Интересное 15 декабря 2023, 19:39 Ностальгия за миллион. На «Авито» появились вещи в стилистике сериала «Слово пацана» Журналист Варданян объяснила, почему в общество вернулся культ 1990-х годов Коллаж: РИА «Новости» / Freepik / Телеканал «360»

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Винтажные вещи всегда привлекали коллекционеров и ценителей прошлого. Мода со временем возвращается, поэтому одежда и предметы быта полувековой давности обретают второе дыхание. Правда, ценник на такие товары может быть кусачим, но все объясняется просто: люди покупают не сам предмет, а эмоции от него.

Как «Слово пацана» повлияло на моду

Речь пойдет не об эксклюзивных товарах от именитых дизайнеров, имя которых на слуху. Недавно вышедший сериал «Слово пацана» показал молодому поколению образы конца 80-х — начала 90-х годов, а старшему навеял воспоминания тех лет: дубленки, яркие спортивные костюмы, ушанки, меховые громоздкие шапки и культовые кроссовки Adidas.

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Работа российского режиссера Жоры Крыжовникова сыграла большую роль в современном культе 90-х, подтвердила «360» журналист Манэ Варданян.

«Конечно, благодаря этому проекту многие повторяют эстетику тех времен. Но думаю, что ничто не вечно, тем более популярность чего-то. Вероятно, скоро мираж 90-х рассеется, и все забудут о шапках-ушанках и романтизации насилия», — предположила она.

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Но пока что неподдельный интерес к сериалу и (снова) резко вернувшаяся популярность к моде «лихих 90-х» повысили спрос на культовую одежду. Россияне незамедлительно залезли на антресоль и отыскали старые чемоданы, где не один десяток лет хранили давно забытые свитера, куртки и «олимпийки».

Дворовая и уличная мода, «малиновые пиджаки», обувь на высокой платформе вернулись довольно давно, однако локально. Настоящих ценителей ностальгии до выхода «Слова пацана» было намного меньше.

Теперь торговые онлайн-площадки заполонили объявления о продаже «отцовских дубленок», «дедовских шапок» и «маминых пальто». Все бы ничего, но ценник на такие товары ставят иногда космический. Некоторые продавцы требуют за «оригинальный» свитер из «Слова пацана» пять миллионов рублей. В описании иронично заявлено, что при покупке уместен торг.

Скриншот: торговая площадка «Авито» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Некоторые уверяют, что в наличии есть несколько «кофт как у Адидаса» — одного из главных героев сериала. Могут сделать скидку на товар, но цена все равно поражает.

Тем не менее вещь из прошлого априори не может быть обыденной, ведь это часть целой эпохи, заявила собеседница «360».

Думаю, многим хочется вернуться в их беззаботное, простое детство, когда для счастья нужна была одна жвачка «Турбо». Манэ Варданян журналист

Многие продавцы предлагают за символические 300-350 тысяч рублей популярную в 90-х меховую шапку. Опять же, в описании намеренно упоминают название нашумевшего сериала, чтобы завысить стоимость в несколько раз. Продавцы подчеркивают: головной убор — из норки, а в ЦУМе практически такой же продают с учетом скидки за 600 тысяч рублей. Выгода налицо — надо брать!

Причем идентичные шапки, только в другой расцветке и без упоминания сериала в описании, продают уже за приемлемую цену.

Скриншот: торговая площадка «Авито» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Скриншот: торговая площадка «Авито» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Скриншот: торговая площадка «Авито» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Скриншот: торговая площадка «Авито» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Ситуация с заболачными ценами настолько повеселила публику, что некоторые люди ради шутки начали выкладывать объявления, в которых предлагают выставлять фотографии свитеров из «Слова пацана». Разумеется, за «небольшую» плату.

«Фото в отличном качестве, гарантия 10 дней. Если не устраивают, то их можно вернуть. Цена — 150 тысяч рублей», — написала одна из пользовательниц.

Несмотря на хайп, некоторые россияне предлагают, по их словам, действительно эксклюзивные и импортные вещи, которые в свое время привезли на родину из-за рубежа. К примеру, кто-то продает кожаную куртку с нашивками за миллион рублей. Точно такую же действительно носил один из героев сериала.

Скриншот: торговая площадка «Авито» / Соцсети

«360» поинтересовался у продавца: почему за обычный предмет одежды он запросил такую цену и есть ли своя история у этой «эксклюзивной куртки»?

«Куртку подарили в Америке в начале 90-х, она уже тогда была редкостью. Цена вполне приемлема для уникальной вещи: нашивки на куртке 1973 года, вот и считайте», — объяснил мужчина.

Собеседник порекомендовал посмотреть на цены не культовой одежды 80-90-х годов, а на стоимость елочных игрушек времен СССР на той же платформе. Вот, где действительно надо удивляться, отметил он.

Журналист Варданян подтвердила, что советские новогодние игрушки снова в моде.

Думаю, исключительно эмоции двигают людьми, когда они покупают нечто похожее. Все хотят порой вернуться во времена, когда не было тревог за будущее. Манэ Варданян журналист

Бесценные советские елочные игрушки

Ценник на коллекционные и порой даже обычные советские елочные игрушки взлетел в несколько раз. Люди не прочь продать новогодние атрибуты прошлого за 500-800 тысяч рублей.

Некоторые выставляют на торговых площадках целые коллекции и оценивают их в один-два миллиона рублей, надеясь неплохо заработать.

Но сильно удивляться стоимости некогда обычного стеклянного шара или шишки не стоит: некоторые из них — правда уникальны. Проекты советских елочных игрушек проходили утверждение строгих комиссий. В результате из тонкого стекла рождались фигурки и сценки, которые отражали важные события из жизни страны или оригинально иллюстрировали какую-нибудь сказку.

Большинство экземпляров, выпущенных с начала 1970-х годов и до развала СССР в 1991-м, сохранились в огромном количестве и спрос на них невысок, но отдельные елочные украшения могут считаться сокровищами.

РИА «Новости» Экспонаты из коллекции елочных игрушек и украшений 1930-1970-х годов Ирины Кейчиной на выставке советских елочных игрушек «Возвращение в детство» / РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» Экспонаты из коллекции елочных игрушек и украшений 1930-1970-х годов Ирины Кейчиной на выставке советских елочных игрушек «Возвращение в детство» / РИА «Новости»

Важный фактор, влияющий на стоимость игрушки сегодня, — состояние. Коллекционеры могут снизить цену до 90%, если найдут на новогоднем атрибуте даже незначительную трещину.

По информации открытого аукциона, самые дорогие и востребованные советские новогодние украшения — набор сказочных героев «Чиполлино» (цена стандартного набора — 40 тысяч рублей, расширенного — 600 тысяч), елочная игрушка «Конек-горбунок» (от 60 тысяч), набор «Доктор Айболит» (от 150 тысяч рублей) и картонные украшения, покрытые слоем фольги, которые делали подпольно в дореволюционное время.

РИА «Новости»

Варданян подчеркнула: советские елочные игрушки — прежде всего красивое и эксклюзивное украшение, поэтому на них и вернулась мода. Резкий спрос на остальные предметы быта и гардероба позднего СССР и 1900-х годов, пожалуй, можно объяснить трендом Slavic nations, который популярен не только в России, но и за рубежом, подытожила журналист.