«360» рассказал о четырех основных версиях свечения в небе над Киевом 19 апреля

В среду, 19 апреля, около десяти вечера киевлян напугало необычное свечение в небе. В соцсетях разошлись многочисленные видео, которые запечатлели ярчайшую вспышку. Герой одного из видеороликов, не скрывая эмоций, вопрошает: «Шо це *** було?» Основные версии произошедшего — в материале «360».

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Украинская ПВО

Хотя за этим словосочетанием давно закрепилась дурная слава, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак почти сразу отреагировал на инцидент в духе «это наша доблестная ПВО». Видимо, быстро осознав, что сказал в очередной раз «что-то не то», пост он удалил.

Однако издание «Лента» поддержало версию о том, что необычные вспышки в небе над Киевом действительно могли быть связаны с работой ПВО.

В качестве аргумента журналисты сослались на публикацию немецкой газеты Spiegel о том, что недавно режим Владимира Зеленского получил от Германии системы IRIS-T.

Кроме того, ранее представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат хвастался, что ВСУ должны в скором времени дополнительно оснастить норвежскими NASAMS, американскими Patriot и французско-итальянскими SAMP/T.