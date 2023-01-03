Эксклюзив 03 января 2023, 14:00 ✨ «Целых два года ждал!» Заслуженный врач России Юрий Райхман — о лучшем моменте 2022-го Заслуженный врач России Райхман назвал лучшим моментом 2022-го спад волны коронавируса РИА «Новости»

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Врачам ушедший год запомнится прежде всего ситуацией с COVID-19. Медикам пришлось непросто. Однако именно 2022-й принес некоторое облегчение и спад заболеваемости. Главный врач МУЗ «Воскресенская районная больница № 2», заслуженный врач Российской Федерации из Воскресенска Юрий Райхман в восьмом выпуске колонок-монологов рассказал «360» о лучшем моменте минувшего года, а также о том, что его мотивирует.

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Далее — прямая речь.

Два года ожиданий

Лучший момент года — конец февраля, когда внезапно прекратилась волна заболеваемости COVID-19. Тогда стало гораздо меньше госпитализаций. Я больше всего ждал этого! Целых два года!

В 2022-м больше всего меня вдохновляли успехи моих детей и внуков. Сын стал майором. Внучка — лучшей в своей гимназии. Внук занял первое место по карате в другой стране.

Труднее обычного было остаться на работе. Я уже не молодой, мне почти 67 лет.

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Семья — главная мотивация

В принципе, пора уходить. Но коллектив и наш министр — у нас замечательный министр — путем длительных уговоров заставили меня еще остаться на работе.

В 2022 году, 12 августа, моя мама отметила свой день рождения, ей исполнилось 97 лет. Мы отпраздновали в кафе, и я решил в караоке спеть песню Розенбаума. Так как я внешне немного на него похож, а стены кафе были прозрачными, то создалось впечатление, что это поет он. Собралась толпа людей на улице, и через официантов стали предлагать мне деньги, чтобы еще спел.

Именно семья мотивирует нас на поступки и успехи. Ради близких мы воюем, боремся, достигаем каких-то вершин. Все награды, которые мы получаем, посвящены не нам, а нашим семьям.