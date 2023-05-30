Культура 30 мая 2023, 17:48 Актер из сериалов «Каменская» и «Склифосовский» скончался в 62 года Режиссер Ксения Зорина сообщила о смерти актера из сериала «Каменская» Николая Шатохина Кинопоиск

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Ушел из жизни актер театра и кино Николай Шатохин, снявшийся в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». О его смерти сообщила режиссер Ксения Зорина на своей странице в Facebook* 30 мая.

«Вчера умер Николай Шатохин», — написала она.

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По словам Зориной, артист, которому было 62 года, скончался в больнице. Телефон покойного пока находится там, поэтому родственники не могут оповестить друзей Шатохина о случившемся, отметила режиссер. По предварительной информации, к смерти артиста привел коронавирус.

Зорина сообщила, что похоронить актера собираются 1 июня, написали «Известия». Прощание планируют организовать в Московском театре юного зрителя, однако сделать это сложно, поскольку артист умер в Подмосковье, указала режиссер. Она не исключила, что дата похорон Шатохина изменится.

Зорина также напомнила, что когда-то актер сыграл главные роли в двух великих, по ее мнению, кинокартинах. Ими стали «Чувствительный милиционер» Киры Муратовой и «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова.

Николай Шатохин родился в Самаре 30 сентября 1960 года. Он учился в ГИТИСе по специальности «актерское искусство».

Артист работал в Московском театре юного зрителя с 1989 по 1992 год. В фильмографии Шатохина свыше 70 фильмов и сериалов. Помимо «Каменской» и «Склифосовского», он снялся в «Меченосце», «Лекарстве от смерти», «Орде», «Куприне», «Довлатове» и других проектах.

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