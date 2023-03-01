Интересное 01 марта 2023, 20:53 Wildberries могут использовать для обналичивания денег. Маркетплейс все отрицает Пресс-служба Wildberries: мы блокируем подозрительные «массовые покупки» РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что популярный маркетплейс Wildberries наводнили подозрительные клиенты. Они заказывают очень много товаров, причем дорогих, но в итоге ничего не покупают. По информации СМИ, все ради возврата средств: якобы это одна из схем по незаконному обналичиванию. «360» пообщался с представителями компании, экспертом по кибербезопасности и юристом, чтобы выяснить подробности.

«Странные» покупатели

Владельцы пунктов выдачи Wildberries обратили внимание на необычных покупателей, сообщил Telegram-канала Baza со ссылкой на источники. Клиенты заказывают много дорогих товаров — шубы, смартфоны и брендовые вещи, а потом отказываются от их выкупа.

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Сначала подобных случаев было мало, но потом они стали массовыми, утверждают собеседники Baza.

«Так покупатели обналичивают деньги — например, выводят их с юрлиц и кредитных карт и таким образом уклоняются от уплаты налогов (при безналичной оплате по закону с них ничего не снимают). Помимо прочего, это еще и бьет по самим пунктам выдачи: при поступлении бракованного товара с них списывают 20% от стоимости, при этом проверять вещи сами пункты не могут», — говорится в посте.

РИА «Новости»

Схема обнала

Возможную схему обналичивания денег через маркетплейс в разговоре с «360» подробно описал директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

«Есть юридическое лицо — назовем его, к примеру, „Рога и копыта“. Клиент покупает у них товар с какой-нибудь своей карточки, после чего этот товар возвращает, даже не осматривая. „Рога и копыта“ получили деньги и сразу отправили обратно. Эти средства летят клиенту на лицевой счет, а он имеет право их вывести по своему усмотрению, куда захочет», — рассказал Мясоедов.

Но при чем тут юрлица? По словам эксперта, можно оформить много дешевых кредитных карт с маленьким лимитом, затем провести, например, 30 таких операций возврата.

«Юридическое лицо видит, что было 30–40 транзакций от одного человека, но не препятствует этому. Хотя существуют механизмы, которые блокируют такие левые заказы», — уточнил эксперт.

Отсюда появляется гипотеза о том, что в связке работают две стороны, предположил собеседник «360». Вероятно, юрлица отправляют серых покупателей, чтобы обналичивать деньги и уходить от налогов. Более того, у таких продавцов происходит транзакция, а значит, улучшается статистика продаж.

«Просуществует эта схема вряд ли долго», — уверен Мясоедов.

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Крупные суммы обналичить таким образом все равно не получится: поскольку обнальщики вынуждены использовать десятки юридических лиц, рано или поздно к ним приходят проверяющие органы. К тому же схема «обрубается» и со стороны маркетплейса, добавил эксперт.

Возможный пробел в кибербезопасности Wildberries он объяснил клиентоориентированностью. Для бизнеса покупатель — в приоритете, а для обычного человека вопрос получения возврата единомоментно всегда острый момент. То, что маркетплейс быстро перечисляет средства за неудачный заказ на лицевой счет, дает большой плюс площадке.

Вряд ли из-за возможной подозрительной активности в Wildberries могут отказаться от устоявшейся практики, ведь потенциально это может привести к тому, что клиенты перебегут к конкурентам, отметил Мясоедов.

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Маркетплейс сделал покерфейс

Руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев назвал информацию Baza недостоверной.

«Информация Telegram-канала Baza о том, что с помощью платежей через Wildberries некие пользователи выводят средства, а юридические лица — уходят от налогов с помощью безналичных платежей, является фейком», — заявил он «360».

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Он отметил, что системы кибербезопасности Wildberries быстро выявляют подозрительную активность и блокируют странные «массовые покупки».

К тому же при частых возвратах пользователь оплачивает обратную доставку, поэтому обналичивание кредитных карт не может быть выгодным, утверждает Прокопьев.

С точки зрения закона

Если же подобные случаи все-таки существуют и в будущем их станет критически много, то можно предположить, что — в том числе при помощи администрации маркетплейса — схемой заинтересуются правоохранительные органы. Таким мнением с «360» поделился доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов.

С точки зрения квалификации действий обнальщиков, скорее всего, они могут подпасть под уголовную статью о незаконной банковской деятельности, считает юрист.

Это классическая статья, которую давно используют правоохранительные органы для пресечения обнала, напомнил Некрасов. Преступления в области незаконной банковской деятельности сегодня расследуют довольно активно — во всяком случае, в Москве подобных дел немало, подытожил он.