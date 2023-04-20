20 апреля 2023, 14:52
Загадочная вспышка в небе над Киевом. Украинская ПВО, американский спутник или инопланетный корабль? 🤔
«360» рассказал о четырех основных версиях свечения в небе над Киевом 19 апреля
В среду, 19 апреля, около десяти вечера киевлян напугало необычное свечение в небе. В соцсетях разошлись многочисленные видео, которые запечатлели ярчайшую вспышку. Герой одного из видеороликов, не скрывая эмоций, вопрошает: «Шо це *** було?» Основные версии произошедшего — в материале «360».
Украинская ПВО
Хотя за этим словосочетанием давно закрепилась дурная слава, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак почти сразу отреагировал на инцидент в духе «это наша доблестная ПВО». Видимо, быстро осознав, что сказал в очередной раз «что-то не то», пост он удалил.
Однако издание «Лента» поддержало версию о том, что необычные вспышки в небе над Киевом действительно могли быть связаны с работой ПВО.
В качестве аргумента журналисты сослались на публикацию немецкой газеты Spiegel о том, что недавно режим Владимира Зеленского получил от Германии системы IRIS-T.
Кроме того, ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат хвастался, что ВСУ должны в скором времени дополнительно оснастить норвежскими NASAMS, американскими Patriot и французско-итальянскими SAMP/T.
Американский спутник
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко тоже сказал «что-то не то». После инцидента в соцсетях распространили его заявление: во всем якобы виноват старый спутник NASA. Практически сразу это опровергли.
По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.
Сергей Попко
«Явление явилось» совсем не результатом деятельности NASA. Об этом можно судить по траектории полета спутника RHESSI, который действительно должен был войти в атмосферу Земли минувшей ночью — около 03:50 по московскому времени.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США подтвердили, что вечером 20 апреля спутник был все еще на орбите, специалисты отслеживали его местоположение. Астроном Джонатан Макдауэлл написал, что аппарат рухнет, предположительно, в районе Южной Америки.
Позже на сайте spacetrack.org, где публикуется информация Космического командования Вооруженных сил США, появилась информация о том, что RHESSI сошел с орбиты.
Инопланетный космический корабль
Вспышка в небе над украинской столицей вызвала множество кривотолков на тему «шо цэ було». Жители города активно растиражировали версию об НЛО.
К тому же многие местные Telegram-каналы стали распространять фото неизвестного объекта, похожего на летающую тарелку. Его куда-то везли… на эвакуаторе.
Обыкновенный метеорит
Многие эксперты сошлись во мнении, что, скорее всего, неопознанный объект, вызвавший такое яркое свечение в небе, — обыкновенный болид, то есть метеор.
Так, например, считают, авторы образовательного Telegram-канала Alpha Сentauri.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат также допустил, что это был метеор. Похожую версию высказали и в Главном центре специального контроля при космическом агентстве Украины, который наблюдает за сейсмической, радиационной обстановкой и геофизическими явлениями в стране.
Там рассказали, что в 21:57 в Киевской области произошло «высокоэнергетическое акустическое событие». По словам специалистов, это было связано со входом некого космического тела в плотные слои атмосферы.
Военный эксперт Леонков в комментарии РИА «Новости» тоже заявил, что склоняется к варианту с падением метеорита.
«Это метеорит. Скорее всего, из метеорного потока Лириды — один метеор стал метеоритом. Дата максимальной активности этого потока как раз приходится на период 18-22 апреля», — уточнил он.
Киев
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