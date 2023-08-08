08 августа 2023, 18:55
🦃 День благодарения левого господина. Украина нашла способ ежегодно поклоняться США
Украинский политик Олейник: День благодарения на Украине — очередной хайп и поклонение США
Украинские политики решили ввести новый общенациональный праздник. Под рукой оказалось американское традиционное торжество — День благодарения. Недолго думая, депутаты направили соответствующий законопроект в Верховную раду. Только история праздника совсем не вяжется с украинской культурой. Возникает вопрос: какой в этом смысл?
Новые общенациональные праздники Украины
Американский День благодарения
Верховная рада рассмотрит законопроект о праздновании Дня благодарения. Его предложил депутат от президентской партии «Слуга народа» Георгий Мазураш, сообщили на официальном сайте украинского парламента.
Автор инициативы заверил, что праздник может «поднять благодарность на общенациональный уровень» и даст украинцам повод выражать благодарность тем, кому хочется.
В пояснительной записке подчеркнули, что этот праздник «существует в некоторых высокоразвитых странах». На Украине его предлагают отмечать 22 октября.
Кроме того, в середине июля Верховная рада приняла закон об изменении дат отдельных праздников. Согласно ему, Рождество и еще несколько праздников перенесли на новые числа. Православная церковь Украины (ПЦУ) также приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.
Родина Дня благодарения
История праздника
День благодарения — один из старейших американских праздников, его возникновение связано с первыми переселенцами из Англии. По прибытии на новый континент больше половины поселенцев умерли зимой от холода, голода и болезней.
Выжившие основали Плимутскую колонию — старейшее поселение англичан в Америке — и с помощью местных индейцев начали обрабатывать землю. Наградой за эти труды стал неожиданно обильный урожай — и первый губернатор Уильям Брэдфорд решил провести осенью 1621 года День благодарения Господу за урожай и помощь индейцев.
За праздничный стол старейшины колонии пригласили и местных индейцев из племени Вампаноаг, которые помогли выжить переселенцам. Индейцы принесли с собой четырех диковинных птиц, названных позже индейками, — эта трапеза и стала первым Днем благодарения.
Первое общенациональное торжество
После завоевания независимости молодая страна нуждалась в собственных праздниках и традициях, и первый президент Джордж Вашингтон в 1789 году подписал указ о праздновании Дня благодарения как национального праздника ежегодно 26 ноября.
По окончании Гражданской войны в 1864-м Авраам Линкольн провозгласил Днем благодарения последний четверг ноября каждого года, а в 1941-м американское правительство приняло билль, законодательно утвердивший эту дату празднования.
Далее — прямая речь собеседника «360».
Украинский политик Владимир Олейник
День благодарения президента США
Мы смеемся [над этим предложением], а они (украинцы — прим. ред.) нашли в этом смысл. Президенты Соединенных Штатов в свое время определили этот праздник как День благодарения Бога. Как правило, американцы собираются семьей и благодарят Бога за жизнь, еду на столе и так далее.
А что же на Украине? Там тоже реально благодарят — только не Бога, а президента США.
Случайность или истинный смысл?
Здесь есть одна очень интересная связь. [Президента Украины] Владимира Зеленского как-то упрекнули в том, что он ведет себя неблагодарно по отношению к Западу.
После этого случая, мне кажется, Зеленский неслучайно за восемь минут своего выступления 47 раз поблагодарил действующего 47-го президента Штатов. И апрашивается логическая параллель, что следующий американский лидер услышит на одну благодарность больше.
Если брать основные традиции этого праздника, то Зеленский может дополнить общенациональное торжество молитвами за Белый дом и с каждым новым президентом США увеличивать количество благодарностей в адрес тому, кому Украина поклоняется.
Бессмысленный хайп
Смысла в празднике для Украины нет никакого. Для американской культуры все очевидно: местные жители исторически празднуют этот день, соблюдают традиции и благодарят Бога.
Для украинской преступной власти же Бог — это те, кто щедро выделяет средства на военный конфликт, но ничего не делают для населения. Если для простых украинцев все эти деньги и вооружения — смерть, то для Зеленского — спасение.
Сегодня украинский лидер на штыках держится у власти. Зеленский приходил с обещанием мира, а мира нет. Поэтому здесь есть некая логика празднования Дня благодарения «левого господина».
Зеленский просто хайпует: помимо государственных и политических дел, украинские власти теперь взялись и за праздники. Разумеется, идею позаимствовали у американцев. Соединенным Штатам плевать на всю эту шайку. Жаль людей — простых украинцев.
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