Интересное 08 августа 2023, 18:55 🦃 День благодарения левого господина. Украина нашла способ ежегодно поклоняться США Украинский политик Олейник: День благодарения на Украине — очередной хайп и поклонение США Freepik

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Украинские политики решили ввести новый общенациональный праздник. Под рукой оказалось американское традиционное торжество — День благодарения. Недолго думая, депутаты направили соответствующий законопроект в Верховную раду. Только история праздника совсем не вяжется с украинской культурой. Возникает вопрос: какой в этом смысл?

1 Новые общенациональные праздники Украины Американский День благодарения Верховная рада рассмотрит законопроект о праздновании Дня благодарения. Его предложил депутат от президентской партии «Слуга народа» Георгий Мазураш, сообщили на официальном сайте украинского парламента. Автор инициативы заверил, что праздник может «поднять благодарность на общенациональный уровень» и даст украинцам повод выражать благодарность тем, кому хочется. В пояснительной записке подчеркнули, что этот праздник «существует в некоторых высокоразвитых странах». На Украине его предлагают отмечать 22 октября. Телеканал «360» Кроме того, в середине июля Верховная рада приняла закон об изменении дат отдельных праздников. Согласно ему, Рождество и еще несколько праздников перенесли на новые числа. Православная церковь Украины (ПЦУ) также приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.

2 Родина Дня благодарения История праздника День благодарения — один из старейших американских праздников, его возникновение связано с первыми переселенцами из Англии. По прибытии на новый континент больше половины поселенцев умерли зимой от холода, голода и болезней. Выжившие основали Плимутскую колонию — старейшее поселение англичан в Америке — и с помощью местных индейцев начали обрабатывать землю. Наградой за эти труды стал неожиданно обильный урожай — и первый губернатор Уильям Брэдфорд решил провести осенью 1621 года День благодарения Господу за урожай и помощь индейцев. Викимедиа За праздничный стол старейшины колонии пригласили и местных индейцев из племени Вампаноаг, которые помогли выжить переселенцам. Индейцы принесли с собой четырех диковинных птиц, названных позже индейками, — эта трапеза и стала первым Днем благодарения. Первое общенациональное торжество После завоевания независимости молодая страна нуждалась в собственных праздниках и традициях, и первый президент Джордж Вашингтон в 1789 году подписал указ о праздновании Дня благодарения как национального праздника ежегодно 26 ноября. По окончании Гражданской войны в 1864-м Авраам Линкольн провозгласил Днем благодарения последний четверг ноября каждого года, а в 1941-м американское правительство приняло билль, законодательно утвердивший эту дату празднования. Парад в честь Дня благодарения, 2021 год / Викимедиа

Далее — прямая речь собеседника «360».

3 Украинский политик Владимир Олейник День благодарения президента США Мы смеемся [над этим предложением], а они (украинцы — прим. ред.) нашли в этом смысл. Президенты Соединенных Штатов в свое время определили этот праздник как День благодарения Бога. Как правило, американцы собираются семьей и благодарят Бога за жизнь, еду на столе и так далее. А что же на Украине? Там тоже реально благодарят — только не Бога, а президента США. Случайность или истинный смысл? Здесь есть одна очень интересная связь. [Президента Украины] Владимира Зеленского как-то упрекнули в том, что он ведет себя неблагодарно по отношению к Западу. После этого случая, мне кажется, Зеленский неслучайно за восемь минут своего выступления 47 раз поблагодарил действующего 47-го президента Штатов. И апрашивается логическая параллель, что следующий американский лидер услышит на одну благодарность больше. Если брать основные традиции этого праздника, то Зеленский может дополнить общенациональное торжество молитвами за Белый дом и с каждым новым президентом США увеличивать количество благодарностей в адрес тому, кому Украина поклоняется. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме. / РИА «Новости» Бессмысленный хайп Смысла в празднике для Украины нет никакого. Для американской культуры все очевидно: местные жители исторически празднуют этот день, соблюдают традиции и благодарят Бога. Для украинской преступной власти же Бог — это те, кто щедро выделяет средства на военный конфликт, но ничего не делают для населения. Если для простых украинцев все эти деньги и вооружения — смерть, то для Зеленского — спасение. Сегодня украинский лидер на штыках держится у власти. Зеленский приходил с обещанием мира, а мира нет. Поэтому здесь есть некая логика празднования Дня благодарения «левого господина». Зеленский просто хайпует: помимо государственных и политических дел, украинские власти теперь взялись и за праздники. Разумеется, идею позаимствовали у американцев. Соединенным Штатам плевать на всю эту шайку. Жаль людей — простых украинцев.