Эксклюзив 29 июня 2023, 16:53 Украинский след в BLM, или Споры великих Писатель Беседин: BLM ведет к сплаву мифов, как на Украине, и черному фашизму, как в ЮАР Freepik

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В соцсетях появилось видео с афроамериканкой, рассказывающей, что черные «пришли из космоса», открыли Америку и построили древнеегипетские пирамиды, а белые — «колонизаторы и террористы» — присвоили все эти достижения. О том, как движение Black Lives Matter может докатиться до черного фашизма и при чем тут Украина, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Недавно я пересматривал великое кино Джеймса Кэмерона «Терминатор — 2: Судный день». Что и вам сделать рекомендую, ибо оно прекрасно. Там есть момент, когда терминатор (Шварц идеален), Сара и Джон Коннор заваливаются в лабораторию к инженеру Дайсону, исследования которого положили начало бунту машин. Дайсона — умнейшего человека — играет темнокожий актер Джо Мортон.

И я вспомнил, как подростками мы изумлялись, почему роли чуть ли не всех лучших ученых в голливудских фильмах играют афроамериканцы. В этом нашем изумлении не было никакого расизма, отнюдь. Мы просто удивлялись: почему умный человек не может быть белым?

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Второй «Терминатор» датирован 1991 годом. То есть уже тогда был тренд, был запрос на определенное позиционирование темнокожих. К чему мы пришли в итоге?

К тому, что русалочка Ариэль стала афроамериканкой. И это опять же не к тому, что белые и черные, когда одни хорошие, а другие так себе, — речь сугубо о том, что есть первоисточник, и в нем русалочка априори не могла быть темнокожей. Я только об этом, и Ханс Кристиан Андерсен — тоже.

А сколько шикарного, пусть и довольно туповатого, юмора мы потеряли из-за ярма толерантности. Все эти насколько глупые, настолько и забавные комедии в духе «Не грози южному централу» или «Очень страшного кино».

Кадр из фильма «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале», 1995 год / Кинопоиск

Говорю о кино, потому что оно, пожалуй, лучше всего отражает общественные тенденции — и в то же время формирует их. Поэтому, когда Америке, а потом и миру явили движение BLM, стало ясно, о чем я написал: они пойдут за солнцем — то есть провозгласят себя пупами и солью земли.

Иначе ведь не бывает, когда рабы становятся хозяевами, а угнетенные — угнетателями. Это что-то вроде отмщения, рожденного яростью, злостью. Это что-то вроде комплекса неполноценности, густо замешанного на мании величии.

Да, да, последняя включается у таких персонажей моментально. Хоп-хей-ла-ла-лей — и вот уже босоногий мальчик не тарантеллу танцует, а читает хип-хоп в роскошном лимо.

Так что меня не удивляет, когда активистка BLM вещает в мир (привожу с сокращениями): «Я думаю, что чернокожие были первыми. Чернокожие — и есть настоящие индейцы. Когда европейцы пришли в Америку, они не открыли ее. Это мы открыли… Наши прекрасные, красивые пирамиды. Да, это Египет. Родина чернокожих. Это то, откуда мы пришли. Самая древняя цивилизация планеты… Так что мы также пришли из космоса, инопланетяне…»

Следующая стадия тут, без шуток, — фашизм. Где-то я уже подобное видел. Где? Ну, для начала — на Украине.

Помните, да, истории об украинцах Адаме и Еве, о великих украх, выкопавших Черное море, о самой древней и мощной цивилизации на планете? Ведь тоже, на первый взгляд, звучит как ахинея (по факту это и есть ахинея), но многие верят, более того, питаются этим, произрастают из этого, по итогу становясь безумцами.

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Однако нечто похожее видел я и в другом месте. В ЮАР. В той стране, где черные уничтожают белых самым беспощадным способом. Это настоящий расизм, но не тот, о котором мы читали у Гарриет Бичер-Стоу («Хижина дяди Тома», если что), а современный — тот, где хороший белый значит униженный и подавленный белый, а подчас и мертвый белый.

Так вот, без преувеличения, BLM ведет именно к такому будущему — к сплаву утверждения мифов, как на Украине, и черному фашизму, как в ЮАР.

Повторюсь: только так и бывает, когда избыточность рождает насилие как одновременно метод сопротивления и метод подавления. Одно вступает в противоречие, в борьбу с другим — и получите большую войну, выбраться из которой будет ох как непросто.