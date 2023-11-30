Эксклюзив 30 ноября 2023, 12:49 «Выглядит живчиком». Спасенного в Москве котенка назвали Шахтером и отвезли в ветклинику Зоозащитница Борзова: ветеринары проследят за состоянием спасенного кота

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Кота, спасенного в Юго-Восточном округе Москвы, назвали Шахтер. За его состоянием проследят ветеринары, рассказала «360» руководитель волонтерского сообщества «ЗоопоискЮАО» Юлия Борзова.

Питомца уже привезли в ветеринарную клинику. Там его осмотрели специалисты и взяли все анализы. До вечера животное останется в медучреждении.

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«В принципе, он выглядит живчиком. Есть, конечно, гной в глазу и вокруг носика. Что-то респираторное, возможно, есть. Сейчас его в инфекционный посадят. Они сейчас его напоят, покормят, посмотрят за состоянием», — рассказала зоозащитница.

Котенку поставят капельницу, если он не сможет самостоятельно есть и пить. В целом животное ведет себя активно, добавила Борзова.

«Он спрыгнул, прошелся по кабинету. Ну так нормально прошелся, быстренько, но его поймали», — рассказала зоозащитница.

Необычную кличку котенок получил неслучайно. Сообщалось, что животное застряло в стене жилого дома на улице Мусы Джалиля в области дымовой шахты. Кот около недели громко мяукал и привлекал внимание неравнодушных. Борзова предположила, как животное могло туда попасть.

«Скорее всего, сам», — отметила она.

Минувшей ночью сотрудники спасательных служб уже приезжали на место, но освободить кота не удалось. Они не смогли найти работника управляющей компании, чтобы получить разрешение на проведение операции. Работу по спасению четвероногого продолжили утром. В результате кота удалось вызволить из заточения, где он пробыл почти шесть дней. Первым делом спасенное животное напоили.