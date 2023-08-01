Интересное 01 августа 2023, 14:54 Военкор Александр Коц — от Северного Кавказа до Украины Telegram

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Александр Коц — российский военный корреспондент, который побывал во многих горячих точках планеты. Находился в плену у ливийских повстанцев, получил контузию в результате теракта в Грозном, был тяжело ранен во время грузино-южноосетинского конфликта. Более 20 лет Коц — спецкор отдела политики «Комсомольской правды». Самые интересные факты и биография потомственного журналиста — в материале «360».

Ранние годы и образование Александра Коца

Александр Коц родился 3 сентября 1978 года в дальневосточном городе Южно-Сахалинске в семье работника советских еженедельников и обозревателя популярных газет. Его отец — Игорь Коц, советский и российский журналист, был главным редактором газеты «Советский спорт», а позже стал заместителем главного редактора, ответственным секретарем газеты «Комсомольская правда».

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У Александра есть младший брат Андрей, который тоже продолжил семейную династию журналистов и сейчас работает корреспондентом РИА «Новости».

Александр окончил столичную школу с хорошими оценками в аттестате. Родители настояли, чтобы молодой человек поступил в престижный московский институт и продолжил семейное дело.

Обучение прервалось из-за того, что Коца призвали в армию. Служба была в Воздушно-десантных войсках. После дембеля Александр вернулся к обучению в университете. В конце 1990-х получил диплом о высшем образовании и устроился на работу в «Комсомольскую правду».

Соцсети

Журналист и военкор: карьера и биография Александра Коца

Отец Александра — известный журналист, чей путь сын успешно продолжил. Карьера молодого военкора началась в отделе политики. Он получил должность спецкора и стал освещать военные конфликты и другие события мирового масштаба, интересовавшие читателей.

В частности, Александр освещал трагические события 2000-х в Косово, Афганистане, северокавказских республиках, Египте, Ливии, Сирии, Ираке и других горячих точках. В мае 2004-го, когда на стадионе Грозного убили президента Чечни Ахмата Кадыров, Коц получил контузию, но все равно вовремя отправил в редакцию свой репортаж о теракте.

За время работы журналист обзавелся собственным стилем и манерой. Легкая ирония делает его репортажи увлекательными. Коллеги отзываются о нем как о принципиальном, мужественном, исполнительном и объективным профессионале, несмотря на присутствие смелых, будораживших общество идей.

О политике и войне — иронично, но всегда патриотично

Александр Коц пишет о политике и войне в ироничном стиле, но всегда патриотично. Он не понимает другого отношения к Родине: «Удивительно — в России есть люди, кто не против отдать Крым, Курилы, Калининград. Да, такие люди, живущие в России, есть. Остается еще удивиться, зачем они живут в России?»

Военкор входит в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Он поддерживает специальную военную операцию на Украине и регулярно помогает российской армии.

РИА «Новости»

Александр Коц сейчас: интервью с героями СВО, встреча с Путиным

Военкора причисляют к ряду самоотверженных патриотически настроенных журналистов. Сейчас его основная деятельность — в «Комсомольской правде»: Коц берет интервью у военных, получивших высокие правительственные награды, и рассказывает о тех, кого наградили посмертно.

Например, в январе 2023-го он написал о старшине десантно-штурмового полка Алмазе Сафине, которому присвоили звание Героя России. Его фото журналист разместил на своей странице во «ВКонтакте» как дань памяти.

Соцсети

С первого дня журналист работал в зоне СВО и рассказывал об условиях, в которых сражались российские бойцы. Коц отметил, что участие в военных действиях и пребывание в тяжелых условиях не лишило солдат чувства юмора.

Также военкор лично встречался с Владимиром Путиным и отмечал, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции.

«Военная журналистика — занятие эгоистичное». Личная жизнь Александра Коца и отношение родных к его работе

Александр держит личную жизнь под секретом, чтобы близкие чувствовали себя в безопасности. У Коца есть законная супруга, родившая ему двух дочерей. По словам журналиста, родные всегда переживают, когда он отправляется в командировку, но стараются с ним не спорить.

«Военная журналистика — занятие эгоистичное. Мне оно нравится, моим родным — нет. Но мне повезло и с родителями, и с супругой. Они, конечно, переживают, волнуются, не спят ночами, но ни разу не попытались отговорить от какой-нибудь поездки. Хотя нет, один раз было, но не очень убедительно», — рассказывал Александр в интервью пресс-центру «Новороссия».

«ВКонтакте»

Александр Коц: 7 интересных фактов о военкоре

1. Считает себя несуеверным человеком, но есть табу

Коц никогда не берет с собой в командировки перевязочные материалы. Дело в том, что во время поездки в зону грузино-южноосетинского конфликта был тяжело ранен в Цхинвале, куда привез в рюкзаке жгуты и бинты.

2. Обладатель большого количества премий

Он получил премию имени Юлиана Семенова в области экстремальной геополитической журналистики. Материал о гибели атомной подводной лодки «Курск» и репортажи с улиц Цхинвала и городов Северного Кавказа были удостоены номинации на профессиональную премию «Искра» и награды имени Артема Боровика.

РИА «Новости»

3. Санкции ЕС

Девятнадцатого октября 2022 года Коца внесли в санкционные списки Украины, а 25 февраля 2023-го он попал в санкционный список Евросоюза.

4. Спасал детей в Беслане, но от награды отказался

Военкор помогал сотрудникам российских спецслужб спасать детей из рук смертников, захвативших школу в Беслане. За проявленное мужество Коца представили к награде, но он отказался ее получать.

«Дети. В крови и в одних трусиках выбегают на тебя. Добегая до взрослых, обессиленные, падают у ног. Хватаешь, прижимаешь к себе, бежишь, пригибаясь, к улице генерала Плиева, закидываешь в чью-то машину: „В больницу!“ Разворачиваешься, снова к школе», — вспоминал Коц.

Военкору KP.RU Александру Коцу вручили ведомственную медаль Росгвардии «Участник Специальной военной операции» / Telegram

5. Помогает бойцам СВО

Журналист помогает снабжать отдельные подразделения ВС России экипировкой и техсредствами. Также решал проблемы мобилизованных: к примеру, ему удалось помочь мужчинам, которые не должны были попасть под частичную мобилизацию из-за болезни и наличия нескольких детей.

6. Регулярно попадает в самые опасные места

Совместно с репортером Дмитрием Стешиным Коц прожил неделю в мертвом городе Припять, работая над статьями, посвященными 20-летней годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

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7. Последователен и ответственен в работе

В 2008-м в Цхинвале, который был зоной вооруженного конфликта, спецкор с колонной военных попал под обстрел, но не бросил работать над репортажем. Был тяжело ранен в руку, тем не менее не отложил диктофон в сторону.