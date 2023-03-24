Эксклюзив 24 марта 2023, 18:52 Все животные равны. Но Меладзе равнее других Писатель Беседин: певец Меладзе и такие, как он, солидаризируются с нацистскими подонками РИА «Новости»

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Следственный комитет и Генпрокуратура изучили видео, на котором заслуженный артист России Валерий Меладзе во время корпоратива в Дубае продолжает известный лозунг украинских националистов. Органы решили, что «объективно подтвержденных данных» о нарушении певцом закона нет, утверждают СМИ. Почему порядочный человек не имеет права произносить подобные фразы вслух — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Периодически мы наблюдаем, как люди приносят извинения на камеру. Просят прощения за то, что выкрикивали нацистские или националистические лозунги.

Помню, например, случай, когда девушку привлекли к ответственности за бандеровскую песню. Ей пришлось извиняться.

Однако, как писал классик Оруэлл в великом произведении «Скотный двор» (если не читали, прочтите обязательно): «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Вот так и у нас. Да и жизнь, как известно, только подражает литературе.

Еще свеж в памяти скандал имени Валерия Меладзе. Напомню: на новогоднем корпоративе в Дубае этот седовласый господин ответил на приветствие «Слава Украине!» бандеровское «Героям слава!». Общественность возмутилась, общественность потребовала разобраться. Ну и?

Сегодня СМИ сообщили, что Следственный комитет России и Генпрокуратура не усмотрели в деятельности Валерия Меладзе ничего предосудительного. Действительно, а чего предосудительного, если человек выкрикивает бандеровские лозунги?

Интересно, если бы у человека фамилия была бы не Меладзе, к нему бы так же лояльно отнеслись? Видимо, кто-то же должен петь на корпоративах.

Я лишь напомню, что первая часть девиза — «Слава Украине!» — использовалась на заре XX века, а вот со второй частью — «Героям слава!» — еще печальнее: ее голосили бандеровцы из ОУН-УПА*. То есть так говорили Бандера, Шухевич (лидер УПА*, боевого крыла Организации украинских националистов*, сотрудничавшей с гитлеровцами) и прочие подонки, которые убивали русских, украинцев, евреев, поляков.

Еще раз — отдельной строкой: произнести «Слава Украине! Героям слава!» все равно что проорать «Хайль Гитлер!». Разницы тут нет. И порядочный человек не имеет права вслух говорить такое. Да и помыслить об этом он тоже не имеет права.

Однако, отмечу, мы говорим не о прошлом, а сугубо о настоящем. Потому что именно под бандеровскими лозунгами сегодня убивают наших граждан, расстреливают военнопленных, издеваются над мирными жителями. Выходит, Меладзе и такие, как он, солидаризируются с подонками?

Певец Валерий Меладзе и его супруга, экс-солистка группы ВИА Гра Альбина Джанабаева / РИА «Новости»

Хватит этого лицемерия, правда. Хватит!

Прямо сейчас на фронте люди теряют жизни, остаются без рук и без ног, дети не дожидаются своих отцов не для того, чтобы какая-то сволочь веселилась на корпоративах, а другая сволочь выкрикивала там бандеровские лозунги.

Дальше-то что? Пустите в страну всех, кто выступал с «антивоенной» позицией, которая на самом деле стала поддержкой нацистов?

Удивительно и подло все это устроено. И дело тут не столько в Меладзе, сколько в тех, кто позволяет отчебучивать таким, как Меладзе, подобные мерзкие вещи.

Ну, а что до самого Валерия Шотаевича, то в приличные времена за такое били по физиономии. Или вызывали на дуэль. Так вот, неуважаемый господин Меладзе, считайте этот текст вызовом на дуэль.

Если согласитесь, не забудьте прихватить свой бандеровский флаг. Где вы там его прячете? Наверное, где-то рядом с совестью. В самом дальнем затхлом углу.

* Экстремистские организации, запрещенные в России.