Интересное 11 сентября 2023, 17:15 💉 Умереть нельзя страдать. Почему люди решаются на «гуманное убийство» Медюрист Печерей: Россия могла бы разрешить эвтаназию на законодательном уровне Freepik

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Чтобы освободить неизлечимо больных людей от страданий, некоторые страны разрешили «гуманное убийство». Эвтаназия — спорный вопрос со своими минусами и плюсами. Но, несмотря на освобождение от нестерпимой боли, в некоторых государствах практика добровольного лишения жизни запрещена на законодательном уровне. Если врачи преступают грань, то попадают под уголовное наказание.

Настоящее врачебное убийство

Жительнице Бельгии Алексине еще в 2021 году поставили неутешительный диагноз — «прогрессирующее онкологическое заболевание». Врачи сказали пациентке, что жить ей осталось около года.

Женщина проходила лечение, надеясь уйти в ремиссию. Но в 2022 году ей стало хуже: невыносимые боли, патологическая слабость и хроническая усталость. Бельгийка решилась на эвтаназию — прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего нестерпимые страдания, — самостоятельно подписав согласие в одной из местных больниц.

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В назначенный день врач и две медсестры пришли домой к Алексине, чтобы провести «гуманное убийство». Муж и дочь пациентки отказались присутствовать при этом. Работники больницы ввели специальный препарат, однако его оказалось недостаточно для завершения процедуры.

Медики не придумали ничего лучше, чем закончить начатое более жестоким способом. Вместо того, чтобы дождаться дополнительной вакцины, они задушили женщину подушкой.

В прокуратуру об этом сообщили за два дня до похорон по наводке одной из двух медсестер. По мнению судмедэксперта, у Алексины были признаки удушья. Родственники убитой подали гражданский иск против медиков, сообщило бельгийское новостное агентство Sud Info.

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Что такое эвтаназия

Эвтаназия — гуманное лишение жизни, но когда человека начинают душить подушкой, такая практика больше походит на самое обычное убийство, отметил в разговоре с «360» медицинский юрист Иван Печерей.

«Медиков, скорее всего, привлекут к ответственности», — предположил он.

В бельгийском уголовном кодексе под эту ситуацию подходит несколько статей. Все они могут иметь смягчающие обстоятельства, ведь женщина лично подписала бумагу на «гуманное убийство».

Врачей могут судить по статье «Убийство», но срок заключения зависит от того, было ли преступление спланированное и умышленное. В этом случае подозреваемым грозит от 20 до 30 лет.

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Где эвтаназия разрешена

Эвтаназия законна лишь в некоторых странах, например в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде, Испании, Новой Зеландии, Колумбии и с недавних пор в Португалии.

Другие государства одобрили только пассивную процедуру лишения жизни. Такой закон приняли, к примеру, в Индии и Великобритании.

Пассивная эвтаназия подразумевает намеренное прекращение поддержания терапии. В то время как активная — введение умирающему медицинских препаратов, убивающих его.

Португалия трижды пыталась ввести практику в оборот. Правительство несколько раз отказывались от инициативы из-за большого количества нестыковок в формировании закона.

Специалисты предполагали, что эвтаназию начнут использовать как форму самоубийства. Но в мае 2023 года власти все же одобрили закон, позволяющий гуманно лишать жизни только неизлечимо больных.

Эвтаназия в России — обычное убийство?

Российский Уголовный кодекс расценивает процедуру эвтаназии как обычное убийство, напомнил медицинский юрист. Процедура запрещена на территории страны Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В России как активная, так и пассивная эвтаназия — преступление, которое квалифицируется как умышленное убийство в соответствии со статьей «Убийство». При назначении меры наказания лицу, виновному в эвтаназии, будут учитывать смягчающее обстоятельство — избавление от страданий, добавил Печерей.

Но это все равно считается убийством, и врачи эвтаназию проводить не могут. Медиков однозначно привлекут по статье «Убийство». Иван Печерей медицинский юрист

Медицинский юрист предположил, что в России могли бы ввести эвтаназию на законодательном уровне.

«Мне кажется, стоит разрешить проведение этой практики. Не думаю, что это необходимо, но разрешить все равно можно. Единственный важный момент — четко прописать, что такое эвтаназия, а также кто и каким образом может осуществлять эту процедуру», — рассказал собеседник «360».

РИА «Новости»

В свою очередь, доктор медицинских наук профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев отметил в беседе с «360», что человек не вправе лишать себя жизни подобным способом.

«Жизнь дается для того, чтобы жить. Решать подобные вопросы человек не вправе. Как правило, это связано с нездоровой психикой. Психически здоровый человек никогда не решится на эвтаназию», — уверен эксперт.

Врач напомнил, что эвтаназию «искусственно придумали для неизлечимо больных, чтобы они избежали тяжелого конца». Однако иногда происходит чудо, и медики могут наблюдать случаи излечения даже «самых безнадежно больных» пациентов, подчеркнул Конев.

Считаю, что это просто преступление. Юрий Конев доктор медицинских наук

Вспоминая свою врачебную практику, собеседник отметил, что медики «тянули до последнего» и старались поддерживать жизнедеятельность всех пациентов, даже если у тех уже умирал мозг.

Более того, если у больного развивались вторичные осложнения, несовместимые с жизнью, сотрудники больницы не отключали пациента от аппаратов искусственного поддержания жизни.

«Вопрос об эвтаназии — спорная тема. Больше всего здесь еще играет роль такое понятие, как совесть. Для совестливого человека процесс отключения аппарата — сложный момент [для медицинских работников]», — констатировал Конев.

РИА «Новости»

В России эвтаназия запрещена на законодательном уровне. По мнению профессора, это правильно, так как человек не может решать, кому жить, а кому умирать.

«Даже при всей нашей развитой медицине. Чудеса случаются в том числе и в медицинской практике. Человек может пойти на поправку», — заключил Конев.