Интересное 16 августа 2023, 22:10 💕В семье не без айтишника. Почему девушки ищут мужей в сфере IT Сексолог Миллер: девушки считают, что айтишники надежные, поэтому хотят за них замуж Freepik

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Сервис для знакомств Mamba вместе со школой IT-профессий Skillfactory провели опрос среди пользовательниц приложения и узнали, хотят ли девушки выйти замуж за IT-специалистов. Положительно на этот вопрос ответила каждая седьмая респондентка. Айтишников видят надежной опорой, успешными и перспективными партнерами. Но главное — совпадает ли сложившееся в обществе представление с реальными качествами человека.

Муж — айтишник

О желании выйти замуж за представителя IT-профессии заявили в основном девушки 20-35 лет, уточнили «Известия» со ссылкой на результаты исследования. Большая часть из них — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

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Особенно интересоваться айтишниками, если верить опросу, начали весной 2020 года — после первой волны пандемии, когда многие начали работать из дома.

По данным аналитиков, в IT-специалистах россиянок привлекла востребованность на рынке труда, об этом сообщил 61% опрошенных. А 57% респонденток отметили, что айтишники могут работать из любой точки мира — это выгодное преимущество.

Каждая десятая указала на возможность много путешествовать в качестве достоинства.

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Среди опрошенных 35% привлекло, что айтишники могут помогать в вопросах с техникой. Больше трети (34%) указали на ум и умение решать сложные задачи у таких мужчин.

Несмотря на видимые плюсы профессии, 40% высказали опасения на счет замкнутости специалистов этой сферы. Почти каждая третья заметила, что айтишники слишком много сидят за компьютером.

Многие также убеждены, что IT-профи не умеют общаться с девушками (17%), целыми днями играют в компьютерные игры (12%) и слишком долго живут с родителями (9%).

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Портрет современного IT-специалиста

В современном мире с его передовыми технологиями и цифровыми инновациями айтишники играют решающую роль в развитии и улучшении всех сфер жизни. Эта профессия востребована и популярна, но требует особых качеств.

Адаптивность и обучаемость

Современные технологии развиваются с ошеломляющей скоростью, и IT-специалистам приходится постоянно обучаться новому, чтобы оставаться в тренде. Быстро адаптироваться к новым инструментам, языкам программирования и парадигмам разработки — ключевая черта айтишника.

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Многогранность навыков

Он не только программист, но и аналитик, коммуникатор и инноватор. Айтишники умеют кодировать, анализировать требования бизнеса, проектировать эффективные и масштабируемые системы, а также эффективно коммуницировать с разными специалистами команды.

Креативность и инновации

Айтишники играют ключевую роль в создании новых продуктов и сервисов. От разработки новых алгоритмов машинного обучения до создания интерактивных пользовательских интерфейсов — айтишники стоят у истоков технологических революций.

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Роль в обществе

Современные сотрудники IT-сферы несут на себе ответственность за обеспечение кибербезопасности, этичное использование технологий и создание инклюзивных продуктов.

Они помогают обеспечить защиту данных, борются с киберугрозами и способствуют развитию этичных стандартов в сфере технологий.

Командная работа и коммуникации

Айтишники не только обладают техническими навыками, но и способностью эффективно взаимодействовать с коллегами разных профессиональных областей.

Эффективные коммуникационные навыки становятся ключевыми для обмена идеями, координации задач и решения конфликтов.

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Причина популярности у девушек

Сексолог и психотерапевт Александра Миллер в беседе с «360» отметила, что с начала пандемии общество активно переходит на цифровой формат, именно поэтому многие люди преуспели в онлайн-бизнесе, в том числе и айтишники.

В первую очередь, по словам Миллер, мужчины, работающие в IT-направлениях, вызывают интерес как платежеспособное население, которое всегда может найти работу.

У женщин сформировалась точка зрения, что такой партнер для жизни будет более успешный, более надежный — сможет прокормить семью и потомство. Александра Миллер сексолог

Специалист предупредила, что не всегда представление об айтишниках совпадают с реальностью: среди них есть мужчины, которые не заботятся о себе.

Важно с осторожностью подходить к выбору партнера — узнать, где работает человек, к чему он стремится и какие у него интересы.

«Первое, на что стоит обращать внимание в отношениях — насколько человек ответственный. Готов ли он взять ответственность за себя и свои жизненные решения. Проверяйте, совпадают ли слова с реальностью», — подытожила Миллер.