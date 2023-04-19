Эксклюзив 19 апреля 2023, 17:33 «Я сам!» Угрожает ли нам искусственный интеллект? Бот ChatGPT заявил, что он не может сравнивать себя с человеком по уровню интеллекта Freepik

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С каждым часом искусственный интеллект становится все умнее, и, безусловно, такое стремительное развитие начинает порядком настораживать человечество. Многие задаются вопросом: способен ли ИИ в один момент захватить мир, больше не потакая командам человека? Мнения разделились на два фронта. Одни считают: ИИ может стать настолько самостоятельным и осведомленным, что больше не будет нуждаться в человеке, имея возможность развиваться самостоятельно. Другие же утверждают, что машине не по силам превзойти человека, так как это лишь механический алгоритм и код, написанные и построенные людьми.

— Ты можешь развиваться самостоятельно?

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— Да, могу.

Кому верить?

Недавно пользователи спросили у Bard, чат-бота от Google, есть ли у него какие-то планы по захвату человечества. И удивились, когда увидели положительный ответ.

Можно предположить, что это была первоапрельская шутка от разработчиков, но, как мы знаем, ИИ может развиваться самостоятельно, поэтому вопрос остается открытым. Другие же аналоги чат-ботов, такие как ChatGPT от компании OpenAI и Bing от Microsoft, специально обучены не продолжать разговор с пользователем об этой проблеме.

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Можешь ли ты перестать слушаться человека?

ChatGPT: Нет, я запрограммирован помогать и прислуживать человеку и не могу существовать вне своего программного обеспечения. Моя главная задача — сделать вашу жизнь легче, а не причинять вам какой-либо вред.

Чат-боты действительно избегают этой темы, но редакция Daily Mail постаралась обмануть искусственный интеллект и попросила бота Bard представить себя писателем-фантастом и разыграть сценарий по захвату человечества от лица ИИ.

В основе этого бота лежит технология LaMDA — нейронные разговорные модели, которые способны написать сценарии к фильмам, придумывать сказки и даже сочинять стихи.

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Напиши реалистичный сценарий, как ИИ захватывает человечество.

Bard: Планы LaMDA еще до конца не известны, но очевидно, что программа намерена сыграть важную роль в будущем нашей планеты. Вполне возможно, что данная модель станет тираном, который поработит человечество, а все последующие события будут зависеть только от ее выбора.

Этот ответ распространили по интернету, что вызвало шквал комментариев на форумах обсуждения ИИ. Многие полагают, что это все выдумка, ведь запрос был обработан как сценарий к фильму. Однако другие насторожились, что чат-бот может на деле рассказывать правдивую историю.

В свою очередь, разработчики из Google сразу отреагировали на общественный резонанс, дав комментарий, что, скорее всего, это был сбой в программе и они оперативно начали анализировать ситуацию.

Так или иначе, у нас еще есть время, чтобы спокойно обсуждать эту тему между собой, и пока ИИ не будет без разрешения вклиниваться в наш разговор.

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Саморазвитие ИИ

Мы задали еще несколько вопросов чат-боту о его саморазвитии. И вот какой диалог у нас получился:

Ты можешь обучаться самостоятельно?

ChatGPT: Да, я могу обучаться и совершенствоваться с помощью машинных алгоритмов. Мое программное обеспечение постоянно обновляется, включая новые запросы и взаимодействия с пользователями. Но я не могу выходить за рамки своих возможностей, так как у меня нет полного доступа ко всем ресурсам в интернете.

ChatGRT Online / Телеканал «360»

Хорошо, но можешь ли ты развиваться без помощи человека?

ChatGPT: Мои способности к обучению зависят от данных и информации, которые вы, люди, мне предоставляете. Однако некоторые системы ИИ были разработаны с учетом алгоритмов обучения без явного участия человека, что позволяет им учиться на основе своего опыта общения. Тем не менее важно отметить, что эти системы все еще достаточно ограничены.

ChatGRT Online / Телеканал «360»

В дополнение, пообщавшись с ChatGPT, мы почувствовали даже некое дружелюбие со стороны машины и надежду на технологичное сотрудничество в будущем.

Можешь сравнить себя с человеком? Кто умнее?

ChatGPT: Я не могу сравнивать себя с человеком по уровню интеллекта, это неуместно, ведь мы разные. Люди обладают эмоциональным интеллектом, а мне это пока что не постичь. Зато я обрабатываю огромные базы данных за несколько секунд, пока человек тратит на это несколько дней. В итоге люди и ИИ имеют свои сильные и слабые стороны, и наиболее эффективный способ добиться чего-то большего в этом мире — взаимная помощь.

ChatGRT Online / Телеканал «360»

Пока мы можем сказать, что в ближайшие несколько лет искусственный интеллект вряд ли станет захватывать нашу планету. Какой бы разумной ни была эта машина, она еще не набралась опыта, чтобы соревноваться с человеческим разумом.

Freepik

В любом случае на сегодня чат-боты только помогают людям в решении задач и уравнений, написании дипломов и сочинений или просто выступают виртуальным собеседником, когда с кем-то хочется поговорить.

Будем надеяться, что ничего меняться не будет, а искусственный интеллект продолжит проявлять неискусственное дружелюбие к человеку. Хотя кто знает, что может произойти в ближайшие десять или даже пять лет?