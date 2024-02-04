Эксклюзив 04 февраля 2024, 17:23 🍵«Весь чай — с одного куста». Главное о пользе и методах заварки напитка Агроном Тихонова: чай из верхушечных почек полезнее, чем из нижних листьев Unsplash

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Традиции чаепития пришли в Россию в XVII веке, но человечество знакомо с этим напитком уже около шести тысяч лет. Как правильно заваривать чай, чем он полезен и может ли навредить организму — в материале «360».

Немецкое издание Focus опубликовало исследование о возможном негативном воздействии чая на организм. Всем любителям чаевничать ученые посоветовали строго следовать инструкции о заваривании — заливать чайные листья кипятком минимум на пять минут. По версии специалистов, это уничтожит опасные бактерии, микробы и вредные примеси.

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Правила заварки чая

Ученый-агроном и эксперт по чаю Елизавета Тихонова в беседе с «360» заметила, что любое растительное сырье заваривается и превращается в настой только при температуре от 95 до 100 градусов.

«При любой другой, более низкой температуре, в том числе когда рекомендуют зеленый или белый чай заваривать при 70-80 градусах, он не заварится. Чай будет сам по себе, вода — сама по себе. Только температура 95-100 градусов дает эффект экстракции в настой питательных веществ чая», — обратила она внимание.

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Зеленый или черный — какой чай выбрать

Многие до сих пор спорят о пользе видов чая. Тихонова отметила, что разница между ними небольшая и в целом хорош любой такой напиток.

Весь чай — с одного куста. Но есть небольшая разница. У любого растения каждый год бывает молодой прирост, зеленые, не одревесневшие побеги. Ценится у чая больше всего верхушка — почка с двумя-тремя листочками. В этом месте находится ткань личного роста растения. В других местах ее уже нет. Елизавета Тихонова агроном

Эксперт добавила, что при использовании верхушечных почек человек в том числе употребляет и ауксины — группу растительных гормонов.

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«Любой чай хорош. [У собранного] из нижних листьев своеобразный вкус и определенный набор витаминов, немного отличающийся от [тех, что содержит] верхушечная почка», — сказала собеседница «360».

Верхушечный чай, заметила Тихонова, обычно стоит дороже. Считается, что именно из-за ауксинов он обладает стимулирующим действием: гормоны ускоряют межклеточный обмен веществ.

Верхушечные почки — это детки растения. Когда вы их завариваете, конечно, считается, что этот чай полезнее. Елизавета Тихонова

Мужчины, по словам эксперта, больше любят черный чай из нижних листьев — он сразу отдает все питательные вещества в настой. У женщин организм сложнее, усваивается все постепенно, и они больше любят легкие чаи из верхушечных почек.

«Если взять чайную ложку [чая] весом в два грамма, один грамм четко переходит в настой. <…> Зеленый чай заваривают несколько раз, потому что несколько раз выходят питательные вещества из листьев», — пояснила Тихонова.

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Вреден ли чай и сколько можно пить чашек в день

С мнением о том, что избыточное увлечение чаем может негативно сказаться на состоянии человека, агроном не согласилась.

«Неправда абсолютная — если это чай и кипяток. Если под [видом] чая черт знает что намешано, тут сказать трудно, что пойдет во вред. <…> Если это настоящий чай, кипяток, то все будет благополучно, никаких ошибок при заваривании произойти не может», — подчеркнула она.

Тихонова отметила, что чай люди используют уже 6000 лет. Дольше человечество, по ее словам, знакомо только с пшеницей и ячменем — 7000 и 10 000 лет соответственно.

«Для сравнения, <…> рожь [используют в пищу] всего 3000 лет, сливочное масло — 400 лет», — рассказала собеседница «360».

Началом истории чая в России можно считать 1638 год, когда российский посол Василий Старков привез подарок от западно-монгольского Алтын-хана. Изначально напиток из-за своей редкости был доступен только высшим слоям общества. Спустя 30-40 лет редкий чай уже можно было купить на ярмарках.

Говоря о количестве чая, которое можно выпить за день, ученый сравнила его с потреблением воды. Объем, по ее словам, примерно тот же. Тихонова заметила, что нормальная температура напитка — 40-42 градуса, при более высокой человек попросту обожжет рот.

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Какие полезные вещества содержатся в чае

Помимо тонизирующего действия, чай, как известно, укрепляет стенки сосудов и насыщает антиоксидантами. Благодаря ему замедляется процесс формирования жировых отложений внутри сосудов, что в итоге снижает рис развития склероза, гипертонии и мозговых тромбов.

По словам Елизаветы Тихоновой, чай быстро всасывается, иногда даже не доходя до желудка. Кроме того, он является источником калия для организма.

В нем огромное количество калия, несравнимое с [содержанием] в остальных продуктах. Много калия и в картофеле, и в бананах, но они перевариваются от двух до восьми часов. А чай всасывается мгновенно. Елизавета Тихонова

Эксперт пояснила, что калий, которого не так много в пище, необходим для работы сердца, участвует в выработке энергии.

«Есть своего рода калиево-натриевый насос в клетках. С одной стороны находятся ионы калия, с другой — натрия. Они разнозаряженные. Именно перенос этих ионов и разница потенциалов осуществляют выработку энергии в клетке. Поэтому когда вы пьете чай — вам сразу хорошо становится», — заключила Тихонова.