Интересное 21 января 2023, 22:41 Три недели на кетчупе и бульонных кубиках. Потерявшегося в море доминиканца спасла воля к жизни Врач-диетолог Русакова: спасение человека в экстремальных условиях зависит от воли к жизни Pxhere

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Житель Доминиканы умудрился почти месяц прожить в лодке, которую унесло в открытое море. Мужчина питался кетчупом, чесночным порошком и бульонными кубиками, пока наконец не пришла помощь. В экстремальной ситуации воля к жизни и внутреннее спокойствие играют не последнюю роль. Как спастись, не уповая на чудо, и не потерять самообладание в самых непростых условиях, разбирался «360».

Волшебное зеркало

В декабре 2022 года доминиканец Элвис Франсуа ремонтировал свою парусную лодку на карибском острове Сен-Мартен. Погода стремительно испортилась, а мужчину унесло в море. Правил навигации 47-летний мужчина не знал и попросту потерялся. Из-за дезориентации он не мог понять, куда плыть. Еды у Франсуа практически не было, а пить приходилось дождевую воду.

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«Была только бутылка кетчупа, чесночный порошок и бульонные кубики. Я смешал все с небольшим количеством воды, чтобы пережить эти 24 дня в море», — привели его рассказ в Twitter ВМС Колумбии.

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Twitter

Пока доминиканец дрейфовал в море, мимо него периодически проплывали другие корабли. Все попытки мужчины как-либо обратить на себя внимание провалились. Франсуа даже разжег огонь на лодке, но тщетно.

Обнаружили потерявшегося мореплавателя только после того, как он вырезал на борту слово Help («помогите» в переводе с английского — прим. ред.). Надпись и подававшего знаки зеркальцем Франсуа случайно заметили с самолета, сообщило Anadolu Agency.

Информацию о доминиканце экипаж воздушного судна передал военно-морскому флоту Колумбии 15 января. Мужчину, лодку которого отнесло на 222 километра к северо-западу от Пуэрто-Боливара, в итоге спасли.

Возможности организма безграничны

Член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова в беседе с «360» пояснила, что при попадании в экстремальные условия организм мобилизует все силы.

«Все зависит от психологического больше состояния человека и его надежды на то, что его спасут. Поэтому возможности человеческого организма безграничны. Основное, без чего невозможно находиться, это без питьевой воды», — сказала она.

По словам врача, восполнять жидкость любым способом за счет пресной воды крайне необходимо. Если у человека есть жировой или мышечный запас, то продержится он дольше.

Если человек ослабленный, больной, пожилой, то, безусловно, после трех-четырех дней это может приводить к истощению. Воля к жизни — это основное, что позволило ему выжить. И надежда на светлое будущее. Дарья Русакова врач-диетолог

Восстановление организма после такого стресса проходит индивидуально, пояснила врач. Важно начать питаться и возвращаться в привычному рациону постепенно. И также постепенно увеличивать порции.

«Когда он испытывал большой дефицит калорий, конечно, и пищеварительная система перестроилась, она выделяла меньше пищеварительных соков, и энергообмен замедлялся. Чтобы все восстановить и не перегрузить желудочно-кишечный тракт, необходимо постепенно все вводить. Возможно даже восполнение электролитного и водного баланса в виде капельниц», — подчеркнула Русакова.

Обильный прием пищи для голодного человека специалист назвала вредным. Обычно начинают с постепенного отпаивания, а уже потом дают еду. Поддерживать организм в жизнеспособном состоянии, заключила Русакова, доминиканцу помогло употребление концентрированных продуктов.

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Летучие рыбы ночью и вода на палубе

Отсутствие еды в море — вполне решаемый вопрос, объяснил «360» мастер спорта международного класса по парусному спорту, девятикратный чемпион России и вице-чемпион мира Юрий Фирсов.

«У меня был опыт трансатлантического перехода океана в одиночку в формате французской регаты из Франции в Гваделупу. По поводу еды вообще там переживать нечего. Летучие рыбы ночью сами запрыгивают в лодку — три-пять штук обязательно есть», — сказал он.

На палубе после высыхания морской воды собирается соль, подчеркнул Фирсов. Можно провести огурцом по поверхности, и он станет соленым.

«Вода тоже утром собирается, как роса. Палуба чистая в море в основном — без пыли. Берешь губку, промакиваешь палубу, и стакан-другой воды можно насобирать», — заверил мастер спорта.

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Выживание в открытом море на протяжении 24 дней Фирсов не стал относить к разряду чего-то сверхъестественного — для него это обычные вещи. Спортсмен выходил в море и один, и в компании как на длинные, так и на короткие дистанции.

«То, что он выжил 24 дня, вообще не считаю, что это что-то сверхъестественное. Покайфовал в условиях, разгрузил мозги, телевизор немого не посмотрел. Да повезло ему. <…> Море, океан, киты, дельфины, чистый воздух. Ну, а ночью — звезды. <…> Ему можно только позавидовать. Не расстраивайтесь за него, он сейчас кайфует. Думаю, планирует очередной соскок, чтобы его еще раз унесло», — допустил Фирсов.

Риски для неподготовленных

Мастер спорта согласился, что для неподготовленного человека такая ситуация действительно опасна. Фирсов подчеркнул: перед выходом в море необходимо все предусмотреть — позаботиться о суточном запасе воды, провизии. Яхту стоит укомплектовать элементарными вещами: ножами, ластами, спасательными жилетами. По желанию и необходимости можно взять костюм для ныряния, подводное ружье. Но все это должно быть правильно разложено и закреплено, отметил спортсмен.

Если навыки заточены на то, чтобы с морем быть на ты, спокойно себя чувствуешь. Это такая же жизнь. Я бы даже сказал, более приближенная к естественной среде. Ты там получаешь истинное общение с природой и находишься в состоянии гармонии. <…> Вот яхта уходит в волну, потом в мешочках остаются всякие кальмары, мелочи, которые в воде. Ну поесть всегда есть. Уверен, что можно без продуктов отпустить человека на месяц, если есть снасти… Ну и сама природа подкинет. Юрий Фирсов мастер спорта международного класса по парусному спорту

Воду в море, пояснил спортсмен, можно добыть не только в качестве росы. При знании физики реально испаритель, который преобразует соленую воду в пресную.