой.
Хотя фильм был очень популярен и молодые актеры стали нарасхват, именно Тихонова режиссеры не баловали интересными ролями — им нужен был просто красивый юноша, талант раскрывать было не нужно. Актер не терял надежды и наконец получил роль Медведя.
Разумеется, не простого, а заколдованного, из сказки «Обыкновенное чудо». Именно Тихонов стал первым Медведем, влюбленным в принцессу, когда эту пьесу поставили в Театре-студии киноактера в 1956 году. После эту роль играли Олег Видов и Александр Абдулов.
После этой работы Тихонов сыграл Матвея Морозова в картине Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове» и получил любовь зрителей всей страны. А ведь сначала тоже не утвердили на роль, решив, что актер слишком красив для тракториста.
Штирлиц, который потряс мир
Новый, невероятно оглушительный успех был принесли Тихонову фильмы «Доживем до понедельника» и эпопее в эпопее «Война и мир». А дальше случилась главная роль жизни: режиссер Татьяна Лиознова пригласила актера в 12-серийный художественный фильм «Семнадцать мгновений весны».
Работа длилась без малого три года, но эффект превзошел все ожидания. Жизнь в городах СССР буквально замирала, когда на экранах телевизоров появлялся разведчик Исаев-Штирлиц. Даже сводки МВД подтверждали: во время показа очередной серии почти не происходит преступлений.
Роль принесла актеру невиданную популярность. Но Тихонов оказался абсолютно чужд звездной болезни и на очередное «Ой, Штирлиц!» вежливо отвечал: «Нет, вы меня с кем-то перепутали».
Следующая роль в фильме «Белый Бим Черное ухо» заставил рыдать и детей и взрослых. Кстати, за всю кинокарьеру у Тихонова была лишь одна отрицательная роль в фильме «Две жизни». Он сыграл князя Нащекина, ярого врага революции.
Великий актер ушел
Новое время — перестройка, развал СССР и новая Россия — не вызывало у Тихонова восторга. Он отказывался вписываться в такую реальность: не желал обсуждать с журналистами бывшую жену, сына от первого брака, коллег, не приходил на ток-шоу.
Ролей почти не было, а те, что были… Продюсеры и режиссеры предлагали великому актеру играть проворовавшихся шулеров, разнузданных депутатов, спившихся генералов. Но Тихонов наотрез отказывался.
Когда в мае 2009 года выпустили раскрашенную версию фильма «Семнадцать мгновений весны» актер резко отрицательно оценил эту поделку, сказав, что ни к нему, ни ко всей творческой группе это не имеет почти никакого отношения.
Тихонов снялся во второстепенной, но яркой роли в фильмах «Утомленные солнцем», «Берлинский экспресс» и в телесериале «Зал ожидания». Отдельно стоит выделить работу «Сочинение ко Дню Победы» и в «Бесах» по роману Достоевского.
Последней его работой стала появлением роль Бога в фильме Эльдара «Андерсен. Жизнь без любви».
Тихонов, ранее уже перенесший инфаркт миокарда, был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в ноябре 2009 года. После операции на сосудах состояние резко ухудшилось, отказали почки — и 4 декабря 2009 года артиста не стало.
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