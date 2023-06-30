Эксклюзив 30 июня 2023, 20:03 💏 Tinder ушел из России, но аналоги остались. Может ли знакомство онлайн заменить встречу в реальности? Психолог Самедова: я рада, что Tinder уходит из России, лучше знакомиться в реальности Unsplash

Читать 360tv в

Владеющая Tinder компания Match Group объявила об уходе с российского рынка еще в начале мая. С 30 июня сервис для знакомств перестал работать в России. «Возникла ошибка. Повторите попытку позже» — такое окно всплывает при попытке зайти в приложение. Пользователи поделились с «360» своими историями знакомств в Tinder, а психолог высказала мнение о поисках любви в интернете.

Далее — прямая речь.

1 Пользовательница Tinder Александра: я вывесила объявление о снятии комнаты Я приехала по учебе в другую страну и нужно было найти комнату для жилья. Тогда грянул кризис недвижимости — жилья для студентов не было вообще. У меня была забронирована гостиница всего на неделю. Когда время подходило к выселению, я была в панике, потому что вариантов не было вообще. Идти с чемоданом было некуда. В шутку я вывесила объявление в Tinder, что ищу комнату. На удивление много людей откликнулись. Когда я рассказываю друзьям эту историю, у меня спрашивают: «Какое непотребство тебе предлагали? Какой грязи ты наслушалась». Но ничего подобного не было. Написали три молодых человека, все очень приятные. Я до сих пор с ними общаюсь. Один из них предложил снять у него комнату на время без договора, потому что он уезжал в командировку. Второй выезжал из города, куда я приехала, поэтому предложил заселиться вместо него. В результате ни у кого из них я не сняла комнату. Но знакомства получились забавные. Freepik

2 Пользовательница Tinder Александра: я нашла своего преподавателя в Tinder В университете у меня был «горячий» преподаватель. Один из тех, кто собирает на лекции аншлаг из коротких юбок. Очень хотелось с ним познакомиться поближе, но не представляла, как это сделать в реальной жизни. Не хватало смелости. В один момент, листая Tinder, наткнулась на его профиль. Там не было фото, но по описанию это был точно он. А еще по местам, где он бывал, как опытный сталкер я точно знала о его передвижениях. Сначала мы замэтчились, но в итоге он его почему-то удалил. Через какое-то время я снова попала на его профиль, где уже были фотографии. Мы снова мэтчимся. В итоге мы начали общаться и немного флиртовать. На этом история, к сожалению, закончилась, потому что дальше никуда профессор со мной не пошел. Ирония в том, что он преподавал социологию и в формате лекций рассказывал о различии социальных ролей. Полгода твердил, что мы носим в себе разное, поэтому нужно уметь балансировать. Я ему это припомнила, когда он сказал, что я — его студентка. Хотя пыталась донести, что в только стенах университета он педагог, а как только мы выходим — он просто Марк. Unsplash

3 Пользовательница Tinder Анна: он заинтересовал меня местоположением на его фотографии Однажды я листала ленту и увидела парня. Меня заинтересовал изначально не он, а его местоположение на фоне колокольни в маленьком городе Калязине — я там родилась. Город очень маленький, поэтому ты знаешь всех. Но его я не знала. Поставила лайк ради интереса, чтобы узнать, что его связывает с городом. Никаких задних мыслей не было. Олег поставил лайк в ответ, мы начали общаться. Выяснилось, что у него недалеко дача: он часто бывает там. Более того, у нас были общие знакомые, как я позже узнала. В какой-то момент мы решили встретиться. В первый же день так много разговаривали, что не заметили, как пролетело время. Не было напряжения, наоборот, — ощущение, что давно знакомы. Через два года он мне сделал предложение, теперь мы женаты. Unsplash

4 Психолог Илаха Самедова: знакомства в интернете не заменят живое общение Я достаточно скептически отношусь к знакомствам в интернете, так как картинка и восприятие этого может быть иллюзорным. Бывают единичные случаи, когда людям везет. В 90% случае это нечто, не имеющее ничего общего с реальностью. Мужчины явно не ищут себе жену и спутницу жизни. Женщины также, знакомясь на сайтах, не ориентированы на семью. Обе стороны преследуют цель познакомиться и пофлиртовать. Люди не знают, какой человек по ту сторону экрана, не знают темные стороны личности. Самые искренние знакомства происходят в живую или в коллективе. Все мы умеем чувствовать людей, поэтому можем лично определить — нормальный это человек или мошенник. В приложениях для знакомств часто встречаются мошенники либо люди, носящие маски. Unsplash Я не считаю, что Tinder — уникальное приложение. Да, многие там знакомились, но, как правило, ничем хорошим это не заканчивалось. Хорошо, что он перестает работать. Для знакомств больше подходит Instagram*, потому что люди там больше показывают жизнь. И можно отследить, что человек представляет собой. Однако в любом случае я за контакт с глазу на глаз.

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.