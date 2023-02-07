Эксклюзив 07 февраля 2023, 20:30 Всю планету трясет. Может ли череда землетрясений разбудить супервулкан Вулканолог Махоткин оценил опасность пробуждения Йеллоустоунского супервулкана Unsplash

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По Земле прокатилась череда землетрясений. Могут ли подземные толчки вызвать цепную реакцию и настолько «расшатать» геологическую систему, что это спровоцирует извержение вулкана? А супервулкана? Такого, например, как Йеллоустоун в США? «360» обратился за комментарием к вулканологу, геологу, кандидату геолого-минералогических наук Ивану Махоткину из Всероссийского института минерального сырья.

Далее — прямая речь.

Красиво кипит

Сразу предупрежу, что рассуждения о катастрофическом извержении супервулкана Йеллоустоун стоит относить скорее к разряду досужих разговоров о разных «бермудских треугольниках».

Что он из себя представляет? Это просто современная — очень большого размера — действующая вулкано-магматическая система с многочисленными красивыми гейзерами. Ближайший аналог — Долина гейзеров на Камчатке.

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Под Йеллоустоунским парком — да — находится современная горячая точка, что определили с помощью геофизической томографии (научный метод по исследованию земных недр — прим. ред.).

Совсем не Везувий

На Американском континенте сильно извергался, например, вулкан Сент-Хеленс. А вот Йеллоустоун практически никогда так мощно себя не проявлял. В ближайшее время маловероятно, что здесь произойдет какая-то катастрофа, поскольку такой тип вулканов представляет из себя просто большую кальдеру, проще говоря, яму, проседающую над полостью с магмой и водой, которая иногда выходит на поверхность.

На самые разрушительные и страшные извержения способны, в основном, стратовулканы, конусовидные. Везувий, к примеру, именно такого типа.

Вулкан Везувий / РИА «Новости»

Также опасны те, что находятся около морского побережья, так как если магма попадает в воду, это вызывает катастрофические последствия. У Йеллоустона воды для суперизвержения недостаточно, поэтому даже если его активность возрастет — это будут скорее всего просто взрывные излияния, как на Гавайях, где магма может течь месяц-два.

РИА «Новости»

Можно ли предсказать активность вулкана? Да, в отличие от землетрясений, с которыми дело обстоит сложнее, в случае с вулканами современная наука научилась понимать, что готовится извержение иногда даже за месяц до самого события. Конечно, при условии, что вулкан изучается, то есть там, где нужно — стоят сейсмографы и другие электротомографические приборы.

Чаще определяют первые признаки за неделю или две. Начинается тремор, подъем магмы, появляются другие признаки, связанные с изменением электромагнитных полей.

Больше политики, чем геологии

Версию о том, что глобальное потепление вызовет повышение уровня Мирового океана, и тем самым давление воды на земную кору увеличится, что, в свою очередь, спровоцирует суперизвержение, считаю несостоятельной.

А вот сейсмическая активность действительно может привести к извержениям вулканов, потому что любая подвижка земной коры вызывает цепочку реакций по всей Земле.

Повторюсь, такие излияния здесь — из промежуточного или верхнего очага, не будут катастрофическими. Но поскольку Йеллоустоун находится по центру США, все любят поговорить о его возможном суперизвержении. Так что тут больше какие-то журналистские или политические игры имеют место быть, но никак не геология.