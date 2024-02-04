Культура 04 февраля 2024, 01:04 Ад, демоны и рок-н-ролл. Каким получился мультсериал для взрослых «Отель Хазбин» Вышел первый сезон мультсериала про демонов «Отель Хазбин» Freepik

Читать 360tv в

Независимая кинокомпания A24 выпустила музыкальный мультсериал «Отель Хазбин». Проект зародился как Youtube-шоу и представляет собой безумный микс стилей. Отчасти он напоминает Disney со своими восторженными и поющими героями, а отчасти — «Южный парк» с пошлыми и циничными шутками. «360» выяснил, каким получился анимешный мюзикл про Ад с демонами и дочерью Люцифера.

Интернет-хит

История «Отеля Хабзин» началась в октябре 2019 года. Тогда сальвадоро-американская художница и аниматор Вивьен Медрано выпустила на Youtube 30-минутный пилотный эпизод комедийного мюзикла про Ад и демонов. Мультфильм неожиданно стал интернет-хитом — к концу января видео набрало почти 95 миллионов просмотров.

Реклама

Популярность мультика дошла и до России — по рейтингу результатов поиска в Яндексе за 2019 год, «Отель Хазбин» вошел в первую десятку среди мультфильмов, сообщал РБК. Такой популярности не ожидала и сама автор истории. Об этом она рассказала газете The New York Times.

Я была онлайн-художником практически всю свою жизнь, и у меня была аудитория. <…> Но когда пилот вышел, он просто взорвался — так много людей было. Так все быстро и так внезапно. Он стал таким массовым хитом, чего я никогда не ожидала. Вивьен Медрано автор мультсериала «Отель Хабзин»

Вслед за интернет-пользователями проектом заинтересовались кинокомпании. В 2020 года о работе над мультсериалом сообщила A24 — независимая кинокомпания, специализирующаяся на оригинальном кино и фильмах «с особой точкой зрения».

В январе-начале февраля 2024 года на сервисе Amazon Prime (недоступен в России) вышел первый сезон сериала, состоящий из восьми 20-минутных серий. По сравнению с пилотом в нем изменилась озвучка героев. Сюжет и стилистика остались прежними.

Медрано призналась, что компания не вносила изменения в ее работу и одобряла сценарии, которые казались «слишком мрачными или причудливыми» даже для стандартов A24.

Я знаю, что есть много других авторов, которым пришлось пойти на компромисс со своим видением, но здесь этого просто не произошло. Вивьен Медрано

Рехаб для демонов

В основе мультсериала лежит оригинальный и причудливый сюжет. Действие происходит в Аду. Там полно проблем: перенаселение, преступность, непристойное поведение обитателей. Ко всему прочему раз в год в преисподнюю спускается отряд ангелов и устраивает чистку — проще говоря, убивает демонов.

В этом темном царстве, как и положено по правилам драматургии, есть «луч света» — дочь Люцифера Чарли. Она напоминает диснеевских принцесс: верит в лучшее и постоянно поет. Демоническая девушка решает открыть «Отель Хабзин» — не просто гостиницу, а своего рода реабилитационную клинику. По ее замыслу, в отеле демоны смогут исправиться и попасть в Рай. Тогда проблема перенаселения Ада решится сама собой, а ангелам не придется уничтожать грешников.

Freepik

Обитатели Ада, естественно, смеются над идеалисткой, но отель все же открывается. В нем появляются работники и даже первый постоялец. Приключения этой компании грешников и составляют сюжет мультсериала.

Только для взрослых

«Отель Хазбин» — это мультфильм для взрослых, детям его нельзя показывать ни в коем случае. Да и не всем взрослым он понравится. Обитатели Ада имеют самые плохие манеры: оскорбляют друг друга, похабно шутят, используют ненормативную лексику. В сериале демонстрируются откровенные и жестокие сцены. Например, один из героев Энджел Даст — порноактер, и одна из серий посвящена его профессиональной деятельности.

Мультфильм понравится любителям таких проектов как «Южный Парк» и «Рик и Морти». Но надо быть готовым, что «Отель Хазбин» — это мюзикл, герои которого внезапно и порой довольно неуместно начинают петь. Впрочем, неожиданные вокальные партии добавляют фарса и без того пестрой и безумной картине.

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes мультфильм получил рейтинг одобрения 86%. Средняя оценка 7,6 из 10.