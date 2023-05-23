Интересное 23 мая 2023, 20:17 Удаленная работа. Зло или полезное последствие пандемии? HR-специалист Лоикова: удаленка позволила экономить и оптимизировать деньги работодателей Unsplash

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Работа в режиме удаленки окутана множеством предубеждений. Недавно американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал такой формат несправедливым: мол, дело не только в производительности, но и в том, что возможность трудиться из дома ставит сотрудников в неравное положение. «360» вместе с экспертами из сферы HR разобрался в этом противоречивом вопросе.

За и против удаленной работы

Пандемия COVID-19 изменила общество и рынок труда по всему миру. Работа из дома снизила риск передачи коронавируса и поначалу стала вынужденной мерой предосторожности.

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Но дни самоизоляции давно позади, а такой формат работы прижился. В чем же преимущества и недостатки?

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Плюсы удаленки

— Гибкое расписании. Главное достоинство — график. Можно выбирать удобное начало рабочего дня и выстраивать процессы, учитывая хобби и интересы.

Некоторые работают даже дольше, потому что им позволяет график. У сотрудников есть время и на увлечения, и на обязанности, и на обучение. Они могут сконцентрироваться на личных делах. Зулия Лоикова независимый HR-специалист

— Экономия времени и денег. Нет длительных коммутаций, трат на топливо и общественный транспорт. Плюс не надо платить за обеды вне дома.

Появился фактор незакрепленных рабочих мест. Работодатель может арендовать меньшие помещения. Сократились расходы на офисные нужды. Но сотрудникам это не компенсируют — никто бумагу для дома и краски в принтер не даст. С другой стороны, у соискателя меньше логистических затрат. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель школы развития

— Рост продуктивности. Без офисных разговоров, собраний и других отвлекающих мероприятий проще работать и быстрее выполнять задачи.

Раньше грузчик работал стандартные восемь часов. Во время пандемии мы приглашали его на час утром и вечером. Оказалось, двух часов работы вполне достаточно. Это позволило сэкономить на зарплате. Павел Морозов предприниматель

— Баланс между работой и личной жизнью. Работая на удаленке, можно уделять больше внимания семье, друзьям и увлечениям без потери времени на дорогу и переработки.

«Дистанционная работа дала возможность большому пласту людей быть на рынке труда из дома. Например, мамам в декрете стало проще: можно совмещать личную жизнь и строить карьеру», —рассказал Гарри Мурадян, HR-эксперт и руководитель школы развития.

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— Больше возможностей. Сотрудники могут взаимодействовать с компаниями и клиентами по всему миру, не ограничиваясь местоположением. У них больше возможностей профессионально развиваться и расширять контакты.

Пандемия научила многих видеть в онлайн-работе положительное. Удаленка позволила экономить и оптимизировать деньги работодателей. Сотрудники освободились от ежедневных поездок на работу, курения и кофе — они получили личное пространство для достижения успеха. Зулия Лоикова независимый HR-специалист

— Профилактика психологического здоровья. Когда нет конфликтов в рабочей среде, нежелательных социальных взаимодействий или напряженности, эмоциональный фон сотрудника устойчивее.

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Минусы удаленки

— Ощущение изоляции. Отсутствие физического присутствия ограничивает личное общение, обмен идеями и творческое взаимодействие.

«Сотрудники не социализируются. Как бы то ни было, работа — это тоже часть этого процесса. Наряду со школой, детским садом и университетом», — объяснил Гарри Мурадян.

— Нехватка работы в команде. Некоторые задачи лучше решать вместе, однако на удаленке проблематичнее разговаривать с коллегами. Корпоративные мессенджеры упрощают связь, тем не менее порой нужно больше прямого контакта.

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— Сложности в организации. Сотрудник на удаленке должен обладать хорошей самодисциплиной и уметь эффективно организовывать время. Если нет контроля руководителя, специалист может расслабиться и не выполнять обязанности.

«Если сотрудник работает бесконтрольно, это может привести к снижению результативности. Все зависит от руководителя. Важно ставить конкретные, понятные и измеримые задачи. Только так работник понимает, что от него требуется и как это сделать. Непринципиально офлайн или онлайн, потому что везде может быть низкая производительность», — рассказал предприниматель Павел Морозов.

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— Отвлекающие факторы. Семья, домашние дела, телевизор или социальные сети так и манят оторваться от дел. Это снижает концентрацию и производительность. Именно поэтому важно выделять отдельное пространство для труда.

Работодатель не всегда видит, кто перегружен, а кому можно поручить дополнительную работу. Встает вопросы честности и трекеров, которые отслеживают продуктивность. Многие хотят вернуться в офис, потому что дома семья или кот — это отвлекающие факторы, которые не дают сосредоточиться. Зулия Лоикова независимый HR-специалист

— Трудно почувствовать грань отдыха и работы. Без рабочего расписания и места обязанности начинают проникать в личное время. Это может привести к перегрузке и эмоциональному выгоранию.

— Ограниченный доступ к ресурсам. Определенные инструменты, программы и информация доступны только в офисе.

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Лайфхаки для сотрудников и работодателей

«360» собрал важные правила, которые помогут сделать повседневную работу из дома эффективнее и организованнее. Не бойтесь экспериментировать и искать подходы, которые больше подходят под ваши потребности.

Пять правил комфортной работы для сотрудника

— Создайте оптимальное рабочее место и расписание.

— Разделите задачи и установите приоритеты: используйте методики тайм-менеджмента.

— Планируйте перерывы, физическую активность и питание.

— Не теряйте человеческий облик — следите за внешним видом.

— Общайтесь с коллегами и поддерживайте контакт.

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Пять правил комфортной работы для работодателя

— Обеспечьте необходимые ресурсы и инфраструктуру.

— Установите четкие коммуникационные каналы.

— Поддерживайте связь и мотивацию персонала.

— Используйте программы для оптимизации работы.

— Соблюдайте личные границы внутри компании.

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Топ-10 востребованных профессий на удаленке в 2023 году

Веб-разработчики. Создание, а также поддержка сайтов и приложений требуют технических навыков, которые можно успешно применять вне офиса.

Программисты. Могут разрабатывать и налаживать программы, находясь в любой локации. Самое важное — стабильный интернет и ноутбук.

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Дизайнеры. Графические дизайнеры, дизайнеры интерфейсов и другие специалисты этой сферы справляются с задачами из дома. У них отлично получается создавать визуальные концепции и общаться с клиентами онлайн.

Копирайтеры и контент-менеджеры. Специалисты по созданию контента выполняют обязанности без привязки к рабочему месту. Они могут писать и редактировать тексты, наполнять информацией сайты и социальные сети, невзирая на географическое положение.

Маркетологи. Их работа — придумывать и реализовывать маркетинговые стратегии, проводить исследования рынка, управлять рекламными кампаниями и анализировать данные. Все это можно делать онлайн.

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Виртуальные ассистенты. В их обязанности входит: помощь в организации времени, управление электронной почтой, составление отчетов и другие административные задачи.

Фриланс-фотографы. Могут предлагать услуги в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах. Делать и редактировать снимки, работать с клиентами и передавать готовые материалы можно на расстоянии.

Финансовые аналитики. Они анализируют данные, разрабатывают финансовые модели и предоставляют консультации клиентам, используя виртуальные инструменты и программы.

Видеоредакторы. Такие сотрудники могут редактировать и монтировать видео, добавлять эффекты и аудио, создавать качественный контент из любой точки мира.

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Переводчики. Удаленка открывает возможности для переводчиков. Они могут предоставлять услуги, общаясь с клиентами и переводя тексты, прямо из дома.

Как изменился рынок труда после пандемии

Рост удаленной работы. Компании перешли на такую модель для безопасности людей. Вырос спрос на профессионалов, способных эффективно выполнять обязанности дистанционно. Это способствовало развитию технологических инструментов и платформ для виртуального сотрудничества.

Потребность в цифровых навыках. Компании и работодатели искали персонал, который свободно пользуется виртуальными инструментами. Результат — сотрудники начали качать свои hard skills, ведь такой формат требует технологичности.

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Рост востребованности в некоторых отраслях. Технологии, электронная коммерция, здравоохранение и онлайн-развлечения стали популярны во время пандемии. Это увеличило наем специалистов в этих областях.

Реструктуризация и сокращение. Некоторые фирмы столкнулись с экономическими трудностями и были вынуждены увольнять сотрудников. В итоге стало больше безработных, а конкуренция за место возросла.

Значение навыков гибкости и адаптации. Во время пандемии ситуация на рынке труда быстро менялась. В кандидатах на должность начали ценить обучаемость и способность быстро приспосабливаться к новым условиям, а также готовность осваивать новые навыки.