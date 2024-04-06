Интересное 06 апреля 2024, 10:00 Ураза-байрам — 2024. История праздника, традиции и интересные факты Религиовед Невеев: поздравить с Ураза-байрамом можно фразой «Ид мубарак» Unsplash

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Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр (в переводе с арабского «праздник прекращения поста»), знаменует собой окончание строгих ограничений в месяц Рамадан, когда Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммеду. Об истории этого исламского праздника, традициях и как его будут отмечать в 2024 году — в материале «360».

Когда Ураза-байрам в 2024 году

Ураза-байрам отмечают в первый день месяца Шавваль. В 2024 году начало праздника придется на 10 апреля. Дата постоянно меняется, так как в исламе это не связано с лунным календарем.

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«Предыдущие 28 дней был месяц Рамадан, когда мусульмане постились. После происходит то, что на православном языке называется разговение. То есть снимаются все пищевые ограничения. Люди встречаются, приглашают друзей, людей из уязвимых слоев населения», — рассказал «360» религиовед Александр Невеев.

Праздник начинается на закате, в первое новолуние. Если луна не наблюдается сразу после 29-го дня Рамадана, то Ураза-байрам переносят на следующий. Его могут отмечать от одного до трех дней.

Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

История праздника прекращения поста

Впервые Ураза-байрам отметили в 624 году. Считается, что основоположником дня разговения был пророк Мухаммед — основатель и центральная фигура ислама.

Рамадан называют самым почитаемым месяцем, поскольку в это время пророку Мухаммеду были ниспосланы первые аяты, то есть строки Корана.

Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостынию. Пророк Мухаммед

Суть Ураза-байрама для мусульман

Ураза-байрам завершает 28-дневный пост в Рамадан. В это время мусульмане молятся, отказываются от воды и еды в светлое время суток. Разрешен завтрак до рассвета и ужин после заката.

Этот период очень важен для верующих. Несоблюдение поста считается грехом.

Мусульмане верят, что пропущенные дни будут восполнять потомки человека. Однако есть те, кому можно не поститься: это больные, беременные или путники.

Празднование Ураза-байрама в России / РИА «Новости»

Некоторые верующие за 10 дней до Ураза-байрама удаляются на итикаф — длительную молитву в мечети, которая может прерываться только на время гигиенических процедур, прием пищи и сон.

Для мусульман Ураза-байрам — возрождение, когда человек очищается от всего плохого. После этого он совершает только добрые поступки, которые приближают к Аллаху. Поэтому Ураза-байрам — настоящий праздник. Спустя месяц многочисленных запретов мусульмане могут есть любимые блюда, курить или нюхать табак, вступать в половую связь и веселиться.

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Что принято делать в Ураза-байрам

Накануне и в день праздника вплоть до ид-маза, то есть молитвы, мусульмане собирают милостыню. Ее жертвуют в пользу малоимущих и путников. Последним раздают еду или деньги на продукты.

Также перед праздником люди убирают в домах и на прилегающих территориях, покупают новые скатерти, ковры и другие предметы интерьера, делают заготовки для застолья.

Перед ид-намазом мусульмане моются, а на службу надевают лучшую одежду. Потом накрывают большие столы с традиционными блюдами. Например, татары пекут балиш — большой пирог с начинкой из мяса, лука и картофеля. В Средней Азии гостей угощают пловом, в Саудовской Аравии — восточными сладостями. Также в списке угощений могут быть бешбармак, манты, суджук, плов, беляши и сухофрукты.

IMAGO / Ghassan Abu Eid / Global Look Press

К столу приглашают родственников и друзей, наносят ответные визиты, дарят подарки и веселятся. В Ураза-байрам мусульмане организовывают игры, делают пожертвования бедным и просят друг у друга прощения.

Все школы и учреждения закрывают на два-три дня. Детей всячески веселят и радуют подарками — считается, что таким образом верующий приближается к Аллаху.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Что запрещено делать в Ураза-байрам

В этот день нельзя работать и поститься. Также в Ураза-байрам запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами (кроме приготовления блюд), ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

Недопустимые свинина и алкоголь даже в этот день остаются под запретом.

АГН «Москва» / Global Look Press

Как поздравить мусульманина с праздником Ураза-байрам

«Есть такое простейшее поздравление — „Ид мубарак“ (араб. عيد مبارك — ʿid mubarak), что означает „Хорошего праздника, разговения“», — рассказал Невеев.

Как бы это нагло ни звучало, но напроситься гостем на большое застолье — хорошая идея. Это поможет лучше понять мусульман и ислам в целом, подружиться, добавил религиовед.

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Также можно поздравить мусульманина следующими фразами:

Рамад̣а́н кари́м (араб. رمضان كر), что означает «Щедрого Рамадана!»

Рамад̣а́н муба́рак (араб. رمضان مبارك) — Благословенен Рамадан!

Шахр муба́рак (араб. شهر مبارك) — Благословенен месяц (Рамадан)!

Х̮ва́тим муба́рака (араб. خواتم مباركة) — Благословенных последних дней (месяца Рамадана)!

Верующему можно подарить Коран и религиозные предметы, посуду, сладости, сухофрукты или десерт.

Празднование Ураза-байрама в России / РИА «Новости»

Особенности празднования Ураза-байрама в России

Каждому мусульманскому народу присущи свои специфические черты празднования Ураза-байрама, отметил Невеев.

Есть специфика татарского празднования, башкирского, на Кавказе немного по-своему отмечают. Но это больше интересно специалистам. Простому человеку достаточно понять, что Ураза-байрам — это день гостеприимства. Александр Невеев религиовед

По мнению собеседника «360», Ураза-байрам — время, когда жители России, исповедующие другую религию, могут избавиться от этнических стереотипов. Тем более что мусульмане уже несколько столетий живут вместе с православными и представителями других конфессий. Они тоже почитают традиционные ценности, заботятся о семья, уважают старших, добавил религиовед.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Москве мусульманский праздник отметят на шести площадках. Главная молитва пройдет в Соборной мечети на проспекте Мира. К мусульманам обратится верховный муфтий: он прочитает праздничную проповедь — хутбу, восхваляющую Аллаха.

В Подмосковье организуют площадки для праздничных молитв по 46 адресам. Помимо этого, для удобства верующие смогут посмотреть онлайн-трансляции: в 09:00 — из Московской соборной мечети, в 07:00 — из Ногинска.