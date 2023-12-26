Интересное 26 декабря 2023, 14:24 (обновлено: 26 декабря 2023, 17:04) 💃🏻В чем встречать Новый год — 2024. Удачные образы, которые понравятся Дракону Стилист Маня Грабкова рассказала, в чем встречать год Дракона Freepik

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До наступления Нового года остаются считаные дни, так что самое время спланировать стильный образ для корпоратива, вечеринки или тихого семейного вечера. «360» составил большой гайд, чтобы вы точно получили сотни комплиментов в главную ночь года.

В каких цветах и тканях встречать Год дракона — 2024

Для уличных мероприятий стоит отдать предпочтение натуральным тканям с высоким содержанием хлопка или шерсти, чтобы не замерзнуть. А роскошные материалы — атлас, шифон, шелк, бархат — получат одобрение деревянного Дракона и впечатлят окружающих.

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Главный символ грядущего года любит все яркое, мерцающее и блестящее, как и он сам. Поэтому лучше выбирать зеленый, красный и золотой цвета, дополнив их интересными аксессуарами.

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Зеленый. Дракон — знак первого треугольника, стихия Земли — предпочитает этот цвет всем остальным. С гаммой можно разгуляться: от оливкового до изумрудного. Эти оттенки отсылают к природе и зелени, усмиряя необузданный характер.

Красный. Символу года по душе и красный, который он оценивает как знак высшей королевской власти. По восточным поверьям, алые и бурые оттенки означают силу и могущество, импонирующие Дракону.

Золотой. Этот цвет могучая рептилия связывает с тем, что он любит больше всего на свете: богатства, сокровища, изобилие. Наденьте что-нибудь в этом оттенке, чтобы Дракон принес в дом достаток.

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Что надеть на Новый год — 2024: образы и сочетания

Если встречаете праздник дома

Для тех, кто решил провести праздник дома в кругу близких, отличным вариантом станет эффектная блуза с декоративными бусинами, стразами, пайетками или кружевом. В дуэте со строгими брюками или даже простыми джинсами образ точно привлечет внимание.

Кстати, выглядеть празднично можно и в белой рубашке. Но стоит выбрать oversize-крой: так будете и в тренде, к тому же можно не переживать, если съедите немного лишнего. Используйте вместе с этим элементом гардероба выразительные аксессуары. Например, можно добавить массивное колье либо мерцающие висячие серьги. Выбирайте один акцент, чтобы не переборщить.

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Если на вечеринку можно нарядиться, взяв пример с блестящих новогодних игрушек, то в рамках домашних посиделок сияния должно быть меньше. Для этого достаточно применить стилистическую уловку: с нарядной вещью сочетать что-то базовое.

Например, с корсетом из страусиных перьев наденьте джинсы, а к брюкам в пайетках подойдет мягкий свитер в спокойных цветах.

Для семейного праздника можно выбрать одежду с новогодней атрибутикой. Дополнением могут стать традиционные праздничные символы: колокольчики, елочные игрушки, гирлянды. Настало время свитеров с оленями и забавных носков со снежинками.

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Если пойдете в ресторан

Одним из самых простых и удачных решений для выездного мероприятия станет комбинезон из красивой и дорогой ткани, рассказала «360» стилист Маня Грабкова. Такой наряд подчеркнет длину ног и скроет недостатки, если они есть.

Отдайте предпочтение свободным моделям, не сковывающим движения. Дополните образ маленьким клатчем и высокими каблуками и не забудьте об украшениях: они должны быть массивными и броскими. Маня Грабкова

Платье-комбинация, ставшее классикой, будет как никогда уместным на новогоднем празднике. Если вы чувствуете себя неуютно в таком открытом аутфите, дополните его объемным пиджаком.

И конечно, в новогоднюю ночь вытащите из коробки красные туфли на высокой шпильке — их время пришло.

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Другим элегантным и достойным нарядом станет костюм, особенно в любимых оттенках Дракона, подчеркнула Грабкова. Стоит присмотреться к необычным моделям: например, с перьями на манжетах жакета.

«Чтобы дополнить образ, соберите волосы в строгий пучок и наденьте крупное колье», — добавила стилист.

На воротник можно прикрепить красивую брошь, главное — соблюдайте меру в деталях. Обязательно закатайте рукава, чтобы показать запястья.

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Несомненно, в ресторане можно позволить себе больше шика и блеска. Для этого поиграйте с кроем наряда.

Выберите пикантное платье с интригующим вырезом на ноге или модели с открытой спиной и соблазнительным декольте. Символ года будет в восторге от блесток или эффекта чешуи.

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Если будете встречать Новый год на улице

На уличные мероприятия лучше всего надевать вещи привычного кроя, которые будут комфортны в любых погодных условиях. Помните, что при минусовой температуре важнее здоровье, а не внешний вид.

Однако быть самой модной и красивой можно даже в холод. Длинное пальто с добавлением шерсти или экошуба отлично согреют, а лаконичные сапоги, особенно с широким голенищем, подчеркнут красоту ног. Предпочтение лучше отдать моделям на плоской подошве, чтобы не поскользнуться.

Под верхний слой одежды можно надеть монохромные вязаные костюмы прямого силуэта из натуральных тканей. Особенно тепло и уютно будет, если они сделаны из мохера, кашемира или шерсти. Помимо этого, отличным вариантом станет вязаное платье.

Если вы в теплых краях

При любой погоде в трендах корсетные или укороченные кроп-топы, подчеркивающие изгибы женского тела. Майки с люрексом или пайетками отлично сочетаются с любыми брюками, юбками и джинсами.

Струящиеся блузки — прекрасный вариант для новогоднего настроения и праздничной атмосферы. Их можно сочетать с низом любой длины. Они так же удачно смотрятся с обувью на каблуке или плоской подошве.

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Если вы встречаете Новый год на берегу моря, то на выручку придут тонкие вязаные юбки. Такой элемент гардероба может быть лаконичным, с объемными узорами или оборками. Они подчеркивают женственные формы и придают завершенный вид образу. Дополните их кроп-топом и туфлями — и праздничный вид, напоминающий о зиме, готов.

Уделите внимание минимуму одежды и максимуму деталей: выберите необычную сумочку в виде конверта, клатча, портмоне либо ридикюля. Рукава-фонарики, рукава-бутоны, воздушные рукава — интересные элементы, которые помогут сделать новогодний образ уникальным. И конечно, подойдет выигрышная асимметрия, которая точно сделает из вас гавайскую принцессу.

Образы для новогодних корпоративов

Для женщин

Длинные платья с облегающим или пышным силуэтом прекрасно подчеркнут фигуру и сделают вас самым элегантным гостем на вечеринке. Чаще всего дизайнеры используют для таких моделей тонкие струящиеся ткани с гладкой либо бархатистой текстурой.

Они отлично выглядят с клатчем или сумочкой-конвертом на тонком ремешке. Также можно рассмотреть вариант комбинезона в пол.

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Коктейльные платья сильно короче и отличаются более простым кроем. Такой элемент гардероба для банкета или фуршета в корпоративной стилистике можно дополнить и туфлями на тонком каблуке, и сапогами-трубами на плоской подошве.

Кстати, для лука пригодятся броские и крупные украшения: браслеты, цепочки, ремни с большими пряжками.

Альтернатива — комбо из юбки и топа. Модницам точно понравится сочетание макси из плотной ткани с утонченным верхом. Последним, например, может выступить топ-бра или бандо.

Если собрать монохромный образ, то будете выглядеть очень элегантно и дорого. На плечи всегда можно набросить пиджак для эффекта «легкой небрежности».

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Макияж стоит выбирать на основе собственных предпочтений в текстурах и цветовых решениях, объяснила 360» визажист Ксения Беляева. Именно это, на ее взгляд, основополагающий фактор комфорта и уверенности в себе.

Если в повседневной жизни вы любите минимальное количество косметики, то, собираясь на корпоратив, можно сделать легкий акцент на чем-то одном: либо на губах, либо на глазах.

В любом из случаев стоит уделить особое внимание красивой сияющей коже с легким эффектом загара. Беспроигрышными оттенками в новогоднем макияже будут золото, серебро, красный. Эта цветовая гамма всегда выглядит дорого и стильно. Ксения Беляева

Собеседница «360» подчеркнула, что главные тренды сегодня — густые ресницы, цветные туши и карандаши, а также контрастный контур губ, немного растушеванный к центру, в сочетании с прозрачным блеском.

«В последнем случае самым эпатажным, но при этом крайне трендовым, станет выбор между алым карандашом и винным: например, Manly Pro оттенок Passion, Mac оттенок Ruby Woo, Vivienne Sabo „04“ или роскошные карандаши от российского бренда Shik», — добавила визажист.

Она также отметила, что в безусловном выигрыше — сияющие продукты, спарклы, к примеру, от DOPE. Кроме того, однозначный must have — лаковая помада-блеск бренда Lasplash в оттенках Afriel и Hadraniel либо «жидкое стекло» от Parisa Cosmetic или Promakeuplab, которое можно нанести в качестве топера на матовую помаду любого оттенка.

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Для мужчин

Вечерний и коктейльный лук станет прекрасным выбором для корпоратива. Наденьте темные брюки с приталенной рубашкой и жилеткой. Дополнить шикарный образ можно стильным галстуком или бабочкой. Особенно смелые могут использовать запонки, браслеты и цепочки.

Один из беспроигрышных вариантов — классический стиль: время достать из шкафа тот самый строгий костюм. Дополните образ классической белой рубашкой, а галстук можно выбрать яркий, чтобы порадовать Дракона и окружающих праздничным колоритом.

Если хотите выглядеть особенно утонченно на корпоративе, то смокинг — ваш лучший друг. Он состоит из черного пиджака с лацканами из шелка, брюк и белой рубашки с запонками. Можно надеть бабочку либо галстук.

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Если хотите отдохнуть от формальностей, соберите более свободный образ. Попробуйте сочетать стильные джинсы с oversize-свитером или кардиганом.

Отдайте предпочтение светлым либо ярким цветам, чтобы добавить новогоднего настроения. И не забывайте об акцентах.

Чтобы сделать образ гармоничным, используйте ремень с крупной бляшкой, подобранный в тон к туфлям. Помните, что стильные часы или брошь — всегда изюминка.

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Как нарядить ребенка на Новый год — 2024

Хотя большинство детей уходят спать еще до обращения президента и боя курантов, они все равно хотят почувствовать себя взрослыми и самыми красивыми в праздничный вечер.

Можно надеть тематический костюм. Каждый ребенок найдет себе образ по вкусу: от снежинки до любимого персонажа из мультика. Кстати, много готовых нарядов представлены в магазинах и на маркетплейсах, их можно дополнить аксессуарами: светящимися ушами, мишурой, гирляндами или атрибутом, который будет напоминать о символе 2024 года. Хотя для новогоднего настроения стоит смастерить что-то своими руками.

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Некоторые любят готовиться к празднику заранее, прорабатывая family look — когда все члены семьи одеты в одном стиле или вовсе одинаково. Перед Новым годом многие бренды нередко выставляют на витрины коллекции с похожими нарядами для родителей и детей. Такую одежду нередко используют для фотосессий.

Если вы ищите более практичный вариант, присмотритесь к нарядным платьям для девочек, которые потом можно будет надеть на утренник в школу. Мальчикам подойдут костюмы либо просто брюки с красивой рубашкой.