Интересное 29 декабря 2022, 02:40 Виноград и грабли принесут счастье. Необычные новогодние традиции мира Самые необычные традиции празднования Нового года из разных стран РИА «Новости»

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Весь мир готовится к празднованию Нового года. И в каждой стране есть свои особенные традиции в этот праздник — милые, добрые, а иногда странные и даже немного пугающие. «360» собрал самые необычные из них.

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Рождественский торт «Полено»

Традиция печь торт в виде полена в европейские страны перешла из давнего обычая. Раньше в рождественский сочельник в очаге зажигали полено, которое должно было тлеть несколько дней. Пока полено тлело, его поливали вином и медом, клали в очаг кусочки еды и зерно, чтобы год был сытым и плодородным. Сейчас эта традиция ушла в прошлое, но многие, помня о ней, пекут или покупают праздничный торт «Полено». Если решите приготовить такое лакомство, мы нашли для вас рецепт.

Каждый год — новое имя

Отправимся туда, где всегда тепло. Необычная традиция сохраняется на некоторых островах Микронезии. Там местные жители каждый год берут себе новое имя. В полночь они нашептывают свое новое имя родственникам и друзьям. При этом необходимо бить в барабан, греметь чем-нибудь и шуметь, чтобы злые духи не услышали их новые имена.

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Старые вещи — вон

Пожалуй, самая известная среди россиян традиция — из Италии. Там считается, что идти в новый год нужно входить, избавившись от всего старого и ненужного. Поэтому раньше существовала такая традиция — выбрасывать из окон ненужные вещи. Сейчас она практически себя изжила. Иногда люди выбрасывают из окон лишь что-то безопасное. Например, листы бумаги. Но в старые времена из окон летела даже сломанная мебель.

На самом деле, такая традиция существует во многих странах. В Сан-Франциско даже есть необычный дом-музей падающей мебели. К зданию художник прикрепил старые стулья, диваны, торшеры и даже ванну — так, будто они прямо в эту секунду падают вам на голову.

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12 виноградин до полуночи

У испанцев тоже есть интересная традиция. Для всех участников застолья заранее готовят тарелку с 12-ю виноградинами. Необходимо успеть их съесть, пока часы бьют 12 раз. Если справился, значит, год будет счастливым и успешным.

Разбить на удачу

В Швеции, Германии, Дании и других странах есть традиция в новогоднюю ночь бить посуду. Обычно тарелки и чашки летят в двери соседей. Чем больше осколков, тем больше счастья будет в новом году.

Загрести побольше счастья

Японцы придумали необычный атрибут. Они не просто ждут счастья, а позаботились о том, чем его загребать. Поэтому в японских домах принято украшать дома бамбуковыми граблями. Может быть, не очень празднично, зато практично. В первые секунды нового года японцы громко смеются, чтобы год был наполнен радостью.

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Желтые трусы — к удаче, красные — к любви

В странах Латинской Америки верят в силу цвета. У них есть примета: если выбрать правильный цвет нижнего белья для новогодней ночи, то обязательно получишь то, что хочешь. Надевайте красные трусы, если хотите встретить любовь в новом году, белые — на счастье. Желтые трусы сулят процветание, богатство и успех.

Репортаж из Сантьяго наглядно демонстрирует, что традиция очень популярна. Желтое нижнее белье там разлетается как горячие пирожки.

Гранатовые зернышки на счастье

Жители Греции в новогоднюю ночь разбивают плод граната. Делают они это в полночь на пороге дома. Право разбить гранат достается хозяину дома. Считается, что зерна — как монеты — чем их больше, тем больше достаток. Затем дети собирают зернышки — сколько собрали, столько счастливых дней будет в наступающем году.

Помахать кулаками и избавиться от обид

Рождественский фестиваль борьбы Таканакуй в Перу — возможность снять стресс и усталость. Он проходит в небольшой деревушке в последних числах декабря. Местные жители собираются вместе — танцуют, выпивают и устраивают драки. В боях без правил участвую все — мужчины, женщины, старики и дети. Так они избавляются от всех обид к другу другу, накопленных за год.

Ночь на кладбище

В одном из чилийских городов сложилась необычная, но трогательная новогодняя традиция. Местные жители встречают новый год на кладбище рядом с ушедшими родственниками. Каждый год 31 декабря ближе к полуночи мэр города открывает ворота кладбища, куда устремляются горожане. На кладбище в эту ночь много свечей, цветов и играет музыка.

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Решиться на поцелуй

Болгары выделились очень романтической традицией. Во время празднования Нового года во всех домах на три минуты выключают свет. Это время нужно потратить с пользой — например, поцеловаться с тем, в кого давно влюблен.

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