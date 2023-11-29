Интересное 29 ноября 2023, 20:00 Человеку нужен не только человек. Как отметить Всемирный день домашних животных Всемирный день домашних животных отметят в России 30 ноября Freepik

Читать 360tv в

Ежегодно 30 ноября во многих странах празднуют Всемирный день домашних животных, который напоминает людям об ответственности за братьев наших меньших. Ведь они для нас лишь часть жизни, а мы для них — целая жизнь. История и традиции праздника, а также на чем строится связь человека с животными — в материале «360»

Когда отмечают Всемирный день домашних животных в 2023 году

Всемирный День домашних животных традиционно отмечают 30 ноября. Это не государственный праздник, однако в 2023 году его отметят по всей России.

Реклама

В некоторых регионах проведут увлекательные мероприятия, чтобы напомнить о нерушимой связи людей и животных.

История праздника Всемирный день домашних животных

Люди подружились с дикими зверями еще в каменном веке. Они сразу начали использовать их как вспомогающую силу для работ с землей и брали с собой на охоту.

Первым, кого удалось приручить, был волк — предок домашней собаки. Как только люди сопоставили, что лай и вой этого животного отгоняют опасных зверей от их пещер, их выбрали в качестве верного охранника. С тех времен собака — лучший друг и помощник человека.

Братья наши меньшие неоднократно доказывали свою преданность, спасали жизни людей и работали во благо человечества. Так, сейчас в судьбе незрячего собака-поводырь — надежный товарищ, а собака-полицейский стоит на страже правопорядка.

История человека и кошки значительно сложнее. Некоторые считают, что наши предки приручили усатых, чтобы те охотились на надоедливых грызунов, вредящих урожаю. Другие утверждают, что умные кошки сами пришли к человеку: они быстро смекнули, что у людей всегда есть еда, вода и теплая постель.

Кстати, в 1840 году королева Виктория основала Королевское общество, которое собирало пожертвования на содержание животных и наказывало тех, кто жестоко с ними обращался. Для защиты четырехлапых друзей в 1931 году во Флоренции учредили праздник — День домашних животных.

В России он получил признание лишь в 2000 году благодаря поддержке Международного фонда защиты животных. Каждый год этот праздник отмечают хозяева домашних питомцев, ветеринары, кинологи и люди, чья работа направлена на устранение и профилактику жестокого обращения с животными.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в беседе с «360» напомнил, что, помимо праздника, очень важно развивать эту тему на уровне средств массовой информации.

Нужна определенная «пропаганда» со стороны государства. Разовых акций, в том числе от общественных организаций, недостаточно. Должны работать психологи и социологи, которые будут общаться с целевой аудиторией. Кирилл Горячев

По его словам, необходимо подготовить стратегию, которая будет направлена на воспитание ответственного отношения к животным.

Freepik

Традиции праздника Всемирный день домашних животных

День домашних животных привлекает внимание общественности, напоминает о важности достойного содержания питомцев и хорошего отношения к ним. Организации, созданные для поддержки домашних животных, в течение дня рассказывают, как важно помогать и быть с ними до конца. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили.

Неравнодушные люди выступают против насилия над животными, тестирования косметики и лекарств на них. Кроме того, они помогают собирать деньги на поддержку приютов и благоустройство их территорий. Нередко таким учреждениям не хватает средств, чтобы элементарно купить лекарства и корма.

В некоторых регионах проводят выставки и конкурсы, на которых четвероногие участники хвастаются своими достижениями и дарят радость гостям. На этих мероприятиях также стараются собрать пожертвования, чтобы помочь бездомным животным.

Кинологи устраивают мастер-классы, а ветеринары консультируют по уходу. Приюты проводят дни открытых дверей, чтобы каждый желающий смог познакомиться с подопечными и забрать кого-то себе домой.

Что чувствуют люди и животные рядом друг с другом

Связь человека и животного строится на гормонах

Американские ученые проанализировали уровень окситоцина у животных, который также называют гормоном любви. Оказалось, когда хозяин гладит собаку, у нее резко повышается выработка этого гормона. Аналогичную ситуацию наблюдали у кошек, однако у них показатели окситоцина были в пять раз меньше.

Рост уровня гормона любви при общении с человеком свойственен в основном только собакам и кошкам. По мнению исследователей, именно они испытывают к нам самые теплые чувства.

Freepik

Японские исследователи опубликовали в журнале Hormones and Behaviour статью, в которой объяснили, что визуальный контакт хозяина с его животным увеличивает в организмах обоих уровни окситоцина и октопептида. Первый вызывает высвобождение серотонина, что приводит к расслаблению и хорошему настроению.

Нейробиолог Яак Панксепп изучал эмоции животных, делая акцент на неврологическом аспекте. Он выделил семь основных чувств, среди них — поиск, страх, ярость, похоть, забота, паника и игра.

Невролог Джозеф Леду из Нью-Йоркского университета рассказал, что эмоции у животных — часть механизма выживания и адаптации, чтобы они могли комфортно уживаться с другими. Кстати, такую же гипотезу выдвигал английский натуралист Чарльз Дарвин в книге «Выражение эмоций у человека и животных».

Животные умеют страдать и сопереживать

В сентябре 2013 года в китайском зоопарке в городе Жунчэн слониха наступила на недавно родившегося детеныша. Ветеринары забрали его на осмотр, а позже вернули матери. Однако она напала на него, из-за чего слоненка для его безопасности вновь забрали. Детеныш тяжело переживал разлуку с мамой и плакал пять часов без остановки.

В июле 2014 года в индийском городе Аллахабад спасли слона, который, предположительно, попал к браконьерам после рождения. Животное провело в неволе почти 50 лет. Его передавали из рук в руки, как предмет.

Все время над слоном издевались: били, тыкали копьями, чтобы он слушался. Когда спасатели прибыли на место и начали вызволять слона из цепей, он заплакал.

Нидерландский эколог Франс де Вааль написал книгу «Истоки морали». В ней он доказывал, что мораль бывает не только у человека, но и у зверей.

У разных видов животных — собак, слонов, обезьян — развита эмпатия и другие проявления нравственности. В своем труде ученый объяснил, что животные способны даже на милосердие.

Животные тоже могут страдать от психологических травм

В июне 2014 года писатель Стэнфордской медицинской школы Лорел Брайтман опубликовала книгу «Безумство животных». Она представила наглядное пособие о психических расстройствах зверей, которые наблюдала по всему миру. Автор подчеркнула, что серьезные эмоциональные потрясения провоцируют у зверей психологические болезни.

Писательница погрузилась в эту тему после того, как ее зенненхунд начала проявлять себя с неожиданной стороны: собака охотилась на несуществующих насекомых, вылизывала хвост до крови и выпрыгивала из окна с четвертого этажа.

Freepik

Врачи, которые осмотрели животное, пришли к выводу, что зенненхунд страдала чем-то вроде обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у людей. Собака вела себя подобно человеку, который постоянно проверяет, выключен ли утюг.

Брайтман, обеспокоенная здоровьем питомца, посвятила следующие семь лет путешествиям, чтобы найти лечение. За это время она повстречала гориллу, страдавшую от панических атак и тигрицу с лицевыми нервными тиками, видела белого медведя, который часами наматывал круги в бассейне и попугаев, выдиравших себе от стресса перья.