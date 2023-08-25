Интересное 25 августа 2023, 15:34 За рамками морали. Российский фильм запретили после волны негатива от зрителей Омбудсмен Волынец: фильмы и сериалы нужно тщательно проверять на содержание Freepik

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Черный, а иногда откровенно аморальный юмор в фильмах и сериалах иногда выходит за рамки дозволенного. Похоже, так произошло с кинокартиной одного российского режиссера. Зрители настолько возмутились завязкой сюжета и ключевой сценой, что рейтинг фильма едва перешагнул отметку в 2 балла. Минкульт рассмотрел обращения пользователей, и фильм запретили к показу.

Запретить, нельзя показывать

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм». Первый заместитель председателя комитета по правам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала в своем Telegram-канале, что после выхода сиквела к ней сразу же начали поступать возмущенные обращения. И, по ее словам, действительно, есть чему возмущаться.

«Не все сценарии, книги и фильмы должны выходить в открытый прокат! И это не об ограничении свободы слова, это о рамках морали», — подчеркнула она.

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Фильм шел в прокате несколько месяцев, так что создатели не только «отбили» все съемочные деньги со сборов, но и произвели идеологически негативную «обработку» населения, заявила «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Омбудсмен также отметила, что ограничиваться одним запретом недостаточно. По ее словам, к создателям подобных кинолент следует применять определенные санкции и выписывать штрафы.

Может, и вовсе следует перевести такие прецеденты в уголовную плоскость. Когда это все не наказывают и пускают на самотек, то и ответственности никакой нет. Ирина Волынец

Собеседница «360» отметила, что системы запрета подобных фильмов нет — все делается механическим путем: кто-то жалуется, и затем уже принимают меры. По ее словам, сейчас в Татарстане идет борьба, чтобы не допустить к всеобщему показу сериал «Слово пацана». Картина повествует об организованной преступности в Казани в 80-90-х годах.

«Следует сказать, что картину сняли на государственные деньги при сотрудничестве с Институтом развития интернета (ИРИ). Мы в Татарстане готовы прикладывать все усилия, чтобы этот сериал запретили к показу, потому что это недопустимо», — заявила Волынец.

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Причем запрещать фильмы и сериалы подобного содержания следует не только на большом экране. Особое внимание нужно уделять сервисам онлайн-кинотеатров, добавила Волынец.

Что не так с «Другим фильмом»?

По сюжету главные герои фильма — Каха и Серго — отправляются на вечеринку, чтобы ограбить оставленные на стоянке машины. В одну из них заваливается пьяная девушка и теряет сознание на заднем сиденье. Тогда Каха решает воспользоваться бессознательным состоянием девушки, которая лежала в машине.

Другая сцена показывает разговор двух главных героев и отца девушки. Серго «отчитал» главу семьи, сказав, что ему «надо серьезно заняться воспитанием своей дочери». И в целом он возмущен, что молодая особа ходит на вечеринки, «шатается пьяная и надевает такую короткую юбку».

«Это хорошо, Каха ее испортил, а если бы это сделал мимо проходящий бухой бздых?» — возмутился парень.

В ответ отец решает отправить девушку «в горы, в село к бабушке на перевоспитание». А Каха и вовсе начинает прикрывать свою спину, говоря, что возьмет девушку замуж и будет любить до самой смерти, «ведь она такая хорошая и воспитанная».

Фрагмент с изнасилованием шокировал пользователей на всех стриминговых платформах и собрал десятки тысяч комментариев людей, удивленных тем, как такое могло попасть в кинотеатры. Даже учитывая возрастное ограничение в 18+.

Фрагмент из фильма «Непосредственно Каха. Другой фильм». / Кинопоиск

Рецензии на сиквел и мнение о сцене

«Это недопустимо»

На фильм обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она опубликовала опрос, в котором попросила пользователей оценить нашумевшую сцену из сиквела. В опросе поучаствовали более 100 тысяч человек.

Мизулина предложила несколько вариантов ответа, однако большинство респондентов (более 60% голосов и 70 тысяч опрошенных) придерживались мнения, что такой юмор и оправдание насилия недопустимы. Даже если все происходит в выдуманном мире и не по-настоящему.

23 тысячи респондентов (23%) отметили, что не стоит воспринимать сцены из фильма так буквально, подчеркнув, что это «комедия, а творчество может быть любым».

Провальные оценки

Рецензии на комедию практически единогласно показывают оценку в один балл. На 10 отзывов всего один более-менее лояльный (и то с оценкой три из 10).

По данным онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», рейтинг сиквела составляет 2,6 по оценке 130 тысяч пользователей. К слову, предыдущая картина набрала рейтинг в 4,4.

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Сами же зрители отметили, что «такие „фильмы“ нужно запрещать на законодательном уровне».

«А давайте сделаем вид, что аморальные и уголовно наказуемые вещи — менталитет и повод посмеяться? Я не против шуток „за гранью“, но ведь у вас даже не шутки. У вас просто констатация факта и стандартный пул фраз „она сама виновата“ и „а что она так бесится?“. Где смеяться?» — написала одна из пользователей.

Отзывы к фильму в социальных сетях. Telegram-канал Афиша Daily / Telegram Отзыв на фильм в социальных сетях. Telegram-канал Афиша Daily / Telegram Отзывы к фильму в социальных сетях. Telegram-канал Афиша Daily / Telegram Отзыв на фильм в социальных сетях. Telegram-канал Афиша Daily / Telegram

Вот и фильму конец

Фильм уже удалили со всех популярных сервисов по просмотру кино. Более того, картину заблокировали на YouTube и RuTube и других сторонних сайтах, которые выкладывают пиратские версии фильма. Увидеть кадры теперь можно, только посмотрев трейлер к сиквелу.

«360» попытался связаться с создателями картины «Непосредственно Каха: Другой фильм» и узнать: может быть, зрители поняли эту сцену не так, как задумывал сам создатель.

Режиссер и сценарист Виктор Шамиров отказался давать любые комментарии. Он подчеркнул, что независимо от того, что он скажет, его слова в конечном итоге перевернут по-своему.